Chưa cần tới bác sĩ, liên tục gặp 5 vấn đề này tức là cận thị đã nhắm trúng bạn, mắt bạn đang “xuống cấp” cực nhanh

Chúng ta đang sống trong thời đại mà đôi mắt lúc nào cũng phải làm việc cật lực, có thể đến tận khuya vẫn chưa được nghỉ ngơi. Đặc biệt là trước sự ra đời của đủ loại thiết bị điện tử, sự bùng nổ của vô vàn trò chơi trực tuyến, mạng xã hội… Điều này dẫn tới thực trạng rất nhiều người tuổi còn trẻ mà mắt đã “già”, cận thị trở thành vấn đề phổ biến ở mọi lứa tuổi, ngay cả trẻ em.

Ảnh minh họa

Nhiều người không hề hay biết, ngay cả khi không mắc tật khúc xạ như cận thị, loạn thị… vẫn cần đi khám mắt định kỳ hàng năm. Cũng không ít người vô tình bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo đôi mắt “xuống cấp”, bị cận thị. Đến khi phát hiện ra thì độ cận đã tăng vùn vụt, vừa bất tiện lại vừa tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Đừng để đến lúc cận nặng mới hốt hoảng đi khám, nếu có 5 dấu hiệu dưới đây thì khả năng rất cao bạn đã là “nạn nhân” của cận thị:

1. Nhìn gần thì rõ, nhìn xa lại mờ

Đây là dấu hiệu điển hình và dễ nhận thấy nhất của tật khúc xạ cận thị. Thị lực của người cận thị có xu hướng giảm khi nhìn ở khoảng cách xa. Ví dụ, bạn có thể đọc rõ tin nhắn trên điện thoại, nhưng lại gặp khó khăn khi nhìn chữ trên bảng đen trong lớp, bảng hiệu, hoặc các biển báo giao thông. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục, bạn nên đi khám mắt càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa

Về mặt khoa học, khi bị cận thị, trục nhãn cầu thường dài hơn bình thường hoặc giác mạc cong hơn mức cần thiết. Điều này khiến hình ảnh của vật ở xa bị hội tụ trước võng mạc thay vì đúng trên võng mạc. Kết quả là, não bộ của bạn nhận được hình ảnh mờ, không rõ nét.

2. Thường xuyên nheo mắt để nhìn rõ hơn

Khi não bộ nhận được hình ảnh mờ, một phản xạ tự nhiên của cơ thể là bạn sẽ nheo mắt lại. Hành động này giúp thay đổi tạm thời hình dạng của giác mạc và đồng tử, cho phép ánh sáng đi vào mắt một cách tập trung hơn. Nhờ đó, hình ảnh có thể được điều chỉnh và trở nên rõ nét hơn một chút.

Tuy nhiên, nheo mắt chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu bạn phải nheo mắt liên tục khi lái xe, xem phim, hay nhìn biển báo từ xa, đó là dấu hiệu rõ rệt cho thấy thị lực của bạn đang suy giảm. Việc nheo mắt thường xuyên không chỉ gây mỏi cơ mắt mà còn tạo ra các nếp nhăn không mong muốn quanh vùng mắt.

3. Hay bị nhức đầu, mỏi mắt khi học hoặc làm việc lâu

Ngay cả khi bạn không cận, việc làm việc liên tục với máy tính, điện thoại cũng sẽ khiến mắt bị mỏi. Nhưng đối với người có dấu hiệu cận thị, triệu chứng này còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ảnh minh họa

Để cố gắng nhìn rõ hơn, cơ mắt sẽ phải điều tiết liên tục và căng thẳng, gây ra cảm giác nhức mỏi, đau nhức. Tình trạng này đặc biệt rõ rệt khi bạn làm việc trong môi trường thiếu sáng. Lâu dần, những cơn đau có thể lan lên vùng thái dương và trán, gây ra các cơn đau đầu khó chịu.

4. Bị chói, khó thích nghi khi thay đổi ánh sáng

Bạn có bao giờ cảm thấy mắt mình bị chói lóa, khó chịu khi bước từ phòng tối ra ngoài sáng không? Mắt của người bình thường sẽ điều tiết nhanh chóng để thích nghi, nhưng với người cận thị, quá trình này diễn ra chậm hơn.

Điều này là do khi cận thị, các cơ mắt đã bị điều tiết quá nhiều để nhìn xa, khiến khả năng thích nghi với sự thay đổi cường độ ánh sáng bị suy giảm. Mắt trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị chói và khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn và chất lượng cuộc sống hàng ngày.

5. Vô thức đưa điện thoại, sách vở lại gần mặt hơn

Đây là một thói quen mà nhiều người mắc phải mà không hề nhận ra. Để nhìn rõ hơn chữ trên sách, báo hay màn hình điện thoại, bạn có xu hướng vô thức đưa chúng lại gần mắt hơn. Hành động này diễn ra một cách tự nhiên và lặp đi lặp lại, cho đến khi bạn nhận thấy mình đang cầm sách cách mặt chỉ vài centimet. Thói quen này không chỉ khiến cận thị tăng độ nhanh hơn mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị lực của bạn đang giảm sút.

Ảnh minh họa

Nếu bạn đang gặp phải một hoặc nhiều dấu hiệu trên, đừng chủ quan! Ngoài cận thị, chúng có thể là do bệnh lý hoặc các vấn đề sức khỏe khác của mắt. Tốt nhất, bạn nên đi thăm khám nhãn khoa càng sớm càng tốt. Với sự phát triển của y học, hiện nay có rất nhiều phương pháp giúp bạn “thoát cận” nhanh chóng, an toàn với nhiều mức chi phí khác nhau.