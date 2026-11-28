Uống nước sau khi ngủ dậy là thói quen tốt, nhưng để chăm sóc sức khỏe lâu dài, bạn đừng bỏ qua một hoạt động đơn giản khác: dành thời gian đi bộ ngoài trời mỗi sáng.

Nhiều người có thói quen uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy với mong muốn bổ sung nước và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh việc uống đủ nước, các chuyên gia cũng khuyến khích mọi người duy trì vận động thể chất mỗi ngày.

Trong đó, đi bộ ngoài trời vào buổi sáng là lựa chọn đơn giản, không đòi hỏi thiết bị hay nền tảng thể lực đặc biệt. Hoạt động này giúp cơ thể vận động sau nhiều giờ nghỉ ngơi, đồng thời tạo cơ hội tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

Nếu được duy trì đều đặn, thói quen này có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, tinh thần và chất lượng giấc ngủ.

Đi bộ mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt động thể chất thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Vận động đều đặn có thể giúp phòng ngừa và kiểm soát các bệnh như tim mạch, tiểu đường type 2, một số loại ung thư; đồng thời giảm triệu chứng lo âu, trầm cảm và cải thiện sức khỏe não bộ.

WHO cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hình thức vận động nào cũng tốt hơn việc không vận động. Đi bộ, đạp xe, làm việc nhà hay tập luyện thể thao đều có thể được tính vào tổng thời gian hoạt động thể chất mỗi tuần.

Thứ nhất, hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm huyết áp, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2. Một buổi vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh cũng có thể mang lại một số lợi ích tức thời cho sức khỏe.

Thứ hai, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một lợi ích đáng chú ý của hoạt động thể chất là giúp cơ thể ngủ ngon hơn. CDC cho biết một buổi vận động ở cường độ phù hợp có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ ngay trong ngày thực hiện. Khi duy trì đều đặn, đây cũng là cách hỗ trợ hình thành lối sống lành mạnh.

Đi bộ buổi sáng có thể đem lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Thứ ba, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Đi bộ giúp cơ thể thoát khỏi trạng thái ít vận động, đồng thời tạo khoảng thời gian thư giãn trước khi bắt đầu công việc. Theo CDC, một buổi hoạt động thể chất ở cường độ vừa phải đến mạnh có thể giúp giảm cảm giác lo âu. Về lâu dài, vận động thường xuyên còn góp phần giảm nguy cơ trầm cảm.

Thứ tư, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Hoạt động thể chất giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, góp phần hạn chế tăng cân. Việc đi bộ đều đặn cũng giúp hình thành thói quen vận động, hạn chế tình trạng ngồi quá lâu trong ngày.

Vì sao nên đi bộ buổi sáng?

Không chỉ vận động, việc lựa chọn không gian ngoài trời vào buổi sáng cũng có thể mang lại lợi ích cho nhịp sinh học.

Theo Viện Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp Quốc gia Mỹ (NIOSH), thuộc CDC, chu kỳ sáng - tối tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc đồng bộ đồng hồ sinh học của cơ thể. Với những người có lịch sinh hoạt thông thường, ánh sáng mạnh vào buổi sáng có thể giúp điều chỉnh nhịp sinh học theo hướng buồn ngủ sớm hơn vào buổi tối và thức dậy sớm hơn vào sáng hôm sau.

Điều này lý giải vì sao dành thời gian ở ngoài trời vào buổi sáng có thể là một cách hữu ích để cơ thể nhận biết thời điểm bắt đầu ngày mới. Khi kết hợp với vận động nhẹ nhàng, mọi người vừa tăng cường hoạt động thể chất, vừa tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

Duy trì thói quen đi bộ buổi sáng thế nào cho phù hợp?

Theo WHO, người trưởng thành nên dành ít nhất 150-300 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất aerobic ở cường độ vừa phải, hoặc 75-150 phút hoạt động cường độ mạnh. Mọi người cũng nên kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Với người mới bắt đầu, không cần đặt mục tiêu đi bộ thật lâu hoặc thật nhanh ngay từ đầu. CDC khuyến nghị nên bắt đầu từ từ, sau đó tăng dần thời gian và mức độ vận động tùy theo thể lực. Đi bộ quanh khu vực sinh sống vào buổi sáng cũng là một gợi ý được cơ quan này đưa ra.

Để duy trì thói quen này, mọi người có thể lưu ý một số điểm:

Bắt đầu với thời lượng vừa sức: Có thể đi bộ khoảng 10-15 phút mỗi ngày khi mới tập, sau đó tăng dần thời gian nếu cơ thể thích nghi tốt.

Chọn tốc độ phù hợp: Đi bộ ở mức khiến nhịp thở và nhịp tim tăng nhẹ nhưng vẫn có thể trò chuyện bình thường.

Ưu tiên không gian ngoài trời an toàn: Chọn công viên, đường đi bộ hoặc khu vực ít xe cộ, tránh những nơi có mật độ giao thông và ô nhiễm không khí cao.

Chú ý thời tiết: Nên lựa chọn thời điểm mát mẻ, tránh đi bộ dưới nắng gắt. Khi thời tiết quá nóng, cần điều chỉnh thời gian và cường độ vận động.

Duy trì đều đặn: Điều quan trọng không phải là cố gắng đi bộ thật nhiều trong một buổi mà là biến hoạt động này thành một phần ổn định trong lịch sinh hoạt.

Người mắc bệnh tim mạch, bệnh xương khớp hoặc có vấn đề sức khỏe kéo dài nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn cường độ và hình thức vận động phù hợp.