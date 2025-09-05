Uống "thần dược truyền miệng", người đàn ông 59 tuổi men gan tăng 1000 lần, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị tổn thương gan nghiêm trọng do uống thuốc không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách, đúng liều lượng bài thuốc cổ truyền bao gồm cả hoa đu đủ đực, lá xạ đen, các loại cây cỏ.

Điển hình mới đây trường hợp ông N.V.L (59 tuổi ở Hà Nội) có tiền sử viêm gan B. Ông chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi xem trên mạng quảng cáo về hoa đu đủ đực ngâm mật ong, ông mua về nhà uống hằng ngày với mục đích nâng cao sức khỏe. Gần 2 năm qua, người đàn ông này luôn nghĩ mình uống "thần dược" mỗi ngày.

Khai thác tiền sử bệnh ông L. sau uống hoa đu đủ ngâm mật ong cơ thể bắt đầu mệt mỏi, xuất hiện dấu hiệu vàng da, thấy vậy ông L. đi khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội nhưng tình trạng không đỡ, kèm thêm triệu chứng nói chuyện thiếu minh mẫn nên gia đình vội vàng đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Theo Vietnamnet, bác sĩ phát hiện ông L. viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền bùng phát hoạt động của virus viêm gan B.

Tại Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc, bệnh nhân sử dụng bài thuốc cổ truyền không đúng cách dẫn đến tình trạng men gan tăng cao và ứ mật nặng.

Bài viết của Lương y Trần Đăng Tài trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, hoa đu đủ đực được người dân sử dụng từ lâu như thực phẩm hàng ngày.

Theo các nghiên cứu hiện nay dùng hoa đu đủ đực hãm nước uống hàng ngày có những tác dụng: tăng cường tiêu hoá, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, lợi tiểu, giảm đau, chống viêm, hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp và hỗ trợ bệnh tiểu đường.

Lương y Tài thông tin thêm, hoa đu đủ đực rất giàu các chất dinh dưỡng và chữa rất nhiều bệnh rất hiểu quả rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ các loại thuốc bổ như nào như nhân sâm, hải sâm, tổ yến, bào ngư nếu dùng nhiều cũng không tốt, hoa đu đủ đực cũng vậy việc dùng liên tục và lâu dài cũng không có lợi cho cơ thể…

Khi sử dụng phải có chỉ định thời gian dùng bao lâu mới phát huy tác dụng nếu không sẽ phản tác dụng và không tốt cho cơ thể. Vì vậy, thời gian dùng hoa đu đủ đực tốt nhất trong một tháng, rồi nghỉ một thời gian lại dùng tiếp tục. Việc dùng hoa đu đủ đực như một vị thuốc nên có sự tư vấn của bác sĩ có chuyên môn để an toàn.