Một bên kiêng muối tuyệt đối để ngừa bệnh, bên kia nêm đậm đà cho tròn vị. Đặt lên bàn cân sức khỏe, cái kết thực sự khiến nhiều người giật mình.

Trong đời sống, không khó để bắt gặp hai kiểu thói quen ăn uống đối lập nhau. Một nhóm tin rằng ăn càng nhạt càng tốt, thậm chí kiêng khem cắt hẳn muối để giữ dáng và ngừa bệnh. Nhóm còn lại lại chuộng vị đậm đà, nêm nếm mạnh tay và chẳng ngại thêm gia vị cho tròn vị bữa ăn. Đứng trước hai cực đoan này, ai mới là người đối mặt nhiều rủi ro hơn cho sức khỏe?

Thực tế lâm sàng cho thấy việc cắt muối triệt để thiếu cơ sở khoa học có thể gây hại ngay trước mắt. Tiến sĩ Zeng Yuqi (Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Đài, Trung Quốc) từng tiếp nhận trường hợp của bà Trương (tên nhân vật đã được thay đổi), một phụ nữ trung niên có tiền sử huyết áp cao, suýt mất mạng vì chạy theo trào lưu ăn uống lành mạnh.

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Sau khi xem video nói về tác hại của muối và lợi ích của việc uống nhiều nước, bà Trương gần như không ăn muối suốt ba bữa mỗi ngày trong gần 1 tháng liên tục. Song song đó, bà uống từ 4 đến 7 lít nước mỗi ngày, lại dồn uống trong một khoảng thời gian ngắn. Hậu quả là bà phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng mệt mỏi rã rời, tinh thần bất ổn và co giật do hạ natri máu nghiêm trọng kèm ngộ độc nước.

Khi người không ăn muối đối mặt nguy cơ hạ natri máu

Tiến sĩ Zeng Yuqi giải thích hạ natri máu xảy ra khi nồng độ natri trong máu giảm thấp hơn mức bình thường từ 135 đến 145 mEq/L do dư thừa nước so với chất hòa tan. Natri là chất điện giải điều chỉnh lượng nước trong và ngoài tế bào. Khi nồng độ natri loãng đi, nước tràn vào khiến tế bào trương phồng lên.

Hạ natri máu cấp tính có thể gây phù não, hôn mê sâu và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh như bà Trương do ảnh hưởng của hormone lên khả năng cân bằng natri. Các triệu chứng cảnh báo gồm buồn nôn, nôn, đau đầu, lú lẫn, yếu cơ, chuột rút, co giật hoặc hôn mê. Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn còn gây ngộ độc nước, đẩy nguy cơ hạ natri máu cấp tính lên mức báo động.

Người luôn ăn mặn trả giá đắt khủng khiếp thế nào?

Ở chiều ngược lại, ăn mặn quá mức gây hại âm thầm nhưng dai dẳng, nhất là khi muối còn ẩn trong nước mắm, hạt nêm và thực phẩm chế biến sẵn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1g muối có khoảng 400mg natri, và người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 2g natri mỗi ngày (tương đương dưới 5g muối). Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mức tối đa 1,5g natri mỗi ngày, và dưới 1,2g natri với người có nguy cơ bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao.

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Khi dư thừa natri, cơ thể giữ nước để cân bằng và tạo áp lực lớn lên thận cũng như thành mạch. Thói quen ăn mặn kéo dài dễ bộc lộ qua các tín hiệu sau:

- Khát nước liên tục và tiểu tiện bất thường: Natri máu tăng gây khô miệng, buộc thận lọc nhiều hơn nên số lần đi tiểu thay đổi và nước tiểu có thể sẫm màu.

- Sưng phù mặt và tay chân: Cơ thể giữ nước khiến mặt, bọng mắt hoặc bàn chân sưng nhẹ và cảm giác nặng nề sau bữa ăn mặn.

- Đau đầu và nhức xương: Dư muối làm tăng lưu lượng máu và trương lực mạch máu, dễ gây đau đầu, đồng thời tăng đào thải canxi qua nước tiểu làm xương yếu đi.

Lâu dài, ăn thừa muối liên quan tới tăng huyết áp, tổn thương thận, viêm loét và ung thư dạ dày, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và đột quỵ. WHO ước tính chế độ ăn nhiều muối góp phần gây ra tới 62% ca đột quỵ não trên toàn cầu, đồng thời làn da, mái tóc và móng tay cũng dễ xuống cấp.

Người ăn mặn với người không ăn muối: Cuối cùng ai khỏe mạnh hơn?

Nếu buộc phải đặt lên bàn cân để tìm ra người khỏe mạnh hơn giữa hai thái cực này, câu trả lời sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng: Cả hai đều đang tự phá sức khỏe, nhưng người cắt bỏ muối tuyệt đối lại đối mặt cửa tử nhanh hơn.

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Về lâu dài, ăn nhạt giúp bảo vệ mạch máu, giảm gánh nặng cho thận và hạn chế tới 62% nguy cơ đột quỵ do thừa muối. Tuy nhiên, "ăn nhạt" hoàn toàn khác với "không ăn muối". Cơ thể con người bắt buộc cần tối thiểu 200 đến 500mg natri mỗi ngày (tương đương 0,5 đến 1,2g muối) để duy trì điện giải và hoạt động thần kinh.

Nếu người ăn mặn bị bào mòn nội tạng âm thầm qua nhiều năm, thì người cắt 100% muối như bà Trương lại tự đẩy mình vào nguy cơ phù não, co giật và tử vong chỉ sau vài tuần.

Vì vậy, người thực sự khỏe mạnh không nằm ở thái cực kiêng khem tuyệt đối hay ăn mặn cho sướng miệng, mà là người kiểm soát lượng muối ở ngưỡng an toàn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (dưới 5g muối mỗi ngày) và uống đủ nước rải rác trong ngày.

Nguồn và ảnh: SH, ABL