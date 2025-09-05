Top 8 hiểu lầm phổ biến khiến mẹ trẻ “bỏ qua” sữa công thức tốt cho con

Dưới đây là 8 quan niệm sai lầm phổ biến nhất.

1. Sữa công thức càng đắt càng tốt

Nhiều mẹ cho rằng cứ sữa ngoại, giá cao thì mới “xịn”. Thực tế, giá thành còn phụ thuộc vào thương hiệu, nguồn nhập khẩu và chiến lược tiếp thị. Quan trọng nhất là công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng của con, chứ không phải số tiền mẹ bỏ ra.

2. Bé uống sữa công thức sẽ “béo phì”

Một số mẹ sợ con uống sữa công thức dễ tăng cân quá nhanh. Tuy nhiên, nếu dùng đúng loại, đúng liều lượng, kết hợp chế độ ăn dặm khoa học thì sữa công thức chỉ đơn giản là nguồn bổ sung dinh dưỡng cần thiết.

Ảnh minh họa: Freepik

3. Sữa công thức chỉ dành cho bé không bú mẹ

Đây là hiểu lầm lớn. Nhiều mẹ vẫn cho con bú mẹ song song với sữa công thức, đặc biệt khi sữa mẹ không đủ hoặc mẹ đi làm trở lại. Hai nguồn sữa hoàn toàn có thể kết hợp linh hoạt.

4. Pha sữa đặc mới “có chất”

Một số mẹ nghĩ pha đặc sẽ giúp con no lâu và tăng cân nhanh. Thực tế, điều này có thể gây gánh nặng cho thận non nớt của bé, dẫn đến táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa. Hãy pha sữa đúng hướng dẫn trên hộp.

5. Sữa công thức nào cũng như nhau

Không đúng! Mỗi dòng sữa có công thức riêng: sữa cho trẻ sinh non, sữa cho trẻ dị ứng đạm, sữa hỗ trợ tiêu hóa… Nếu mẹ chọn bừa, có thể bỏ qua loại sữa thực sự tốt cho bé.

6. Sữa ngoại luôn tốt hơn sữa nội

Nhiều mẹ “sính ngoại” mà quên rằng hiện nay nhiều thương hiệu sữa trong nước được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, công thức phù hợp với trẻ em Việt Nam.

7. Chỉ cần hỏi group, không cần hỏi bác sĩ

Group nuôi con là nơi chia sẻ kinh nghiệm hữu ích, nhưng không thể thay thế chuyên môn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Tình trạng của bé này chưa chắc giống bé kia, vì vậy hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đổi sữa.

8. Sữa càng nhiều thành phần bổ sung càng tốt

Một số mẹ bị “choáng” bởi bảng thành phần dài dằng dặc với đủ loại dưỡng chất. Nhưng nhớ rằng, nhiều chưa chắc phù hợp. Quan trọng là thành phần nào thực sự cần thiết với bé ở giai đoạn hiện tại.

Chọn sữa công thức chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là trong thời đại “mỗi người nói một kiểu”. Nhưng nếu mẹ trẻ hiểu rõ những hiểu lầm phổ biến và tránh được chúng, hành trình nuôi con sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, hãy nhớ: mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, và loại sữa tốt nhất chính là loại phù hợp nhất với bé nhà mình.