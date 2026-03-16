Rõ ràng chỉ nặng 48kg, nhưng cứ mặc chiếc váy ôm mơ ước là phần bụng dưới lại lộ ra một cục khó xử?

Đây không phải là câu chuyện hiếm gặp. Theo bác sĩ Trác Vỹ Nho, chuyên khoa nội soi - gan mật - tiêu hóa tại Trung Quốc, trong phòng khám của ông, rất nhiều phụ nữ từng chia sẻ nỗi bối rối giống hệt như vậy.

Không ít người vì muốn xóa phần "mỡ bụng" đáng ghét này đã ăn kiêng khắc nghiệt, tập gập bụng liên tục, thậm chí cắt giảm nhiều loại thực phẩm. Thế nhưng kết quả lại trái ngược: bụng không hề phẳng hơn, thậm chí còn chướng hơn, khó chịu hơn, sắc mặt cũng trở nên kém tươi tắn.

Theo bác sĩ, trong nhiều trường hợp, thứ khiến bụng dưới phình ra không phải là mỡ, mà là một vấn đề khác liên quan đến đường ruột.

"Bụng dưới giả": Thủ phạm có thể là đường ruột bị "tắc nghẽn"

Bác sĩ Trác Vỹ Nho cho biết nhiều phụ nữ thực chất đang gặp tình trạng gọi nôm na là "bụng dưới giả".

Nguyên nhân thường liên quan đến táo bón, đầy hơi hoặc nhịp hoạt động của ruột bị chậm lại. Khi khí và chất thải tích tụ trong ruột, bụng dưới có thể trông như bị thổi phồng, khiến nhiều người lầm tưởng đó là mỡ thừa.

Đặc biệt, phụ nữ lại dễ gặp tình trạng này hơn nam giới, bởi ba yếu tố phổ biến sau.

1. Cấu trúc vùng chậu chật hơn

Vùng chậu của phụ nữ vốn có không gian khá hạn chế, trong khi ruột vẫn phải hoạt động trong khoảng không đó. Vì vậy, chỉ cần táo bón nhẹ hoặc đầy hơi, phần bụng dưới cũng có thể nhô ra rõ rệt.

2. Hormone ảnh hưởng đến nhu động ruột

Trước và sau kỳ kinh nguyệt, sự thay đổi hormone trong cơ thể có thể khiến nhu động ruột chậm lại. Khi việc đi tiêu trở nên khó khăn hơn, khí và chất thải dễ tích tụ, khiến bụng dưới trông phình to.

3. Căng thẳng làm rối loạn hệ tiêu hóa

Áp lực công việc, thức khuya hoặc ăn kiêng quá mức cũng có thể khiến nhịp hoạt động của đường ruột rối loạn.

Có người sẽ bị táo bón, có người lại tiêu chảy, nhưng điểm chung là dễ đầy hơi và khó tiêu.

Nói cách khác, thứ bạn tưởng là mỡ bụng, thực ra có thể chỉ là đường ruột đang "kêu cứu".

3 cách đơn giản giúp bụng dưới dễ chịu hơn

Theo bác sĩ Trác Vỹ Nho, nếu tình trạng không liên quan bệnh lý nghiêm trọng, một số thay đổi nhỏ trong thói quen sống có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

1. Đừng chỉ ăn salad để bổ sung chất xơ

Nhiều người nghĩ rằng ăn thật nhiều salad sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên nếu chỉ ăn chất xơ khô mà thiếu nước, tình trạng đầy hơi thậm chí có thể nặng hơn.

Thay vào đó, bác sĩ gợi ý một "công thức thân thiện với đường ruột" gồm:

- Uống khoảng 300ml nước ấm ngay sau khi thức dậy

- Bổ sung một ít chất béo tốt như dầu ô liu, quả bơ hoặc các loại hạt

- Kết hợp hai loại chất xơ: Chất xơ hòa tan có nhiều trong các thực phẩm như yến mạch, hạt chia, táo, mộc nhĩ... Chất xơ không hòa tan có trong rau xanh đậm, nấm, ngũ cốc nguyên hạt...

Điều quan trọng là chất xơ phải đi kèm đủ nước, nếu không chúng có thể giống như "đống rơm khô" trong ruột, khiến tình trạng tắc nghẽn và đầy hơi nặng hơn.

2. Massage bụng đúng cách

Sau khi tắm, có thể dùng lòng bàn tay xoa nhẹ quanh rốn theo chiều kim đồng hồ trong 1-2 phút.

Hướng này tương đối trùng với đường di chuyển của đại tràng, có thể hỗ trợ đẩy khí ra ngoài và kích thích nhu động ruột. Tuy nhiên nên massage nhẹ nhàng, tránh ấn mạnh gây đau.

3. Thư giãn trước khi ngủ

Một thói quen đơn giản khác là dành khoảng 3 phút tập các động tác yoga nhẹ trước khi ngủ, chẳng hạn tư thế em bé hoặc tư thế mèo - bò.

Những động tác này giúp thả lỏng cơ bụng và sàn chậu, từ đó tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như:

Đi ngoài ra máu hoặc phân có màu đen

Thiếu máu

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Đau bụng kéo dài hoặc đau đến mức thức giấc ban đêm

Táo bón đột ngột nặng lên, kèm theo sốt hoặc nôn

Trong những trường hợp này, tốt nhất nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Nhiều phụ nữ thường cho rằng bụng dưới lồi ra đơn giản là do mỡ thừa. Tuy nhiên theo bác sĩ Trác Vỹ Nho, đôi khi nguyên nhân thực sự lại nằm ở hệ tiêu hóa.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung giảm cân hay tập bụng quá mức, việc chăm sóc sức khỏe đường ruột và điều chỉnh thói quen sống mới là chìa khóa giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn.