Đi hút mỡ, người phụ nữ phải chạy thận nhân tạo suốt đời

Một vụ việc chấn động trong ngành thẩm mỹ vừa xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc). Chị Lâm (41 tuổi), sau khi thực hiện hút mỡ kết hợp cấy mỡ tự thân tại một phòng khám thẩm mỹ, đã rơi vào tình trạng suy thận cấp, sốc nặng, suy đa cơ quan. Dù may mắn giữ được tính mạng, chị vẫn phải đối diện với hậu quả nặng nề như chạy thận nhân tạo suốt đời, nhiều ngón chân hoại tử, để lại sẹo lớn và suy giảm nghiêm trọng sức khỏe.

Theo lời kể, trước phẫu thuật, bác sĩ đánh giá lượng mỡ không đủ nhưng sau đó vẫn tiến hành hút mỡ vùng lưng để cấy bổ sung. Thời gian mổ kéo dài, gây mê lâu. Sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân toàn thân kiệt sức, được cho về nhà với lời dặn “chờ thuốc mê tan”. Nhưng ngay sau đó, chị Lâm sốt cao, nôn ói, hôn mê, buộc phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán suy thận cấp và phải điều trị tích cực trong khoa hồi sức. Đến nay, chị vẫn sống nhờ máy lọc máu, sức khỏe suy kiệt, đi lại khó khăn, mất khả năng lao động.

Điều gây bức xúc là sau khi sự cố xảy ra, phòng khám và ê-kíp mổ lại đùn đẩy trách nhiệm. Bác sĩ chính phủ trách cho bác sĩ gây mê, còn phòng khám lại lấy lý do “chỉ cho thuê phòng mổ” để phủi bỏ liên quan. Theo các luật sư, với những chứng cứ hiện có, bác sĩ và phòng khám có thể bị xem xét về tội vô ý gây thương tích nặng theo luật hình sự, đồng thời phải gánh trách nhiệm dân sự bồi thường cho bệnh nhân.

Trước sự việc, cơ quan y tế Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã lập đoàn kiểm tra khẩn cấp, phát hiện phòng khám có nhiều vi phạm như đặt quá số giường theo dõi, chưa có giấy phép đầy đủ cho kỹ thuật y tế đặc thù, không xuất hóa đơn y tế. Các lỗi này đã bị lập biên bản, xử phạt theo quy định, đồng thời cơ quan quản lý cho biết sẽ mở phiên hòa giải y khoa theo luật.

Các chuyên gia cảnh báo, những ca phẫu thuật thẩm mỹ như hút mỡ, cấy mỡ tự thân luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu bác sĩ không đủ chuyên môn, cơ sở y tế không đảm bảo trang thiết bị cấp cứu, bệnh nhân rất dễ rơi vào nguy kịch. Trường hợp của chị Lâm là lời nhắc nhở cho những ai đang có ý định “dao kéo”: làm đẹp cần tỉnh táo lựa chọn cơ sở uy tín, đừng đánh đổi sức khỏe và tính mạng vì sự vội vàng hay lời quảng cáo hấp dẫn.

