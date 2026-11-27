Chuyên gia tim mạch chỉ ra 5 loại thực phẩm ông không bao giờ muốn sử dụng thường xuyên, trong đó có một món ăn sáng được nhiều người yêu thích.

Một bác sĩ tim mạch đã chỉ ra 5 loại thực phẩm bán phổ biến tại các siêu thị mà ông sẽ không bao giờ mua. Từ một số loại thịt đến những thức uống quen thuộc, bác sĩ Francesco Lo Monaco, chuyên gia tim mạch kiêm nhà sáng lập Trung tâm Tim mạch Quốc gia (The National Heart Clinic) tại London, cảnh báo rằng những thực phẩm thường ngày này có thể gây nguy cơ cho sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc lại những gì mình cho vào giỏ hàng trước khi những tổn thương lâu dài xuất hiện. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chế độ ăn chứa nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch gia tăng.

Trong một nghiên cứu có sự tham gia của hơn 6.000 người trưởng thành, các nhà khoa học phát hiện những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến nhất có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 17% so với nhóm ăn ít nhất.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định được những thay đổi đặc trưng trong các phân tử máu có liên quan đến chế độ ăn này. Điều đó cho thấy mối liên hệ giữa quá trình chế biến thực phẩm và sức khỏe tim mạch có thể phức tạp hơn việc chỉ tiêu thụ quá nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa.

Tuy nhiên, không chỉ những món ăn vặt thiếu lành mạnh mới cần được chú ý. Theo bác sĩ, các thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, từ thịt dùng cho bữa sáng đến đồ ăn đóng gói và những món ăn chế biến sẵn, đều có thể góp phần hình thành chế độ ăn uống không lành mạnh nếu được sử dụng thường xuyên.

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Bác sĩ Francesco Lo Monaco đã chỉ ra 5 nhóm thực phẩm mà mọi người nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Thịt xông khói, xúc xích và giăm bông

Theo bác sĩ Lo Monaco, thịt chế biến sẵn là nhóm thực phẩm đầu tiên mọi người nên cân nhắc hạn chế. Những thực phẩm này có thể chứa lượng muối đáng kể, trong khi việc tiêu thụ thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch gia tăng.

Thay vì mặc định lựa chọn thịt xông khói và xúc xích cho bữa sáng, mọi người nên ăn trứng, các loại đậu, nấm hoặc cá thường xuyên hơn.

Nước ngọt có ga chứa nhiều đường

Bác sĩ Francesco Lo Monaco cho biết mọi người thường tập trung chú ý đến những gì mình ăn mà quên mất các loại đồ uống. Trong khi đó, nước ngọt có ga và nước tăng lực chứa nhiều đường có thể bổ sung một lượng đường đáng kể cho cơ thể nhưng lại không cung cấp chất xơ hoặc các chất dinh dưỡng như thực phẩm tự nhiên.

Thay vào đó, nước lọc hoặc các loại đồ uống không đường là lựa chọn tốt hơn để sử dụng hằng ngày.

Các món ăn chế biến sẵn chứa nhiều muối

Một số món ăn chế biến sẵn bán trong siêu thị có thể chứa lượng muối khá lớn, đặc biệt là những món được nêm nếm đậm đà hoặc có thành phần thịt chế biến sẵn, bác sĩ cảnh báo.

Tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, khiến tim phải chịu thêm áp lực. Thay vì lựa chọn những món ăn chế biến sẵn này, mọi người có thể tự chuẩn bị một bữa ăn nhanh và giàu dinh dưỡng hơn từ đậu lăng hoặc đậu gà đóng hộp, cà chua thái nhỏ và rau củ đông lạnh.

Bánh ngọt và bánh nướng đóng gói

Bánh muffin, các loại bánh nướng và bánh ngọt thường dùng trong bữa sáng rất dễ trở thành thói quen ăn uống hằng ngày, bác sĩ cảnh báo.

Nhiều loại bánh chứa bột mì tinh chế và đường bổ sung nhưng lại cung cấp tương đối ít chất xơ. Vì vậy, bác sĩ khuyến nghị mọi người có thể thay thế bằng cháo yến mạch ăn cùng quả mọng và các loại hạt, hoặc bánh mì nguyên cám phết bơ hạt để có bữa sáng giàu dinh dưỡng hơn.

Khoai tây chiên cắt lát và đồ ăn vặt đóng gói chứa nhiều muối

Theo bác sĩ Francesco Lo Monaco, thỉnh thoảng ăn một gói khoai tây chiên lát thường không phải vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu thường xuyên phụ thuộc vào những món ăn vặt mặn, giàu năng lượng này, mọi người có thể bỏ lỡ cơ hội bổ sung những thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn.

Các lựa chọn thay thế đáng cân nhắc gồm các loại hạt không tẩm muối, trái cây tươi và bỏng ngô không thêm gia vị. Đây đều là những thực phẩm có thể dự trữ sẵn trong tủ bếp để sử dụng khi cần.

Lời khuyên từ bác sĩ

Bác sĩ Lo Monaco nhấn mạnh mọi người không nên mặc định rằng tất cả thực phẩm đóng gói đều không lành mạnh.

Ông cho biết: "Chúng ta ngày càng tập trung quá nhiều vào từng chất dinh dưỡng riêng lẻ, chẳng hạn một loại thực phẩm có ít chất béo, ít đường hay nhiều protein hay không. Tuy nhiên, điều chúng ta cần làm là nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn.”

"Một loại thực phẩm có thể mang những thông điệp quảng cáo nghe rất có lợi cho sức khỏe ở mặt trước bao bì nhưng vẫn không phải lựa chọn tốt nếu sử dụng hằng ngày. Tôi khuyến khích mọi người lật mặt sau bao bì và tự hỏi giá trị dinh dưỡng thực sự mà thực phẩm đó mang lại là gì".

Ông cũng khuyên mọi người đừng bỏ qua những thực phẩm thông thường như đậu lăng, đậu gà, yến mạch, quả mọng, các loại hạt và cá béo.

Theo bác sĩ, những thực phẩm này có thể không được quảng bá hào nhoáng nhưng lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt.