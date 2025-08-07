Từ Nga trở về Việt Nam để gắp 14 viên sỏi túi mật

Sau nhiều năm chung sống với sỏi túi mật , chị N.T.Q. (39 tuổi) - người Việt đang sống và làm việc tại Vladivostok (Liên bang Nga) trở về nước để điều trị. Ca phẫu thuật tại Bệnh viện E thành công lấy ra 14 viên sỏi có kích thước 6-10 mm.

Chị Q. phát hiện bệnh từ năm 2020, nhưng đến gần đây mới xuất hiện các triệu chứng đau âm ỉ dưới sườn phải, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng. Chị được các bác sĩ Bệnh viện E thăm khám và chỉ định phẫu thuật cắt túi mật.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh sau phẫu thuật. (Ảnh: Thanh Xuân)

"Qua các phương tiện truyền thông, tôi biết khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Bệnh viện E là một trong những chuyên khoa mũi nhọn, có đội ngũ bác sĩ trình độ cao và trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, tôi đã quyết định về Việt Nam và chọn Bệnh viện E để phẫu thuật", chị Q. nói.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Đạt thuộc khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, những viên sỏi nhỏ với số lượng nhiều như trường hợp của chị Q. nguy hiểm hơn sỏi lớn vì dễ di chuyển, gây tắc ống mật chủ. Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm đường mật, sốc nhiễm trùng hoặc viêm tụy cấp.

Vì người bệnh có tiền sử bệnh lý lâu năm, nên các bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Đây được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong điều trị sỏi túi mật, với ưu điểm ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh.

Tuy nhiên, ca mổ này cũng gặp không ít thách thức. Bác sĩ Đạt cho biết do túi mật của chị Q. bị viêm nhiều lần nên đã dính chặt vào thành bụng. Điều này làm tăng nguy cơ rủi ro trong quá trình phẫu thuật, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại. May mắn, ca mổ diễn ra thành công. Người bệnh hồi phục tốt và xuất viện sau 5 ngày.

Từ ca bệnh này, bác sĩ Đạt khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học để phòng ngừa sỏi túi mật. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế chất béo bão hòa. Đồng thời, cần uống đủ nước, không bỏ bữa, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Bạn cũng cần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm bụng, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.