Nhiều năm lầm tưởng mặt đỏ bừng là cơ địa, người đàn ông này suy sụp khi biết đặc điểm máu của mình không giống với người khác, anh mắc bệnh ung thư máu.

"Tôi không uống được rượu bia đâu, cơ địa mặt của tôi nó thế". Câu nói buồn bã ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi anh Vương (40 tuổi, sống tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Gương mặt đỏ gay gắt đi kèm đôi môi tím tái khiến anh trông hệt như người vừa rời bàn nhậu, dù máy đo luôn báo về 0 và ông chưa từng đụng tới rượu bia. Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ đó là dấu hiệu của ung thư máu.

Người đàn ông thường xuyên bị CSGT gọi lại kiểm tra vì mặt đỏ bừng dù không uống được rượu (Ảnh minh họa)

Hóa ra, thứ khiến khuôn mặt anh bừng đỏ suốt nhiều năm không phải men say hay cơ địa bẩm sinh, mà là lượng hồng cầu dư thừa đang âm thầm tích tụ, làm dòng máu trở nên đặc quánh ngay trong mạch máu. Ở độ tuổi trụ cột gia đình, đnag phải vất vả nuôi 2 con gái vào đại học, anh Vương lại phải đối diện một căn bệnh máu ác tính không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Thứ âm thầm "trốn" trong mạch máu là gì?

Sau nhiều lần bị kiểm tra nồng độ cồn, thậm chí bị người khác buông lời ác ý một cách oan uổng, nghe lời khuyên của đồng nghiệp, anh Vương tới Bệnh viện Trung ương Ôn Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm máu khiến ê kíp điều trị bất ngờ khi số lượng hồng cầu của anh tăng vọt vượt xa ngưỡng bình thường, buộc phải nhập viện khẩn cấp. Bệnh viện xác định anh mắc chứng đa hồng cầu nguyên phát (polycythemia vera), một thể ung thư máu mạn tính hiếm gặp.

Hóa ra, thứ "trốn" trong mạch máu anh Vương chính là căn bệnh ung thư máu hiếm gặp (Ảnh minh họa)

Bác sĩ của anh Vương cho biết: "Bệnh xảy ra khi tủy xương sản xuất quá mức các tế bào máu, đặc biệt là hồng cầu. Sự dư thừa này làm tăng độ nhớt của máu khiến dòng máu chảy chậm, làm giảm khả năng cung cấp oxy cho cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các cục máu đông nguy hiểm.

Hệ quả là người bệnh phải đối mặt với nguy cơ cao bị đột quỵ, tai biến mạch máu, xơ vữa, tắc động mạch, thậm chí tử vong, chưa kể bệnh kéo dài còn làm tăng nguy cơ tiến triển thành bệnh bạch cầu hoặc các dạng ung thư khác. Mặc dù đây là căn bệnh không thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng việc phát hiện kịp thời và tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng bệnh, ngăn chặn hiệu quả các biến chứng đông máu nghiêm trọng".

Điều khiến không chỉ anh Vương mà rất nhiều người khác bàng hoàng là căn bệnh ung thư máu này có thể âm thầm tiến triển suốt nhiều năm mà không gây ra cơn đau rõ rệt. Người bệnh thường chỉ phát hiện muộn khi đã gặp biến cố tắc mạch hoặc biến chứng huyết khối. Ở giai đoạn sớm, cơ thể có thể phát ra những tín hiệu dễ bị bỏ qua như:

- Mặt, lòng bàn tay và kết mạc mắt đỏ bừng: Máu ứ trệ dưới da khiến vùng mặt đỏ rực như uống rượu bia, kèm theo sắc đỏ ở lòng bàn tay, mắt hoặc môi tím tái.

- Đau đầu, chóng mặt và nhìn mờ: Dòng máu đặc quánh lưu thông kém lên não và hệ thần kinh có thể gây nhức đầu, choáng váng, hoa mắt hoặc giảm thị lực tạm thời.

- Mệt mỏi kéo dài và ngứa da: Người bệnh dễ uể oải, mệt mỏi dai dẳng hoặc ngứa ngáy toàn thân, nhất là sau khi tắm nước ấm.

Có những dấu hiệu ung thư máu rất dễ bị nhầm lẫn hoặc xem nhẹ mà bỏ qua (Ảnh minh họa)

Cuộc chiến giữ dòng máu ổn định suốt đời

Tin dữ khiến anh Vương không khỏi hụt hẫng bởi bệnh không thể điều trị dứt điểm, đòi hỏi theo dõi và kiểm soát suốt đời. Để giảm tải áp lực cho hệ tuần hoàn, các bác sĩ áp dụng thủ thuật trích máu định kỳ nhằm hạ bớt lượng hồng cầu dư thừa, kết hợp dùng aspirin liều thấp để hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông cùng các thuốc điều trị chuyên sâu như interferon hoặc ruxolitinib tùy diễn tiến.

Nhờ tuân thủ phác đồ chặt chẽ, tình trạng của anh Vương tạm thời được kiểm soát. Câu chuyện của người đàn ông này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng ung thư máu không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ từ đầu. Khi thấy mặt đỏ bất thường kéo dài kèm chóng mặt, mệt mỏi hay tê bì tay chân dù không uống rượu bia, người dân nên đi khám sớm thay vì chủ quan cho rằng đó chỉ là "cơ địa".

Nguồn và ảnh: QQ, CNT