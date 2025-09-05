Loại thực phẩm là "vua bổ máu" bổ khí huyết lại ngừa nhiều bệnh, chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ

Không phải ngẫu nhiên mà dân gian gọi tiết lợn (huyết heo) là “vua bổ máu”. Loại thực phẩm quen thuộc này được bày bán ở khắp các vùng miền, giàu vitamin B2, vitamin C, protein, sắt, phốt pho, canxi và nhiều nguyên tố vi lượng như kẽm, đồng, niacin. Nhờ đó, tiết lợn không chỉ giúp thanh lọc, giải độc, mà còn hỗ trợ bổ máu, dưỡng nhan, phòng ngừa nhiều chứng bệnh từ thiếu máu cho đến tim mạch, thậm chí giúp tăng cường trí nhớ ở người cao tuổi.

Hàng loạt lợi ích ít ai ngờ từ tiết lợn

- Ngừa thiếu máu: Tiết lợn chứa hàm lượng sắt cao dưới dạng “sắt heme”, dễ hấp thu hơn nhiều loại rau quả. Trẻ em, phụ nữ mang thai hay cho con bú ăn thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

- Bổ sung dinh dưỡng: Kẽm và đồng trong tiết lợn tham gia vào quá trình tổng hợp protein và axit nucleic, góp phần quan trọng vào sự phát triển và duy trì sức khỏe.

- Tốt cho tim mạch: Thành phần lecithin có trong tiết lợn có tác dụng phòng ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ ổn định mỡ máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh mạch vành, đặc biệt ở người cao tuổi.

- Tăng cường miễn dịch, chống lão hóa: Ăn tiết lợn đều đặn giúp nâng cao sức đề kháng, làm chậm quá trình lão hóa, nhất là ở người già.

- Hỗ trợ trí não: Các nghiên cứu dân gian còn cho thấy tiết lợn có thể giúp cải thiện trí nhớ, phòng ngừa sa sút trí tuệ, chứng hay quên và tình trạng mất ngủ ở người cao tuổi.

3 món ngon dân dã từ tiết lợn

- Tiết lợn nấu đậu phụ: Cắt tiết lợn và đậu phụ thành miếng nhỏ, xào cùng gừng, hành, ớt khô. Nêm gia vị vừa ăn, thêm chút nước rồi sệt lại là có ngay món nóng hổi, bổ dưỡng.

- Canh tiết lợn: Dùng tiết lợn, lòng heo, thêm ít rau hẹ, cải chua, nêm hành phi, tỏi phi và chút tiêu. Món canh nóng hổi, thơm ngon, đặc biệt hợp để giải cảm, bồi bổ cơ thể.

- Tiết lợn xào giá: Xào nhanh giá với tiết lợn đã luộc sơ, thêm gừng, hành, nêm muối và ít hạt nêm. Món ăn đơn giản nhưng giòn ngọt, rất đưa cơm.

Ai nên - không nên ăn tiết lợn?

Người thiếu máu, người hay chóng mặt, mệt mỏi, bệnh nhân mạch máu, người cao tuổi nên ăn tiết lợn. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ ăn lượng vừa phải cũng có lợi cho sức khỏe.

Ngược lại, người mắc bệnh gan, cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, hay bệnh nhân đang bị xuất huyết đường tiêu hóa không nên ăn tiết lợn. Người có cholesterol cao cũng nên hạn chế.

Tiết lợn là món ăn rẻ tiền, dễ chế biến nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn, nên chọn tiết tươi, sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Dùng vừa đủ, kết hợp chế biến chín kỹ sẽ giúp phát huy công dụng bổ máu, dưỡng khí, đồng thời tránh được rủi ro cho sức khỏe.

