Mua thịt bò đừng chọn bừa: Dân sành ăn chỉ nhắm đúng 3 phần này, chế biến đúng cách thơm ngon gấp bội

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng bậc nhất, thường xuyên có mặt trong bữa ăn của nhiều gia đình. Trong 100g thịt bò nạc chứa khoảng 250 kcal, giàu protein chất lượng cao giúp xây dựng và duy trì khối cơ, đồng thời cung cấp sắt heme - loại sắt dễ hấp thu nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa thiếu máu. Ngoài ra, thịt bò còn chứa kẽm, vitamin B12, B6 và niacin, hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng thần kinh.

Đặc biệt, nhờ hàm lượng creatine và carnosine, thịt bò còn được xem là “bạn đồng hành” cho những người tập luyện thể thao, giúp cải thiện sức bền và hiệu suất vận động. Đối với trẻ em và phụ nữ mang thai, việc bổ sung thịt bò với lượng hợp lý giúp hỗ trợ tăng trưởng, phát triển trí não và giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Người sành ăn thường gọi ba phần “quý” của con bò là “tam bảo”, vừa mềm, vừa ngọt lại phù hợp với nhiều kiểu chế biến.

1. Thăn nội

Thăn nội nằm ở sát xương sống, hầu như không vận động nên thịt cực kỳ mềm, ít mỡ, không dính gân. Đây là lựa chọn số một cho những ai thích cảm giác mềm tan trong miệng.

Cách chế biến phổ biến nhất là phi lê bò áp chảo: chỉ cần rắc chút muối, tiêu, áp chảo nhanh, ăn kèm sốt tiêu đen hoặc sốt cà chua, hương vị vừa tinh tế vừa trọn vẹn. Ngoài ra, thăn nội thái sợi làm bò xào hay băm nhỏ làm nhân bánh, cơm rang cũng đều giữ được độ mềm ngọt. Khi chọn, nên ưu tiên miếng thịt có màu đỏ tươi, vân thịt mịn, ấn vào thấy đàn hồi, đó là thịt tươi ngon.

2. Nạm bò

Nạm bò nằm ở bụng gần xương sườn, có đủ thịt, gân và chút mỡ, thích hợp để ninh nhừ. Khi hầm lâu, gân và mỡ tan ra, nước dùng ngọt đậm, thịt mềm rục.

Các món kinh điển như bò kho, nạm hầm củ cải, nạm nấu cà ri đều từ phần thịt này mà ra. Nạm ngon thường có tỷ lệ nạc - mỡ cân đối, màu đỏ sẫm, vân gân rõ. Tránh chọn miếng quá nạc vì hầm lên dễ bị khô, mất vị béo ngậy.

3. Sườn dải (thịt ba chỉ bò)

Thịt nằm xen giữa các dẻ sườn, có lớp mỡ - nạc đan xen như vân đá cẩm thạch. Khi nướng, mỡ chảy ra, làm thịt thơm lừng, mềm mọng. Người mê BBQ thường không bỏ qua phần này. Ngoài nướng, sườn dải đem kho, hầm hay làm món bò sốt vang cũng rất hợp. Bí quyết chọn là miếng thịt có “vân mỡ” phân bố đều, màu đỏ tươi, không có mùi lạ.

Nếu muốn ăn nhanh, chọn thăn nội để áp chảo hoặc xào. Nếu nấu món hầm cho cả gia đình, nạm bò là lựa chọn số một. Còn những bữa tụ tập cần món nướng dậy mùi thì sườn dải chính là “ngôi sao”.

Chỉ cần tinh ý khi đi chợ, biết cách chọn đúng phần thịt bò phù hợp với món mình định nấu, bữa cơm gia đình sẽ không chỉ ngon miệng mà còn thêm trọn vẹn, ấm áp.

Nguồn và ảnh: Sohu