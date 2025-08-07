Sau mưa lớn, bác sĩ nhắc nhở cẩn trọng với 6 căn bệnh đang "rình rập" và cách "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Mưa lớn hoặc mưa kéo dài, đặc biệt là nếu gây ngập úng thường để lại môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus và côn trùng sinh sôi. Khi nước thải, bùn đất, rác thải và xác động vật trộn lẫn vào nguồn nước sinh hoạt, mọi hoạt động từ ăn uống đến vệ sinh đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong đó, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc miễn dịch yếu là nhóm cần đặc biệt cẩn trọng trong và sau mưa lũ.

6 bệnh dễ gặp trong và sau mưa lớn

Tiến sĩ Hoàng Xuân (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo: Dù ở môi trường hay lứa tuổi nào, cũng cần đặc biệt cẩn trọng với 6 bệnh thường gặp trong và sau mưa lũ như:

Sốt xuất huyết

Sau mưa, nước đọng trong lu, chậu, thùng rác hay lốp xe là nơi muỗi vằn đẻ trứng. Chỉ sau vài ngày, số lượng muỗi mang virus dengue tăng vọt, dẫn đến nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát. Người bệnh thường sốt cao đột ngột, đau nhức mình mẩy, nổi ban. Nếu không theo dõi sát, bệnh có thể chuyển sang thể nặng với xuất huyết, tràn dịch, sốc và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Bệnh tiêu chảy cấp (bao gồm tả, lỵ, thương hàn)

Thực phẩm, nước uống hoặc tay bẩn khi ăn uống dễ khiến vi khuẩn xâm nhập vào đường ruột. Mưa ngập khiến nguồn nước nhiễm khuẩn lan rộng, người ăn phải dễ mắc tiêu chảy cấp. Biểu hiện gồm đau bụng, đi ngoài nhiều lần, buồn nôn, thậm chí mất nước nghiêm trọng. Người già, trẻ em rất dễ kiệt sức nếu không bù nước kịp thời.

Bệnh viêm da, nấm da

Tiếp xúc lâu với nước bẩn, nhất là khi phải lội nước mưa nhiều giờ hoặc dọn dẹp sau ngập lụt, dễ khiến da bị kích ứng, ngứa, bong tróc hoặc nhiễm nấm. Các vết thương hở nhỏ cũng có thể nhiễm trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ)

Nước mưa bẩn có thể chứa vi khuẩn, virus gây viêm kết mạc nếu văng vào mắt. Bệnh dễ lây lan qua tiếp xúc tay - mắt, dùng chung khăn mặt, đặc biệt trong khu dân cư đông người. Biểu hiện gồm đỏ mắt, ngứa rát, ra nhiều ghèn, chảy nước mắt.

Leptospirosis (xoắn khuẩn vàng da)

Xảy ra khi người có vết trầy xước trên da lội nước nhiễm nước tiểu động vật mang mầm bệnh. Bệnh thường khởi phát với sốt, đau cơ, vàng da, tổn thương gan thận. Nếu không điều trị sớm, có thể gây suy đa cơ quan.

Viêm não do muỗi

Một số loại muỗi sinh sôi mạnh sau mưa còn có thể truyền virus viêm não Nhật Bản. Dù ít gặp hơn sốt xuất huyết nhưng hậu quả lại nặng nề, với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, co giật, rối loạn ý thức. Trẻ em chưa tiêm phòng đầy đủ là nhóm có nguy cơ cao.

Cách phòng bệnh truyền nhiễm trong và sau mưa lũ

Việc chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong mùa mưa. Tiến sĩ Hoàng Xuân đưa ra lời khuyên:

- Đảm bảo nguồn nước sạch: Luôn đun sôi nước uống, hoặc dùng nước đóng chai/nước lọc đạt chuẩn. Tuyệt đối không dùng nước giếng, nước mưa chưa xử lý để nấu ăn hay rửa thực phẩm.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không nên ăn thức ăn để lâu, ôi thiu hoặc nghi ngờ nhiễm bẩn.

- Dọn dẹp nơi ở sạch sẽ: Loại bỏ vật dụng chứa nước đọng như chai lọ, lốp xe cũ, máng nước… để hạn chế muỗi sinh sản. Dùng màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay nếu sống trong vùng có dịch sốt xuất huyết.

- Hạn chế tiếp xúc với nước mưa hoặc nước ngập: Khi buộc phải lội nước, cần mang ủng, găng tay, quần áo bảo hộ để tránh nhiễm khuẩn qua da. Sau khi tiếp xúc, nên tắm rửa sạch và khử trùng vùng da bị trầy xước.

- Chủ động tiêm phòng: Đối với trẻ em, cần tiêm đủ các loại vắc-xin như viêm não Nhật Bản, thương hàn, bạch hầu… Người lớn sống trong vùng có nguy cơ cũng nên cân nhắc tiêm phòng phù hợp.

- Theo dõi sức khỏe và đi khám kịp thời: Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, đau đầu, tiêu chảy, vàng da, đau mắt…, không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác.

Nguồn và ảnh: Shenpu, Family Doctor