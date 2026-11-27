Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin về tình hình biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và khuyến cáo các biện pháp chủ động phòng, chống COVID-19.

Theo Cục Phòng bệnh, ngày 19/11/2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, một dòng phụ của JN.1 thuộc Omicron. Biến thể này được WHO xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Tỉ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự gen đang gia tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, nhất là Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, WHO lưu ý, tỉ lệ này không phản ánh tỉ lệ mắc bệnh trong cộng đồng và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt về phương pháp lấy mẫu, giải trình tự gen và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được so sánh, song chưa đủ căn cứ khẳng định biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn. Các nghiên cứu hiện có cũng chưa ghi nhận sự gia tăng đáng kể về khả năng né tránh kháng thể của PJ.2.1 so với các biến thể được nghiên cứu đối chứng.

WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do biến thể PJ.2.1 ở mức thấp, tuy nhiên độ tin cậy của đánh giá còn thấp. Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn. Dữ liệu lâm sàng hiện có cũng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến PJ.2.1.

Mặc dù vậy, Covid-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền (bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận...), phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch. Đây là những nhóm đối tượng cần đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng bệnh, chủ động đi khám và điều trị kịp thời khi xuất hiện triệu chứng.

Ảnh minh họa.

Cục Phòng bệnh cho biết, nước ta đang bước vào mùa Đông - Xuân với nhiều thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm. Dịp cuối năm, Tết, hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người cũng tăng lên. Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có Covid-19, nhất là tại nơi đông người, không gian kín và kém thông khí.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh đề nghị người dân thực hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất, đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, đi phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi ho, hắt hơi cần che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo và hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Thứ ba, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng và tăng cường thông khí.

Thứ tư, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt bệnh nền.

Thứ năm, khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Người bệnh nên chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định.

Thứ sáu, khi có dấu hiệu nặng như khó thở, đau ngực kéo dài hoặc rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế, đặc biệt với người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên, nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời các thay đổi của vi rút. Điều này không có nghĩa là biến thể đã được xác định gây bệnh nặng hơn. Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành để theo dõi sát tình hình.

Công tác giám sát tập trung vào sự lưu hành của các biến thể, số ca mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong. Trên cơ sở đó, Cục sẽ cập nhật đánh giá của WHO và kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo đảm sức khỏe nhân dân.

(t/h theo VTV, Đại Biểu Nhân Dân)