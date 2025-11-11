Một nữ diễn viên phim giờ vàng cứ tới mùa đông là chạm đỉnh về cả nhan sắc lẫn phong cách

Quỳnh Kool là một trong những nữ diễn viên quen thuộc trong các bộ phim giờ vàng. Nữ diễn viên vừa có sự trở lại đáng chú ý trong mùa hè vừa qua với phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Quỳnh Kool đóng vai Lam, một trong 3 nhân vật nữ chính của phim. Trong giai đoạn đầu của phim, Quỳnh Kool gây băn khoăn với ngoại hình khác lạ, có phần tăng cân so với các vai diễn trước. Dẫu vậy, càng về sau, nhan sắc của Quỳnh Kool trong "Gió ngang khoảng trời xanh" càng thăng hạng, diễn xuất cũng rất đạt.

Ngoài đời, có thể thấy rằng Quỳnh Kool đã lấy lại được phong độ nhan sắc. Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn giữ được nét ngọt ngào, nhưng độ sang chảnh, đằm thắm càng tăng thêm.

Đặc biệt, style của Quỳnh Kool cũng là một điểm sáng. Để ý rằng cứ mỗi khi bước vào mùa đông, Quỳnh Kool lại càng có nhiều outfit sành điệu, cuốn hút, rất đáng để chị em tham khảo.

Áo khoác vải tweed tông màu hồng không chỉ có độ ngọt ngào, mà còn ghi điểm sang chảnh, yêu kiều. Sự xuất hiện của chiếc áo khoác vải tweed giúp combo áo thun trắng và quần jeans xanh cơ bản bỗng trở nên long lanh hơn rất nhiều. Quỳnh Kool còn khéo léo chọn dây chuyền và khuyên tai thiết kế tinh xảo để đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể.

Diện một bộ cánh mang tông màu đen, Quỳnh Kool vẫn rất nổi bật. Các điểm nhấn như áo ren, chân váy kim tuyến tạo vẻ lộng lẫy cho người mặc. Trong khi đó, áo thun màu đen layer bên ngoài cân bằng sự trẻ trung, năng động. Các item như mũ nồi, túi xách đỏ, giày slingback màu đỏ không hề khiến tổng thể trở nên rối mắt, trái lại giúp nâng tầm vẻ sang trọng.

Quỳnh Kool diện áo blazer độn vai theo style giấu quần, từ đó giúp vẻ ngoài trở nên quyến rũ, nữ tính hơn. Bên cạnh đó, bộ cánh vẫn đầy thanh lịch, tinh tế, tất cả là nhờ độ dài vừa phải của áo blazer, cùng chiếc áo sơ mi trắng tô điểm cà vạt được layer bên trong.

Tươi tắn và nổi bật chính là ưu điểm của set đồ gồm áo trễ vai màu cam đất kết hợp với quần jeans xanh. Dù diện hai item là bảo chứng cho vẻ ngoài năng động, tổng thể outfit của Quỳnh Kool vẫn đầy nữ tính. Bộ cánh trở nên sang trọng hơn nhờ chiếc thắt lưng to bản.

Chiếc áo len trắng của Quỳnh Kool chính là điểm nhấn bắt mắt của bộ đồ trên. Dẫu vậy, Quỳnh Kool vẫn diện item này theo cách rất ấn tượng, đó là kết hợp cùng quần short, quần tất đen và boots cao cổ. Chiếc mũ giúp vẻ ngoài của người mặc trông đậm chất tiểu thư và tổng thể càng long lanh hơn nữa nhờ khuyên tai ngọc trai.

Áo khoác dài rất phổ biến trong mùa đông. Chị em có thể tham khảo công thức gồm áo khoác dài kết hợp với áo cổ lỡ, quần màu đen của Quỳnh Kool. Đây là cách phối đồ hài hòa và trang nhã, rất dễ áp dụng trong mùa lạnh.

Áo khoác lông có thể giúp cả tổng thể trang phục trở nên sang chảnh và bắt mắt hơn. Khi diện item này, Quỳnh Kool đã kết hợp cùng áo và quần đơn giản, từ đó đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể, tránh cảm giác cồng kềnh, rối mắt.

Áo len cộc tay là món thời trang thích hợp để diện trong những ngày mùa đông không quá lạnh. Quỳnh Kool đã chọn một chiếc áo màu hồng rất tươi tắn và nổi bật. Bằng cách kết hợp item này với quần denim trắng, bộ cánh thêm tươi sáng, rạng rỡ và còn có sự hài hòa. Dù diện áo lửng, không cần sơ vin nhưng Quỳnh Kool vẫn khéo léo tô điểm thắt lưng để tăng sự thanh lịch, tinh tế cho bộ đồ.

Phóng khoáng và thoải mái là set đồ gồm áo len mỏng, chân váy vải thô đũi mang tông màu trắng kem của Quỳnh Kool. Dù mang tông màu trung tính nhưng bộ cánh vẫn có điểm nhấn, đó là chiếc áo lệch vai nữ tính, yêu kiều.

Ảnh: Sưu tầm