Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương miền Bắc tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch trong thời điểm giao mùa.

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Trước diễn biến thời tiết thay đổi thất thường, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa thu - đông.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thời điểm giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, sởi, RSV và adenovirus. Bên cạnh đó, sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng vẫn có nguy cơ gia tăng cục bộ tại một số địa phương. Nguy cơ xâm nhập các bệnh lây truyền từ động vật sang người như cúm A/H5N1, bệnh dại cũng cần được lưu ý.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Viện đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ ca bệnh đầu tiên. Chú trọng lấy mẫu các trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do virus hoặc liên quan đến gia cầm, lợn để xác định tác nhân gây bệnh.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, kịp thời phát hiện, cách ly và chuyển người nghi mắc bệnh đến cơ sở y tế. Ngành y tế phối hợp với ngành nông nghiệp và môi trường giám sát, xử lý ổ dịch cúm gia cầm, bệnh dại; đẩy mạnh tiêm chủng, bảo đảm công tác thu dung, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường truyền thông phòng bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 15/2026/TT-BYT ngày 17/5/2026 của Bộ Y tế.