Loại rau được ví như "mỹ phẩm tự nhiên", giúp da sáng, giảm tàn nhang, dưỡng tóc đen và bóng hơn, chợ Việt bán rất rẻ

Trong thời đại nhiều người quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp, thực phẩm không chỉ đơn thuần để no bụng mà còn đóng vai trò nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Rau bina là loại rau lá xanh tưởng chừng bình thường nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Đặc biệt, hàm lượng diệp lục trong rau rất cao. Đây là hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, rau bina còn chứa lượng vitamin C khá dồi dào , giúp cơ thể sản sinh collagen - thành phần quan trọng giúp da mịn màng và săn chắc hơn . Nhờ đó, việc bổ sung rau bina thường xuyên có thể giúp làn da trông tươi sáng và khỏe mạnh hơn .

Giàu sắt, tốt cho máu và sức khỏe

Một trong những điểm nổi bật của rau bina là hàm lượng sắt cao. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu.

Bên cạnh đó, rau bina còn chứa nhiều axit folic (folate, còn gọi là vitamin B9). Đây là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của hệ thần kinh thai nhi , vì vậy thường được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn của phụ nữ mang thai.

Đối với những người quan tâm đến làm đẹp, rau bina còn cung cấp vitamin K, giúp duy trì sức khỏe xương và giảm nguy cơ loãng xương. Khi cơ thể khỏe mạnh, làn da và mái tóc cũng được nuôi dưỡng tốt hơn.

Có thể giúp tóc khỏe và bóng hơn

Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, rau bina có thể hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc và cải thiện tuần hoàn máu dưới da đầu.

Việc bổ sung rau xanh thường xuyên, đặc biệt vào mùa lạnh - thời điểm cơ thể dễ thiếu vitamin - có thể giúp tóc trông khỏe, bóng và ít gãy rụng hơn.

Các tác dụng khác của rau bina

Rau bina cung cấp kali, nitrat tự nhiên và chất xơ, những dưỡng chất có lợi cho hệ tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy nitrat trong rau xanh có thể giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Kali cũng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Nó giàu lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa quan trọng cho mắt. Những hợp chất này có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia cực tím, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Trong rau bina có nhiều vitamin A, vitamin C và folate (vitamin B9). Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A giúp bảo vệ các lớp niêm mạc của cơ thể, trong khi vitamin C giúp tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn và virus.

Vì chứa vitamin K, một dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương, nên rau bina giúp tăng khả năng hấp thu canxi và hỗ trợ quá trình hình thành xương, từ đó góp phần giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Hàm lượng chất xơ trong rau bina giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Và lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và nước, giúp rau bina tạo cảm giác no lâu hơn. Nhờ vậy, loại rau này thường được khuyến khích trong các chế độ ăn giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Dễ chế biến trong nhiều món ăn

Rau bina có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau như xào đơn giản với tỏi trộn salad hoặc làm món rau trộn nấu canh hoặc súp hầm cùng đậu phụ.

Ví dụ, món canh rau bina nấu đậu phụ vừa giữ được hương vị thanh nhẹ vừa cung cấp nhiều dưỡng chất, là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình.

Lưu ý khi ăn rau bina

Dù rất bổ dưỡng, rau bina cũng không nên ăn quá nhiều .

Nguyên nhân là vì rau này chứa axit oxalic (oxalate) , chất có thể làm giảm hấp thu canxi nếu tiêu thụ quá mức và trong một số trường hợp có thể góp phần hình thành sỏi.

Vì vậy, nên ăn với lượng vừa phải và kết hợp đa dạng các loại rau khác để cân bằng dinh dưỡng.

Nguồn và ảnh: Sohu