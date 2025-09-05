Làm "chuyện ấy" quá nhiều có gây tổn thương thận?

Anh Trương, 32 tuổi, làm quản lý dự án cho một công ty Internet ở Trung Quốc. Ba tháng liên tiếp cày đêm tăng ca, anh thấy cơ thể kiệt quệ, sáng khó dậy, tối trằn trọc không ngủ nổi, ban ngày thì như bị rút cạn sức lực. Điều khiến anh ngại nhất là sau mỗi lần gần gũi vợ, lưng đau nhức như sắp gãy, leo vài tầng cầu thang đã thở dốc.

Nghĩ mình “sinh hoạt quá đà” nên thận yếu, anh tự mua mấy hộp thuốc bổ thận uống. Kết quả không những không khá hơn, mà còn bị nhiệt miệng, lở loét liên miên. Chỉ đến khi đau bụng dữ dội lúc tăng ca, đồng nghiệp đưa đi viện, sự thật mới vỡ lẽ chức năng thận của anh hoàn toàn bình thường, vấn đề lại nằm ở dạ dày - viêm teo niêm mạc, dương tính với vi khuẩn HP và có dấu hiệu ung thư sớm.

Bác sĩ chỉ rõ: “Thứ khiến cơ thể anh suy kiệt không phải chuyện vợ chồng, mà là thói quen ăn mặn, lạm dụng đồ ăn nhanh sau tăng ca, cộng thêm mỗi ngày 3 cốc cà phê đặc để chống mệt mỏi”.

Ảnh minh họa: Pinterest

Quan hệ nhiều có hại cho thận không?

Theo Đông y, “thận tàng tinh” liên quan đến sinh sản, nội tiết và miễn dịch. Còn theo y học hiện đại, thận là cơ quan lọc máu, thải độc. Sinh hoạt tình dục điều độ không làm suy giảm chức năng thận , cũng không khiến các chỉ số xét nghiệm bất thường. Cái hại chỉ xuất hiện khi cơ thể bị vắt kiệt như mất ngủ triền miên, rối loạn hormone, suy nhược toàn thân.

4 thói quen mới là “sát thủ” thực sự của thận

- Ăn mặn : Vượt quá 5g muối/ngày sẽ buộc thận phải làm việc quá tải, dễ dẫn đến cao huyết áp, xơ hóa cầu thận, suy thận. Đồng thời, muối cao cũng phá hủy niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho vi khuẩn HP phát triển, tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

- Lạm dụng thuốc: Thói quen “ốm đau tự mua thuốc” vô cùng nguy hiểm. Nhiều loại thuốc giảm đau chống viêm (như ibuprofen, aspirin) có thể gây hoại tử ống thận, thậm chí suy thận cấp. Một số vị thuốc Đông y chứa acid aristolochic cũng được chứng minh gây độc cho thận. Không dừng ở đó, các thuốc này còn làm hỏng lớp bảo vệ dạ dày, dễ dẫn đến loét, thậm chí ung thư.

- Thường xuyên nhịn tiểu: Ngồi lì trước máy tính, mải chơi điện thoại mà quên đi vệ sinh khiến bàng quang căng quá mức, nước tiểu trào ngược lên thận, mang theo vi khuẩn gây viêm thận - bể thận. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra, nhịn tiểu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày do ảnh hưởng tới tiêu hóa.

- Bỏ bê bệnh mạn tính: Người bị tiểu đường và cao huyết áp là nhóm có nguy cơ suy thận cao nhất. Đường huyết và huyết áp không kiểm soát sẽ phá hỏng cấu trúc lọc máu của thận. Chưa kể, khi thận yếu, sức đề kháng suy giảm, nguy cơ nhiễm vi khuẩn HP, “thủ phạm” của ung thư dạ dày, cũng tăng lên.

Bảo vệ thận bằng những thói quen nhỏ

- Ngủ sớm : tắt đèn trước 23h30, hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ.

- Uống nước đều đặn, không nhịn tiểu : đặt sẵn bình nước trên bàn làm việc, uống từng ngụm và đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu.

- Ăn nhạt, giảm đồ dầu mỡ, tăng rau xanh và đạm lành mạnh : trứng, cá, đậu phụ…

- Hạn chế thuốc giảm đau : chỉ dùng khi thật sự cần thiết, thay thế bằng biện pháp tự nhiên như chườm ấm.

- Tập thể dục vừa sức : đi bộ nhanh khoảng 6000 bước/ngày, kết hợp các bài tập nhẹ để tăng lưu thông máu đến thận.

- Khám sức khỏe định kỳ : đặc biệt kiểm tra máu, nước tiểu và chức năng thận, nhất là người có bệnh nền.

Các bác sĩ nhấn mạnh thận hư không đến từ chuyện chăn gối , mà chủ yếu do lối sống thiếu lành mạnh và bệnh nền bị bỏ quên. Muốn bảo vệ sức khỏe, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu