Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp sau khi tự truyền thuốc làm đẹp tại nhà bằng dung dịch đã pha hơn một ngày.

Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội vào khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp .

Trước đó, cô tự mua Glutathion (chất chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể) về nhà, pha thuốc vào dịch truyền nhưng để dung dịch đã pha hơn một ngày mới đưa vào cơ thể qua đường tĩnh mạch.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp và kháng sinh phổ rộng. Kết quả nuôi cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Căn cứ kết quả xét nghiệm và diễn biến lâm sàng, ê-kíp xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn liên quan đến việc tự truyền thuốc tại nhà.

Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan , đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Sau hai ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện, huyết áp ổn định, có thể ngừng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tiếp tục được dùng kháng sinh và theo dõi chức năng các cơ quan.

Cô gái viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc cho biết việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà không bảo đảm điều kiện vô khuẩn. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường có thể xâm nhập vào dung dịch. Nếu dung dịch đã pha bị để lâu, vi khuẩn có điều kiện sinh sôi, theo đường truyền đi thẳng vào máu và gây nhiễm khuẩn nặng.

Theo bác sĩ, những thủ thuật tiêm, truyền tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thực hiện không đúng quy trình, đặc biệt tại nhà hoặc cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn. Người bệnh có thể gặp biến chứng nghiêm trọng như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí sốc phản vệ.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không tự mua thuốc, pha dung dịch hay truyền tĩnh mạch tại nhà để làm đẹp; không giao việc tiêm, truyền cho người không có chuyên môn y tế. Trước khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp có can thiệp xâm lấn, cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động và phạm vi chuyên môn của cơ sở thực hiện, đồng thời trao đổi với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ và cách theo dõi sau thủ thuật.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các biểu hiện như sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn hoặc sưng đau tại vị trí tiêm, truyền, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Trường hợp có dấu hiệu tụt huyết áp, khó thở hoặc diễn biến bất thường nghiêm trọng cần được cấp cứu ngay, không tự xử trí hay trì hoãn việc đi viện.