Nhật ký GenZ: Từng sợ hãi, không muốn sinh thêm vì lo con biếng ăn, giờ nuôi con nhàn tênh nhờ hiểu 1 quy tắc về dinh dưỡng

Chị H.A giờ là mẹ hai nhóc tì, ai nhìn cũng nghĩ chị nuôi con nhàn tênh. Nhưng ít ai biết chị từng suýt rơi vào trầm cảm vì con đầu biếng ăn. Thỉnh thoảng thấy cô con gái út bụ bẫm, ăn uống ngon lành, chị lại nhớ những tháng ngày ám ảnh ấy.

Ba năm trước, ở tuổi 23, chị sinh con đầu lòng. Là một cô gái Gen Z “tuổi ăn tuổi chơi”, lần đầu làm mẹ, chị rơi vào biển thông tin từ họ hàng, chuyên gia online, hội nhóm. Nỗi sợ lớn nhất là con biếng ăn: cậu bé còi cọc, hay ốm, mỗi bữa ăn là nước mắt. Nhiều lần chị tuyệt vọng bảo chồng: “Em không muốn sinh thêm con, em không làm mẹ tốt được”.

Ảnh minh họa

Gia đình ép bé ăn đủ ba bữa dặm, thêm sữa giàu năng lượng, nghĩ rằng càng ăn nhiều càng lớn. Hậu quả, con luôn no bụng, chán ăn, sợ hãi khi đến giờ ăn.

Bước ngoặt đến khi con phải nhập viện, chị gặp bác sĩ tận tâm và nhiều mẹ từng trải qua sai lầm tương tự. Chị nhận ra: điều thiếu nhất không phải tình yêu, mà là kiến thức, rằng chị đã nhầm lẫn giữa vai trò sữa công thức và bữa ăn dặm.

Nuôi con nhàn tênh nhờ hiểu ra một nguyên tắc dinh dưỡng

“Từng có nhiều người hỏi tôi có bí quyết gì để con hết biếng ăn, thoát khỏi những ngày tháng kinh hoàng ấy. Quả thật, nó chẳng phải bí quyết gì cao siêu, chỉ đơn giản là tôi hiểu và chấp nhận quy tắc cốt lõi: Sữa và bữa ăn dặm có vai trò khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển của con ”- chị H.A tâm sự.

Khi bé dưới 1 tuổi, nguồn dinh dưỡng chủ yếu đến từ sữa. Khoảng thời gian này là nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Bữa ăn dặm sau 6 tháng mang tính để bé làm quen với thực phẩm, hương vị. Sau 1 tuổi, lúc này vai trò đảo ngược, sữa trở thành “phụ tá”, là một thực phẩm bổ sung giúp hoàn thiện khẩu phần.

Thời gian đầu dùng sữa, H.A chưa học được cách tính thời điểm, cứ khi nào bé có dấu hiệu đói là chị lại pha sữa, rồi đến bữa chính lại cho ăn dặm. Vì bữa chính chỉ có 2 khung giờ trưa và tối, cách nhau tới gần 7 tiếng do tính chất công việc của mẹ, thế là H.A cũng tìm cách để đáp ứng con nhanh nhất có thể. Có ngày, H.A cho con tu đến 5 phần sữa. Lâu dần bé bắt đầu bớt có cảm giác đói, rồi sinh ra biếng ăn.

Ảnh minh họa

Chị kể: “Rút kinh nghiệm từ sai lầm, với đứa thứ hai tôi áp dụng nguyên tắc dinh dưỡng cân bằng, đúng vai trò của sữa và bữa ăn với thực phẩm ngay từ đầu. Sáu tháng đầu, biết mình ít sữa nên tôi chọn loại sữa công thức giàu dinh dưỡng, phù hợp cho con. Khi con bắt đầu ăn dặm, tôi tập trung vào việc cho con ăn đầy đủ, còn sữa công thức được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng vào những cữ nhất định.

Hiện tại, bé đã được 16 tháng, tôi vẫn tiếp tục duy trì sữa công thức, không phải với vai trò là bữa chính mà để bổ sung các vi chất quan trọng mà sữa tươi hay thực phẩm hàng ngày có thể thiếu, như DHA, sắt, hay kẽm, vitamin K2. Tôi đã kết hợp linh hoạt sữa công thức và chế độ ăn dặm để con có được nền tảng dinh dưỡng vững chắc”.

Kết quả, con gái nhỏ của chị H.A ăn uống ngon lành, lớn nhanh và khỏe mạnh, rất ít khi ốm vặt. Chị tâm sự: “Nếu bạn cũng đang loay hoay, hãy nhớ rằng không phải cứ ăn nhiều là tốt, mà phải hiểu đúng vai trò của từng loại thực phẩm. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp các mẹ trẻ, dù lần đầu hay lần thứ hai, tìm thấy bí quyết để nuôi con khỏe mạnh một cách khoa học nhất”.