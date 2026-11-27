Một em bé 18 tháng tuổi nằm ngoan trên tấm đệm trắng, mặc bộ đồ sơ sinh màu trắng, đeo chiếc yếm nhỏ có họa tiết hoa. Đôi mắt tròn xoe nhìn vào máy quay, trông ngây ngô, đáng yêu.

Ngay cả người trưởng thành, sau khi đã quen với những video ngắn cứ hơn chục giây lại có một tình tiết hấp dẫn, nếu phải ngồi xem hết bộ phim nghệ thuật dài hai tiếng, phần lớn cũng sẽ cảm thấy bứt rứt.

Phản ứng hình thành từ việc quen tiếp nhận những kích thích mạnh ấy, khi xuất hiện ở một em bé còn chưa nói sõi, có thể trở thành thách thức lớn đối với việc giáo dục đầu đời.

“Con mới 18 tháng đã bị tôi nuôi hỏng”

Một em bé 18 tháng tuổi nằm ngoan trên tấm đệm trắng, mặc bộ đồ sơ sinh màu trắng, đeo chiếc yếm nhỏ có họa tiết hoa. Đôi mắt tròn xoe nhìn vào máy quay, trông ngây ngô, đáng yêu.

Thế nhưng, những dòng chữ người mẹ viết kèm lại khiến người đọc nặng lòng. Ngay từ đầu, cô đã nói rằng con bị chính mình “nuôi hỏng”. Trong trạng thái có phần mất bình tĩnh, người mẹ lần lượt kể những biểu hiện của bé.

Theo lời cô, con không tập trung khi xem sách tranh, nhưng chỉ cần bật tivi là lập tức nín khóc. Nếu không được xem, bé lại ăn vạ, mè nheo, khóc lóc. Người mẹ bất lực hỏi: “Liệu còn cứu vãn được không?”.

Nhìn một đứa trẻ còn chưa đi vững đã phải nhận những lời nhận xét nặng nề như vậy, có thể cảm nhận được sự suy sụp của người mẹ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những người am hiểu, vấn đề không nằm ở đứa trẻ 18 tháng tuổi, mà ở cách cha mẹ đã lựa chọn trong quá trình giáo dục sớm.

Hình ảnh trên tivi có màu sắc rực rỡ, hiệu ứng âm thanh cường điệu, là dạng kích thích thụ động có cường độ cao, có thể lập tức thu hút ánh nhìn. Trong khi đó, sách tranh có mức kích thích thấp hơn, đòi hỏi trẻ chủ động quan sát và suy nghĩ.

Với một đứa trẻ đang ở giai đoạn phát triển đầu đời, khi đã quen với cách tiếp nhận dễ dàng, trực tiếp ấy, việc ngồi lại với một cuốn sách có hình ảnh tĩnh đương nhiên trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người trách trẻ thiếu tập trung, nhưng gốc rễ lại nằm ở việc người lớn muốn nhàn

Trong phần bình luận, nhiều phụ huynh chia sẻ những bài học từ chính trải nghiệm của mình. Có người kể rằng trước đây, để con không quấy khóc và dễ chăm hơn, họ đã cho trẻ xem hoạt hình trong thời gian dài.

Sau đó, họ nhận thấy khả năng hiểu và diễn đạt của con kém hơn nhiều so với bạn cùng tuổi. Đến khi đi học, dù bỏ tiền tìm giáo viên kèm cặp, việc học vẫn rất chật vật, điểm số khó cải thiện.

Một số giáo viên cũng thẳng thắn nhận xét rằng những trẻ tiếp xúc quá nhiều với hình ảnh, ánh sáng và âm thanh từ màn hình có thể thấy bài giảng trên lớp nhàm chán, khó ngồi yên. Thậm chí, có người còn cho rằng đứa trẻ trong bài đăng đã có dấu hiệu lác mắt vì nhìn màn hình quá lâu.

Đó là cái giá mà việc dùng tivi làm “người trông trẻ” có thể để lại: Cha mẹ đổi lấy một lúc yên tĩnh trước mắt, nhưng lại bỏ lỡ giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của con.

Ở tuổi 18 tháng, các kết nối thần kinh trong não đang hình thành mạnh mẽ, trẻ cũng dần xây dựng nhận thức về thế giới thực. Lúc này, điều con cần là được chạm vào đồ vật thật, nghe cha mẹ trò chuyện và tương tác, từng bước rèn sự tập trung qua việc lật giở những cuốn sách bìa cứng.

Khi được giao cho màn hình quá thường xuyên, trẻ có thể không còn hào hứng với những cuốn sách ít biến đổi, ít âm thanh trong đời sống thực.

Nuôi dạy con vốn là hành trình vất vả trước, nhẹ nhàng sau. Nếu né tránh việc đồng hành và hướng dẫn hôm nay, cha mẹ có thể phải đối diện với khó khăn khi sửa thói quen cho con về sau.

Khi trẻ còn nhỏ, hãy sớm tắt tivi, cất điện thoại đi.

Đừng dùng những kích thích mạnh, tức thời như một cách tiêu hao tiềm năng của trẻ. Hãy đưa con đi chơi với đất, cùng đọc dù chỉ vài trang sách tranh, để con dần làm quen với nhịp điệu của thế giới thật.

Đừng đợi đến khi con đi học, nhận thấy trẻ khó tập trung nghe giảng, mới hối tiếc về những giờ xem tivi từ lúc 18 tháng tuổi.

Nguồn: Sohu