8 loại nước mà ung thư rất “sợ”: Có loại ai cũng uống mỗi ngày!

Chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư. Theo tiến sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa và gan mật từ Đại học Harvard (Mỹ), một số loại đồ uống chứa nhiều hợp chất có lợi như chất chống oxy hóa, polyphenol và vitamin có thể giúp cơ thể chống lại các tổn thương tế bào.

Khi bổ sung hợp lý vào chế độ ăn hằng ngày, những thức uống này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

8 loại đồ uống hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Tiến sĩ Sethi đã đưa ra một danh sách gồm 8 loại đồ uống có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, đó là:

1. Trà xanh

Trà xanh là một trong những đồ uống được nghiên cứu nhiều nhất về lợi ích sức khỏe. Theo tiến sĩ Sethi, loại trà này chứa catechin EGCG, một hợp chất chống oxy hóa mạnh.

Ông cho biết: “Những người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư đại trực tràng thấp hơn khoảng 20 - 30%”.

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp giảm stress oxy hóa và có thể góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

2. Cà phê

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Tiến sĩ Sethi tiết lộ: “Việc uống một tách cà phê mỗi ngày được cho là có thể giảm khoảng 15% nguy cơ ung thư gan”.

Ngoài ra, cà phê cũng có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư nội mạc tử cung.

3. Nước lọc

Uống đủ nước là thói quen quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

“Việc duy trì đủ nước giúp pha loãng các chất gây ung thư trong nước tiểu. Bổ sung đủ nước có thể giảm được nguy cơ mắc ung thư bàng quang”, tiến sĩ Sethi nói.

Ngoài ra, thói quen đơn giản này cũng hỗ trợ chức năng thận và quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

4. Nước ép lựu

Nước ép lựu chứa axit ellagic và polyphenol. Đây là những hợp chất có thể giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Theo tiến sĩ Sethi, ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, nước ép lựu được phát hiện có thể làm chậm thời gian tăng chỉ số PSA. Đây là một kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt, được tiết ra từ các tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt. Chỉ số PSA là dấu ấn sinh học chính để tầm soát và theo dõi ung thư tuyến tiền liệt, viêm hoặc phì đại lành tính.

5. Sữa nghệ

Nghệ chứa curcumin, hợp chất nổi tiếng với đặc tính chống viêm và khả năng giảm tổn thương DNA.

Theo tiến sĩ Sethi, các thử nghiệm trên người cho thấy việc tiêu thụ nghệ mỗi ngày có thể làm giảm các dấu hiệu stress oxy hóa, từ đó góp phần giảm nguy cơ ung thư.

6. Sinh tố quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây hay mâm xôi rất giàu anthocyanin và chất xơ. Tiến sĩ Sethi cho biết: “Chế độ ăn giàu quả mọng có thể giảm nguy cơ mắc ung thư thực quản và ung thư đại trực tràng”.

Ngoài ra, các loại quả này còn giàu dinh dưỡng và giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

7. Nước chanh

Nước chanh là nguồn cung cấp vitamin C và flavonoid dồi dào. Theo tiến sĩ Sethi, việc tiêu thụ nước chanh thường xuyên có thể giảm khoảng 10 - 15% nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư thực quản.

Tuy nhiên, những người bị ợ nóng hoặc trào ngược axit nên dùng với lượng vừa phải vì chanh có thể làm tình trạng này nặng hơn.

8. Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà gừng và trà bạc hà cũng được khuyến nghị nên tiêu thụ thường xuyên. Nguyên nhân là do các loại trà này chứa nhiều polyphenol và hợp chất chống viêm.

Theo tiến sĩ Sethi, một số nghiên cứu cho thấy trà thảo mộc có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng.

Tuy nhiên, tiến sĩ Sethi nhấn mạnh rằng không có loại đồ uống nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư. Nhưng việc bổ sung các thức uống giàu dưỡng chất này vào chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp với tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và tránh sử dụng thuốc lá, có thể góp phần đáng kể trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh.