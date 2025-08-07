Phương Oanh cứ 3 tháng lại làm điều này để da căng bóng, nhiều sao Việt cũng làm vậy để bơm collagen trẻ thật lâu

Trong thế giới nhan sắc thời đại mới, nơi cái đẹp không còn là đặc quyền của tuổi đôi mươi, những phương pháp làm đẹp hiện đại, đặc biệt là tiêm đẹp da, đang trở thành "vũ khí bí mật" của nhiều ngôi sao để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung không tì vết. Không cần phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng dài ngày, chỉ với vài thủ thuật đơn giản, làn da đã như được "hồi sinh" ngoạn mục.

Tiêm đẹp da đang trở thành bí quyết hàng đầu giữ nhan sắc mướt mịn của các ngôi sao

Không còn là khái niệm xa lạ, tiêm đẹp da (tiêm meso, tiêm BAP, tiêm filler…) đang bùng nổ trở lại trong giới thẩm mỹ hiện đại. Đây là những kỹ thuật không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu, đưa trực tiếp các dưỡng chất quý giá vào sâu dưới da, từ đó cải thiện độ ẩm, độ sáng, độ đàn hồi và cả những dấu hiệu lão hóa dù nhỏ nhất. Điều đáng nói là phương pháp cho hiệu quả nhanh chóng, an toàn, ít sưng đau và rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của phụ nữ hiện đại.

Hàng loạt ngôi sao đang đi đầu xu hướng thẩm mỹ mới này để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ và không ngại ngần công khai. Điển hình như Phương Oanh - nữ diễn viên luôn xuất hiện với làn da bóng khỏe; Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - người đẹp sở hữu làn da căng mịn như gương; hay "em xinh" Quỳnh Anh Shyn - cô nàng fashionista nổi bật với vẻ ngoài cá tính và nét đẹp đầy sức sống đang nổi đình nổi đám trong chương trình "Em xinh say hi".

Phương Oanh: Da căng mịn nhờ tiêm meso định kỳ

Nổi tiếng là người kỹ tính trong việc chăm sóc da, Phương Oanh tiết lộ rằng, cô thường thực hiện tiêm meso định kỳ khoảng 2-3 tháng/lần để làn da giữ được sự căng bóng, mướt mát và ẩm mịn.

Tiêm meso (hay còn gọi là mesotherapy) là phương pháp đưa các dưỡng chất như vitamin, acid hyaluronic (HA), peptide, khoáng chất… vào tầng trung bì của da bằng kim tiêm siêu nhỏ. Kỹ thuật này không chỉ cấp ẩm sâu mà còn kích thích sản sinh collagen và elastin. Đây chính là 2 thành phần then chốt giúp duy trì sự săn chắc và đàn hồi của làn da.

Ưu điểm của tiêm meso là ít xâm lấn, an toàn và cho hiệu quả thấy rõ sau 1-2 ngày, phù hợp với những người không muốn can thiệp dao kéo nhưng vẫn mong muốn cải thiện làn da toàn diện. Với những ai đang ở ngưỡng U30 như Phương Oanh, meso chính là cách "chăm da có chiến lược" để kéo dài thanh xuân một cách thông minh.

Đỗ Mỹ Linh tiêm BAP theo liệu trình để có làn da căng bóng

Không chỉ nổi bật với nét đẹp nền nã, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng, trong veo như không tuổi. Trên trang cá nhân, người đẹp từng chia sẻ hình ảnh sau liệu trình tiêm BAP buổi 2 và không ngần ngại "review" chân thật: "Vừa tiêm BAP buổi 2, tiêm xong da mê thật sự ạ. Mà tiêm nhẹ nhàng, ít điểm, tiêm xong chỉ hơi đỏ nhẹ, sau một ngày là hết".

Theo BS Lưu Tuấn Phong (chuyên gia thẩm mỹ da công nghệ cao tại Hà Nội), tiêm BAP (Bio Aesthetic Point) là một dạng tiêm meso chuyên biệt, sử dụng HA tinh khiết nồng độ cao. Kỹ thuật này được thực hiện tại 5 điểm sinh học trên mỗi bên mặt, giúp đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu vào lớp trung bì, từ đó:

Tăng sinh collagen – elastin.

Giữ ẩm sâu.

Giảm nếp nhăn tĩnh.

Nâng nhẹ mô da.

Nuôi dưỡng các tế bào mỡ, mang đến gương mặt đầy đặn, tươi trẻ hơn.

Tiêm BAP đang được xem là giải pháp "vàng" trong việc phục hồi da sau stress, thiếu ngủ, hoặc đơn giản là giúp da trở nên căng khỏe hơn trước những dịp quan trọng.

Quỳnh Anh Shyn: Nhan sắc ngày càng xinh đẹp, cá tính nhờ filler đúng chỗ, đúng liều

Là một biểu tượng thời trang nổi bật, Quỳnh Anh Shyn không ngần ngại thừa nhận từng can thiệp tiêm filler để hoàn thiện đường nét khuôn mặt. Nét đẹp hiện đại, sắc sảo nhưng vẫn giữ được độ mềm mại, nữ tính của cô chính là ví dụ sống động cho hiệu quả của phương pháp làm đẹp không dao kéo này.

Filler, tên gọi khác của chất làm đầy, có thành phần chính là Hyaluronic Acid (HA), một chất tồn tại tự nhiên trong cơ thể, giúp giữ ẩm, tăng cường miễn dịch và cải thiện sắc tố làn da.

Theo BS Lưu Tuấn Phong, trong thẩm mỹ hiện đại, filler được sử dụng để:

Làm đầy má hóp, rãnh cười, rãnh lệ trũng dưới mắt.

Tạo hình môi, làm đầy môi mềm mại.

Làm đầy thái dương, tai hóp.

Khắc phục da chảy xệ, nếp nhăn nhỏ, cải thiện cấu trúc khuôn mặt.

Ưu điểm lớn của tiêm filler là quy trình nhanh chóng, không phẫu thuật, hầu như không đau, thời gian hồi phục ngắn, rất lý tưởng cho những người bận rộn nhưng vẫn muốn tân trang nhan sắc một cách tinh tế.

Lưu ý quan trọng khi tiêm đẹp da

Chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề rõ ràng.

Luôn hỏi rõ về loại chất liệu sẽ tiêm vào da, hạn sử dụng, xuất xứ.

Tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau tiêm để da hồi phục tốt và đạt hiệu quả tối ưu.

Không nên lạm dụng, cần có khoảng cách hợp lý giữa các lần tiêm.

Trong thời đại mà nhan sắc trở thành "tấm danh thiếp" đầu tiên của mỗi người, việc chủ động chăm sóc da, lựa chọn phương pháp làm đẹp phù hợp, an toàn là điều mà phụ nữ thông minh luôn lưu tâm. Và bạn, đã sẵn sàng để "update" xu hướng thẩm mỹ thời hiện đại chưa?

