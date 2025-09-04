6 thói quen "tốt cho sức khỏe" được nhiều người tin tưởng nhưng bác sĩ lại lắc đầu khi nghe!

Trong đời sống hằng ngày, không ít người truyền tai nhau những bí quyết dưỡng sinh nghe qua rất hợp lý. Thế nhưng, nhiều “thói quen tưởng tốt” lại tiềm ẩn nguy cơ, càng thực hiện lâu dài càng gây hại cơ thể. Dưới đây là 6 thói quen điển hình:

1. Làm nhiều việc cùng lúc để rèn não?

Không ít người tin “đa nhiệm” giúp não hoạt động linh hoạt hơn. Nhưng nghiên cứu quét não cho thấy, người càng hay “một lúc nhiều việc” thì chất xám ở vùng não liên quan đến nhận thức lại giảm, dễ rơi vào tình trạng lo âu, trầm cảm.

Các chuyên gia khuyến cáo hãy tập trung làm từng việc, hạn chế chuyển đổi liên tục để bảo vệ não bộ.

2. Ăn toàn ngũ cốc thô để dưỡng đường ruột?

Nhiều người bỏ hẳn cơm trắng, chỉ ăn ngô, khoai, gạo lứt với hy vọng tốt cho tiêu hóa. Nhưng nếu bữa nào cũng “thô 100%”, dạ dày dễ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí rối loạn chức năng.

Tốt nhất là ăn theo tỉ lệ cân bằng: 1 phần ngũ cốc thô, 1-2 phần tinh bột tinh chế, phân bố đều trong ngày.

3. Uống nhiều loại thực phẩm chức năng để bảo vệ gan?

Gan khỏe mạnh vốn đã có cơ chế giải độc tự nhiên. Uống nhiều loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng không những không “dưỡng gan” mà còn khiến gan phải hoạt động quá tải.

Bác sĩ nhấn mạnh chỉ nên dùng thuốc theo chỉ định, tránh tự ý kết hợp nhiều loại gây tương tác bất lợi.

4. Ít vận động để “giữ khớp gối”?

Quan niệm “ngồi yên cho khớp đỡ mòn” là sai lầm. Ít vận động khiến cơ quanh khớp yếu dần, mất khả năng bảo vệ, khớp càng dễ tổn thương.

Chìa khóa là vận động vừa sức như đi bộ, đạp xe, bơi lội… sẽ giúp nuôi dưỡng sụn khớp và giữ khớp dẻo dai.

5. Nhìn nhiều màu xanh để dưỡng mắt?

Đổi màn hình sang màu xanh hay để chậu cây trên bàn không giúp mắt bớt mỏi. Mấu chốt là phải nhìn xa, để mắt giãn cơ và nghỉ ngơi. Hãy nhớ quy tắc 20–20–20: cứ 20 phút nhìn gần, hãy nhìn xa 20 feet (khoảng 6m) trong 20 giây.

6. Thường xuyên ăn cháo, uống sữa để dưỡng dạ dày?

Cháo và sữa dễ tiêu, có thể tạm thời giảm gánh nặng cho người đau dạ dày. Nhưng nếu ngày nào cũng chỉ ăn mềm, dạ dày sẽ dần “lười biếng”, chức năng tiêu hóa yếu đi, dinh dưỡng lại thiếu cân bằng.

Bác sĩ khuyến cáo nên ăn đa dạng, mềm - cứng hài hòa, không lệ thuộc vào cháo hay sữa.

Không phải thói quen nào gắn mác “dưỡng sinh” cũng thực sự tốt. Lắng nghe cơ thể, ăn uống cân bằng, vận động hợp lý mới là chìa khóa giúp khỏe lâu, sống thọ.

Nguồn và ảnh: Sohu