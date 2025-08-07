Sáng 7/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp 1 trẻ nam cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Theo chia sẻ từ BS.Phí Văn Công - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội, bé trai 15 tháng tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Bé trai 15 tháng tuổi cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi (Ảnh: BVCC).

Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi, tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Bác sĩ cho biết, tình trạng của bé diễn tiến nhanh và nghiêm trọng, tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên, phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

Co giật nhiều lần, trẻ đã có nhiều cơn co giật trước khi được chuyển đến bệnh viện. Sốt và suy hô hấp kéo dài, mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt... Tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48–72 giờ tới.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội cảnh báo: "Một số chất hoá học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ".

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ. Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi.

Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.