Nói thẳng: 5 loại nội y chị em nên bỏ ngay, càng mặc càng hại sức khỏe

Đừng vì tiết kiệm hay ham rẻ mà đánh đổi sức khỏe, bởi có ít nhất 5 loại nội y dưới đây nên lập tức loại bỏ.

1. Nội y dễ phai màu

Những chiếc áo ngực màu sẫm, chất lượng kém thường có hiện tượng phai màu. Khi cơ thể ra mồ hôi, thuốc nhuộm có thể ngấm trực tiếp vào da, lâu dần khiến vùng ngực trở nên sạm, xỉn.

Lời khuyên là hãy chọn nội y sáng màu, vải tốt. Nếu phát hiện phai màu, tốt nhất nên vứt bỏ ngay.

2. Nội y có gọng

Dù được ưa chuộng vì khả năng định hình vòng một, nhưng phần gọng thép lại dễ chèn ép, cản trở lưu thông máu và bạch huyết. Không ít trường hợp gọng còn cọ xát, làm xước da.

Thay vì gắn bó với những chiếc áo gọng cứng nhắc, phụ nữ nên chuyển sang loại không gọng, vừa thoải mái vừa an toàn.

3. Nội y giá rẻ làm từ cao su tổng hợp

Nhiều sản phẩm rẻ tiền gắn mác “cao su thiên nhiên” nhưng thực chất là hỗn hợp cao su tổng hợp pha keo hóa học. Mặc lâu dễ bị vàng, mục, thậm chí gây dị ứng cho da nhạy cảm. Nếu chọn nội y chất liệu latex, cần đảm bảo tỷ lệ cao su thiên nhiên cao, đừng ham rẻ mà gây hại cho cơ thể.

4. Nội y đã biến dạng

Khi dây quai thường xuyên tuột, cúp áo lỏng lẻo hay vòng ngực không còn ôm sát, đó là dấu hiệu áo đã mất chức năng nâng đỡ. Tiếp tục mặc chỉ khiến vòng một chảy xệ, mất dáng. Vì vậy, phụ nữ nên kiểm tra thường xuyên và thay mới ngay khi phát hiện nội y biến dạng.

5. Nội y đã dùng quá lâu

Tuổi thọ trung bình của một chiếc áo ngực chỉ khoảng 100 lần mặc, tương đương 6 tháng. Sau khoảng thời gian này, dù là hàng cao cấp cũng sẽ xuống cấp, mất độ co giãn và tích tụ vi khuẩn. Cố giữ lại không những không tiết kiệm mà còn khiến sức khỏe bị đe dọa.

Nội y không chỉ để làm đẹp mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Đừng ngại bỏ đi những chiếc áo đã phai màu, biến dạng hay quá cũ. Sự thoải mái và an toàn mới chính là “tài sản” quý giá nhất của người phụ nữ.

Nguồn và ảnh: Sohu