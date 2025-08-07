Người phụ nữ bụng to như mang bầu, đi khám, bác sĩ phát hiện "bí mật" đáng sợ

Một ca phẫu thuật hi hữu vừa được Phòng khám Sản phụ khoa Bác sĩ Thamon tại tỉnh Satun (Thái Lan) chia sẻ trên trang Facebook chính thức, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo bài đăng, một nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật loại bỏ u nang buồng trứng có kích thước lên đến 30cm, trọng lượng khoảng 8kg, khối u mà cô mang trong người suốt nhiều năm mà không hề hay biết.

Thông tin từ bác sĩ cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng bụng căng bất thường, kèm theo hiện tượng dính mô dày đặc bên trong ổ bụng.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u nang lớn trong buồng trứng và nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện bởi đội ngũ y tế tại Bệnh viện Satun.

Được biết, đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp u nang buồng trứng và u xơ tử cung mà đội ngũ bác sĩ tại Satun tiếp nhận và điều trị.

Trong thông điệp gửi kèm bài viết, phòng khám không chỉ nhấn mạnh đến thành công của ca phẫu thuật mà còn gửi lời cảm ơn đến tập thể y, bác sĩ đã theo sát bệnh nhân từ lúc nhập viện đến khi được xuất viện về nhà an toàn.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho các bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tay nghề, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y tế Satun, đồng thời cho rằng đây là minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phát triển trong ngành y tế địa phương.

Một số bình luận để lại dưới bài viết còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là đối với phụ nữ trung niên, nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh phụ khoa nhưng thường xuyên chủ quan hoặc bỏ qua các dấu hiệu ban đầu.

U nang buồng trứng là tình trạng bên trong buồng trứng xuất hiện khối u hoặc tích tụ dịch bên trong buồng trứng. Đây là bệnh phụ khoa thường gặp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ bé gái đến tuổi mãn kinh, và cả ở phụ nữ mang thai đều có thể bị u nang buồng trứng.

Bệnh u nang buồng trứng thường xuất hiện và diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng, vô tình phát hiện khi khám phụ khoa định kỳ hay khi siêu âm kiểm tra sức khỏe.

U nang buồng trứng có thể xuất hiện các dấu hiệu, triệu chứng sau khi u đã lớn:

-Đau vùng chậu, vùng thắt lưng: khối u chèn ép các cơ quan hoặc dây thần kinh chạy dọc ở vùng sau xương chậu nên có cơn đau âm ỉ quanh vùng bụng dưới, vùng thắt lưng.

-Bụng chướng, tiểu khó, táo bón… do khối u to chèn ép các cơ quan lân cận. Đau bụng dưới là một trong những dấu hiệu u nang buồng trứng.

-Đau khi quan hệ tình dục: nếu cảm thấy đau ở một bên so với bên còn lại, có thể đây là triệu chứng của u nang buồng trứng. Một số trường hợp khối u phát triển lớn dần, nằm ngay vị trí gần cổ tử cung gây đau khi quan hệ tình dục.

-Rối loạn kinh nguyệt cũng là dấu hiệu liên quan đến u buồng trứng.

-Dấu hiệu gợi ý ác tính: u to nhanh, bụng chướng to kèm sụt cân, chán ăn, mệt.