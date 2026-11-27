Nhìn những chùm hoa vàng rủ xuống như thác nắng, ít ai ngờ quả già của loài cây này lại chứa lớp cùi đen dẻo quánh, được sử dụng làm dược liệu hỗ trợ điều trị táo bón.

Loài cây đang được nhắc đến là muồng hoàng yến!

Muồng hoàng yến, còn gọi là bò cạp nước, có tên khoa học Cassia fistula. Đây là loài cây thân gỗ có nguồn gốc từ Nam Á, nổi bật với những chùm hoa vàng rực rỡ buông dài trên cành. Cây thường cao 10-15 m, có thể rụng lá trước mùa hoa, khiến sắc vàng càng trở nên nổi bật giữa những cành cây tưởng như khô trụi.

Hoa muồng hoàng yến có màu vàng đẹp mắt

Không chỉ được trồng làm cảnh ở nhiều quốc gia, muồng hoàng yến còn là quốc hoa của Thái Lan, có tên gọi Ratchaphruek. Nhưng điều thú vị nhất chưa nằm ở những chùm hoa đẹp mắt. Khi quả chín già, chúng chuyển sang màu nâu đen, bên trong chứa một lớp thịt dính quánh được y học cổ truyền sử dụng làm thuốc nhuận tràng.

Vì sao Hà Nội lựa chọn trồng loài cây là quốc hoa Thái Lan?

Muồng hoàng yến có tên trong danh mục cây xanh trồng trên đường và khu vực công cộng của Hà Nội, ban hành kèm Quyết định 143/2026/QĐ-UBND ngày 12/10/2026.

Theo danh mục, cây trưởng thành có chiều cao khoảng 10-15m, đường kính thân 40-50cm. Thành phố đánh giá đây là loài cây ưa sáng, chịu hạn tốt, có giá trị trang trí cao, bộ rễ cọc và rễ ngang phát triển vừa phải, tuổi thọ trên 50 năm.

Đây là những đặc điểm khá phù hợp với môi trường đô thị. Cây ưa sáng có thể phát triển tốt tại những tuyến đường thông thoáng, trong khi khả năng chịu hạn giúp giảm áp lực tưới nước vào những tháng nắng nóng. Bộ rễ phát triển ở mức vừa phải cũng là một yếu tố có lợi khi lựa chọn cây trồng gần vỉa hè và các công trình hạ tầng.

Cây muồng hoàng yến quen thuộc trên đường phố, công viên của người Việt

Đặc biệt, những chùm hoa vàng rủ dài có thể biến một tuyến phố bình thường thành khung cảnh rực rỡ mỗi mùa hoa nở. Theo Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks), hoa muồng hoàng yến còn thu hút bướm và nhiều loài côn trùng, góp phần tăng tính đa dạng sinh học trong không gian xanh.

Việc trồng thêm cây xanh trên đường phố cũng mang ý nghĩa thiết thực với sức khỏe. Tán cây tạo bóng râm, hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp xuống vỉa hè và những khu vực người dân thường xuyên đi lại. Các không gian xanh còn khuyến khích hoạt động thể chất, thư giãn và giảm cảm giác căng thẳng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cây xanh đô thị có vai trò trong việc hạn chế phơi nhiễm nhiệt, ô nhiễm và tiếng ồn, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Quả dài tới 60 cm, bên trong chứa thứ thịt đen dẻo quánh

Nếu những chùm hoa vàng là thứ khiến người ta phải ngước nhìn thì quả muồng hoàng yến lại dễ khiến người đi đường tò mò, thích thú khi bắt gặp.

Quả có dạng hình trụ dài, buông thõng khỏi cành, thường đạt 40 - 60 cm, thậm chí dài hơn nửa mét. Khi còn non, quả có màu xanh. Đến lúc già chuyển dần sang nâu sẫm rồi gần như đen. Lớp vỏ bên ngoài khá cứng, bên trong được chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một hạt nâu bóng nằm trong lớp cùi màu nâu đen, dẻo và dính.

Quả muồng hoàng yến có thể dài đến hơn nửa mét, có tác dụng nhuận tràng

Chính phần cùi bao quanh hạt mới là bộ phận có giá trị dược liệu. Trong Dược điển Thảo dược Thái Lan, phần này được gọi là Purging Cassia Pulp và xếp vào nhóm thuốc nhuận tràng. Thành phần được ghi nhận có các hợp chất anthraquinone như rhein và những dẫn xuất glycoside của chất này, cùng flavonoid, tannin.

Điều đáng chú ý là người ta không sử dụng nguyên cả quả để làm thuốc. Phần cùi phải được tách khỏi vỏ và hạt trước khi chế biến thành dược liệu.

Vì sao phần cùi đen lại giúp cải thiện táo bón?

Táo bón là nỗi khổ khá phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi, người ít vận động hoặc có chế độ ăn thiếu chất xơ. Những ngày đi ngoài khó khăn, phân khô cứng, phải rặn nhiều không chỉ gây khó chịu mà còn có thể dẫn đến đau rát và các vấn đề ở vùng hậu môn.

Trong y học cổ truyền, cùi quả muồng hoàng yến được sử dụng như một vị thuốc nhuận tràng. Những hợp chất anthraquinone trong dược liệu được quan tâm bởi khả năng tác động lên hoạt động của đường ruột, hỗ trợ thúc đẩy đại tiện.

Không chỉ dừng ở kinh nghiệm dân gian, một thử nghiệm lâm sàng đăng trên Journal of Ethnopharmacology ngày 28/10/2022 đã khảo sát siro Cassia fistula trên 70 người cao tuổi bị táo bón, so sánh với lactulose - thuốc nhuận tràng thường được sử dụng.

Sau 2 tuần, nhóm dùng siro Cassia fistula có tần suất đại tiện trung bình tăng từ 1,82 lên 8,36 lần mỗi tuần. Trong khi đó, nhóm dùng lactulose tăng từ 2,16 lên 5,66 lần. Một số biểu hiện như phân cứng, đau khi đi ngoài và phải rặn cũng được cải thiện ở nhóm sử dụng siro từ cây muồng hoàng yến.

Kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng của dược liệu, nhưng nghiên cứu chỉ thực hiện trên 70 người trong thời gian ngắn. Vì vậy, chưa thể khẳng định đây là phương pháp điều trị thay thế các thuốc nhuận tràng đã được chuẩn hóa.

Không nên tùy tiện hái quả muồng hoàng yến để tự chữa bệnh

Quả muồng hoàng yến có dược tính nhưng không thể tùy tiện hái xuống ăn!

Dù được ghi nhận trong Dược điển Thảo dược Thái Lan, cùi quả muồng hoàng yến không phải thứ có thể tùy tiện hái từ cây ven đường rồi chế biến thành thuốc.

Theo chuyên luận dược liệu của Thái Lan, phần sử dụng phải là cùi quả đã loại bỏ vỏ và hạt. Vỏ quả và hạt cần được tách riêng vì có thể gây nôn. Dược liệu cũng chống chỉ định với người bị tiêu chảy, tắc ruột, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn; sử dụng kéo dài có nguy cơ dẫn đến phụ thuộc thuốc nhuận tràng.

Từ quốc hoa rực rỡ của Thái Lan đến loài cây được Hà Nội lựa chọn trồng trên đường phố, muồng hoàng yến có nhiều điều thú vị hơn vẻ ngoài quen thuộc.

Những chùm hoa vàng không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, còn phần cùi đen trong quả lại mở ra một câu chuyện dược liệu đã được nghiên cứu trong y học hiện đại. Tuy nhiên, công dụng nhuận tràng không đồng nghĩa với việc người dân có thể tự ý sử dụng quả cây để chữa táo bón.

Ảnh: Internet