Hai lời nhắn nhủ của hai nhà sáng tạo nội dung trẻ khiến nhiều người nhận ra đôi khi, sức khỏe chỉ thực sự được trân trọng khi chúng ta đứng trước biến cố.

“Có sức khỏe là có tất cả” - lời nhắn của Hậu Hoàng sau cú sốc nhận chẩn đoán ung thư

Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ thông tin mình mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết mới phát hiện bệnh được 2 ngày, vẫn khóc rất nhiều và chưa biết phải đối diện với biến cố này như thế nào.

Đằng sau hình ảnh hài hước, tràn đầy năng lượng vốn quen thuộc với khán giả là một cô gái cũng hoang mang, sợ hãi khi bất ngờ nhận tin dữ. Hậu Hoàng thừa nhận bản thân chưa biết phải đối mặt với bệnh tật hay lấy lại tinh thần tích cực như thế nào, đồng thời mong mọi người tiếp tục ở bên, đồng hành và tiếp thêm động lực cho cô trong chặng đường sắp tới.

Giữa những dòng tâm sự đầy cảm xúc, nữ YouTuber cũng gửi lời nhắn nhủ tới mọi người: “Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: ‘Có sức khỏe là có tất cả’. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha”.

Đó không phải lời khuyên dài dòng, cũng chẳng phải một thông điệp được chuẩn bị cầu kỳ. Nhưng trong hoàn cảnh vừa nhận chẩn đoán bệnh, khi chính người nói còn chưa hết bàng hoàng, câu nhắn nhủ ấy khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.

Bởi có lẽ, khi còn khỏe mạnh, chúng ta thường xem việc thức khuya, ăn uống thất thường hay trì hoãn một buổi khám sức khỏe là chuyện nhỏ. Chỉ đến khi sức khỏe trở thành điều không thể mặc cả, người ta mới thấm thía giá trị của những ngày bình thường.

Đan Thy mong muốn mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn: “Tôi muốn mọi người quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng chủ quan như tôi”

Câu chuyện của Hậu Hoàng khiến nhiều người nhớ tới Đan Thy, nữ TikToker sinh năm 2003 từng công khai mắc ung thư máu ở tuổi 23 hồi tháng 5/2026.

Thời điểm chia sẻ về bệnh tình, Đan Thy cũng nhắc đến những thói quen sinh hoạt thiếu điều độ trong nhiều năm, như thường xuyên thức đến sáng mới ngủ, uống nhiều trà sữa và matcha latte, gần như không uống nước lọc.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là việc một cô gái trẻ phải đối diện với căn bệnh nghiêm trọng, mà còn là lời nhắn nhủ cô gửi đến cộng đồng: “Tôi muốn mọi người quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng chủ quan như tôi”.

Sau hơn 2 tháng điều trị, Đan Thy tiếp tục cập nhật tình trạng sức khỏe và chia sẻ rằng phác đồ thuốc ban đầu chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Cô cũng gửi lời động viên đến những người đang mắc ung thư, nhắn nhủ mọi người cố gắng và không từ bỏ.

Một người vừa nhận tin dữ, còn đang khóc rất nhiều và cần sự đồng hành. Một người đã trải qua nhiều tháng điều trị, hiểu rằng hành trình phía trước không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi người chia sẻ tình trạng của bản thân ở những thời điểm khác nhau, nhưng điều họ muốn gửi đến cộng đồng lại giống nhau là: Hãy quan tâm đến sức khỏe khi vẫn còn có thể.

Câu chuyện của hai nhà sáng tạo nội dung cũng nhắc chúng ta rằng người trẻ, người có vẻ ngoài khỏe khoắn hay người luôn xuất hiện với nụ cười trên mạng xã hội vẫn có thể đối diện với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Đừng đợi đến khi có bệnh mới bắt đầu quan tâm cơ thể

Ung thư máu là tên gọi chung của nhiều bệnh ác tính liên quan đến tế bào máu và hệ tạo máu. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, với các yếu tố nguy cơ và diễn tiến khác nhau. Một số trường hợp có thể xuất hiện những dấu hiệu ban đầu khá mơ hồ, dễ bị nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường.

Những biểu hiện cần chú ý gồm mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, sốt hoặc nhiễm trùng tái diễn, dễ bầm tím, chảy máu cam hay chảy máu chân răng bất thường, sụt cân không rõ nguyên nhân, đổ mồ hôi đêm hoặc đau nhức xương. Đây không phải những dấu hiệu đặc hiệu của ung thư máu, nhưng nếu kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều biểu hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Bên cạnh đó, chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn lao. Đó có thể là việc ngủ đủ giấc, duy trì giờ ngủ tương đối ổn định, ăn uống cân bằng, uống đủ nước, hạn chế đồ uống nhiều đường, vận động thường xuyên và không hút thuốc. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy đi khám thay vì cố chịu đựng hoặc tự tìm cách điều trị.

Cũng cần hiểu rằng lối sống lành mạnh giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể, nhưng không thể bảo đảm một người sẽ không mắc ung thư. Không nên tự trách mình hay hoảng sợ chỉ vì từng có những thói quen chưa tốt; điều quan trọng là điều chỉnh những gì có thể thay đổi và tìm kiếm hỗ trợ y tế khi cần thiết.

Hai lời nhắn của Hậu Hoàng và Đan Thy, suy cho cùng, không phải lời cảnh báo rằng cứ thức khuya hay uống trà sữa là sẽ mắc bệnh. Đó là lời nhắc về giá trị của sức khỏe, được cất lên từ những người trẻ đang trực tiếp trải qua biến cố của riêng mình.

Hãy quan tâm đến sức khỏe ngay từ hôm nay, khi mình vẫn còn đủ thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống.