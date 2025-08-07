Rùng mình: Giòi bò lổn nhổn bên trong vết thương vùng cổ

Người bệnh Đ.C.V (82 tuổi ở xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) có tiền sử ung thư hạ họng, nhập viện trong tình trạng có khối loét lớn vùng cổ phải lan rộng lên vùng gáy. Tại vị trí khối loét có nhiều giòi và dịch mủ, thể trạng người bệnh gầy yếu, suy kiệt.

Qua thăm khám, các bác sĩ tại khoa Phẫu thuật ung bướu chẩn đoán ổ apcess (áp xe) dọc cơ ức đòn chũm phải của người bệnh bị hoại tử, mủ bẩn, ổ hoại tử ăn sâu theo đường hầm lên tới xương chũm, trong ổ hoại tử có nhiều giòi bò lổn nhổn; phần mềm quanh vết mổ phù nề, tấy đỏ. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch và gắp hết giòi trong ổ viêm, kết hợp với điều trị bằng kháng sinh, giảm đau và can thiệp dinh dưỡng.

Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, không sốt, vết mổ khô, khép lại tốt, tổ chức hạt đang lên đều. Sau khi vết thương lành người bệnh được chuyển về Khoa Chăm sóc giảm nhẹ để tiếp tục điều trị.

BS CKI. Nguyễn Tân Tạo, Khoa Phẫu thuật ung bướu cho biết, đây là một trường hợp hết sức hy hữu, do ổ apcess (áp xe) để lâu, không được vệ sinh chăm sóc đúng cách nên đã bị hoại tử nặng.

Qua đây, BS Nguyễn Tân Tạo khuyến cáo người bệnh nói chung và người bệnh ung thư nói riêng, khi phát hiện bệnh nên đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị sớm và hướng dẫn chăm sóc đúng cách, tránh bệnh diễn biến nặng gây khó khăn cho quá trình điều trị. Ngoài ra, người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình điều trị nếu phát hiện những vấn đề bất thường cần thông báo ngay với bác sĩ để được tư vấn các bước điều trị tiếp theo.