Thai nhi 20 tuần tuổi được phát hiện nhịp tim chậm bất thường, suy tim do block nhĩ thất hoàn toàn liên quan đến kháng thể tự miễn từ mẹ.

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Theo BS.CK2 Đỗ Thị Thúy Hằng, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp thai nhi 20 tuần tuổi có nhịp tim chậm bất thường. Người mẹ phát hiện tình trạng này sau khi khám thai tại một bệnh viện phụ sản và được khuyến cáo chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Kết quả siêu âm tim thai chuyên sâu xác định thai nhi bị block nhĩ thất hoàn toàn, tần số thất chỉ 65-80 lần/phút. Xét nghiệm sau đó cho thấy người mẹ dương tính với kháng thể anti-SSA/Ro và anti-SSB/La. Đây là các kháng thể tự miễn có liên quan đến tổn thương hệ thống dẫn truyền tim và viêm cơ tim ở thai nhi.

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, tại thời điểm phát hiện, thai nhi đã có biểu hiện suy tim. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ nhịp tim tiếp tục chậm, suy tim tiến triển, phù thai và tử vong trong tử cung.

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng phương án điều trị, theo dõi thai kỳ. Mục tiêu là kiểm soát tình trạng viêm cơ tim, hạn chế nhịp tim chậm thêm và duy trì chức năng tim của thai nhi.

Trong quá trình theo dõi, thai nhi xuất hiện tình trạng chậm tăng trưởng, thay đổi phổ Doppler động mạch rốn và động mạch não giữa, kèm nguy cơ thiếu máu. Các bác sĩ phải thường xuyên hội chẩn, cân nhắc giữa việc tiếp tục duy trì thai kỳ và nguy cơ thai nhi diễn tiến xấu.

Sau nhiều lần đánh giá, ekip quyết định mổ lấy thai chủ động ở tuần thứ 37 tại Bệnh viện Từ Dũ. Trẻ chào đời với huyết động ổn định, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để theo dõi block nhĩ thất hoàn toàn, sẵn sàng đặt máy tạo nhịp khi có chỉ định. Bệnh nhi cũng được hỗ trợ hô hấp và điều trị các vấn đề liên quan đến kháng thể tự miễn.

Sau 3 tuần điều trị, trẻ ổn định và được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy vai trò của siêu âm tim thai chuyên sâu trong phát hiện sớm các bất thường tim mạch. Việc phối hợp giữa các chuyên khoa và cơ sở y tế giúp xây dựng phương án theo dõi, lựa chọn thời điểm sinh và chuẩn bị chăm sóc trẻ ngay sau khi chào đời.