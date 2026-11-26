Vốn gắn liền với hình ảnh tràn đầy năng lượng, thông tin YouTuber Hậu Hoàng bất ngờ mắc ung thư máu khiến nhiều người bàng hoàng vì bệnh diễn tiến quá âm thầm.

Trong mắt hàng triệu khán giả và người hâm mộ, YouTuber Hậu Hoàng (Hoàng Thúy Hậu) luôn là cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng mang nguồn năng lượng tích cực bùng nổ. Thế nên, khi nữ YouTuber nghẹn ngào chia sẻ vừa phát hiện mắc ung thư máu chỉ sau 2 ngày thăm khám, mạng xã hội lập tức dậy sóng bởi sự xót xa và bất ngờ.

Youtuber Hậu Hoàng luôn gắn liền với hình ảnh tích cực, vui vẻ

Câu chuyện đau lòng của Hậu Hoàng cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), các bệnh lý ác tính về máu thường khởi phát âm thầm do tế bào bất thường tăng sinh trong tủy xương và lấn át tế bào máu khỏe mạnh. Ở giai đoạn đầu, triệu chứng của ung thư máu rất dễ "ngụy trang" thành tình trạng kiệt sức do thức khuya, chạy tiến độ công việc nên thường bị người trẻ tặc lưỡi bỏ qua.

Thông tin mắc ung thư máu được chính nữ Youtuber sinh năm 1995 chia sẻ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

5 tín hiệu cảnh báo ung thư máu dễ bị nhầm với suy nhược thông thường

Các chuyên gia tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) và tổ chức nghiên cứu bệnh bạch cầu Blood Cancer UK chỉ ra rằng, người trẻ cần đặc biệt cảnh giác khi cơ thể xuất hiện 5 biểu hiện kéo dài bất thường dưới đây:

1. Mệt mỏi rã rời và hụt hơi ngay cả khi đã nghỉ ngơi

Dấu hiệu mệt mỏi vì ung thư dễ bị nhầm lẫn với làm việc quá sức hay thiếu ngủ (Ảnh minh họa)

Khác với cơn buồn ngủ hay đuối sức sau một đêm thức trắng vốn sẽ hồi phục khi bạn ngủ bù, mệt mỏi do ung thư máu mang tính chất dai dẳng và ngày càng nặng. Khi tế bào ác tính chèn ép quá trình sản xuất hồng cầu trong tủy xương, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu máu mạn tính. Người bệnh thường xuyên hoa mắt, da xanh xao, tim đập nhanh và hụt hơi chỉ sau vài bước leo cầu thang.

2. Sốt nhẹ về chiều và vã mồ hôi đẫm lưng ban đêm

Khi số lượng bạch cầu khỏe mạnh suy giảm, hàng rào miễn dịch của cơ thể trở nên mong manh trước vi khuẩn và virus. Người bệnh dễ bị viêm họng, nhiệt miệng, nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại mãi không dứt. Đi kèm với đó là những cơn sốt nhẹ không rõ nguyên nhân hoặc tình trạng vã mồ hôi trộm ban đêm ướt đẫm quần áo dù thời tiết mát mẻ.

3. Vết bầm tím "tự nhiên xuất hiện" và chảy máu khó cầm

Nhiều người trẻ hay chủ quan cho rằng vết bầm trên tay chân là do vô tình va cạnh bàn lúc làm việc. Tuy nhiên, theo Blood Cancer UK, sự sụt giảm số lượng tiểu cầu khiến quá trình đông máu bị rối loạn nghiêm trọng. Dấu hiệu đặc trưng là các mảng bầm tím lớn tự xuất hiện ở những vị trí ít va chạm như lưng, ngực, đùi, kèm theo các chấm xuất huyết li ti dưới da, chảy máu chân răng khi đánh răng hoặc chảy máu cam bất thường.

Không được chủ quan với các vết bầm tím bất thường (Ảnh minh họa)

4. Nổi hạch bất thường ở cổ, nách hoặc bẹn

Hạch bạch huyết sưng to là phản ứng quen thuộc khi cơ thể bị viêm nhiễm thông thường, nhưng hạch viêm thường gây đau nhức và xẹp đi sau vài ngày. Ngược lại, trong một số thể ung thư máu như u lympho hay bệnh bạch cầu mạn tính, hạch thường nổi thành cục ở vùng cổ, dưới hàm, nách hoặc bẹn với đặc điểm cứng, di động kém, tồn tại nhiều tuần liền nhưng lại không hề gây đau đớn.

5. Đau nhức âm ỉ sâu trong xương khớp

Dân văn phòng và người sáng tạo nội dung thường đổ lỗi cảm giác ê ẩm cơ thể cho việc ngồi sai tư thế. Tuy nhiên, khi các tế bào máu bất thường tích tụ quá mức bên trong tủy xương, chúng tạo ra áp lực lớn khiến người bệnh cảm thấy đau nhức âm ỉ hoặc nhói sâu bên trong ống xương dài (như xương cẳng chân, xương cánh tay) và các khớp mà thuốc giảm đau thông thường khó làm dịu hẳn.

Ngoài 5 biểu hiện trên, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) còn lưu ý thêm các tín hiệu như sụt cân nhanh không rõ lý do, chán ăn và nhanh no do gan hoặc lá lách sưng to chèn ép dạ dày. Một số trường hợp còn bị đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ hoặc ngứa da kéo dài khi tế bào bất thường làm tăng độ đặc của máu.

Đừng tự ý uống thuốc bổ khi cơ thể lên tiếng!

Chia sẻ trên chuyên trang giáo dục sức khỏe của Trung tâm Ung thư Rocky Mountain (Denver, Colorado, Mỹ), bác sĩ Alan Feiner, chuyên gia huyết học và ung thư nội khoa tại đơn vị này, cho biết các triệu chứng ban đầu của ung thư máu thường rất rộng và dễ giống với nhiều vấn đề sức khỏe thông thường. Ông cảnh báo người bệnh không nên hoảng loạn suy diễn nhưng tuyệt đối không được phớt lờ khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn kéo dài.

Thói quen lạm dụng thuốc hay thực phẩm chức năng khi mệt mỏi không chỉ che lấp dấu hiệu phát hiệu ung thư mà còn gây hại cho thận, gan (Ảnh minh họa)

Thực tế, điều đáng ngại nhất ở người trẻ là tâm lý chủ quan và thói quen tự mua thuốc bổ não, viên sắt hay thuốc giảm đau về uống mỗi khi thấy cơ thể suy nhược. Việc tự xử lý tại nhà không chỉ che lấp triệu chứng mà còn làm lỡ thời điểm vàng chẩn đoán, trong khi một số thể ung thư máu cấp tính có tốc độ tiến triển rất nhanh. Chỉ thông qua xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi tại các cơ sở y tế uy tín, bác sĩ đã có thể nhận diện sớm sự biến động bất thường của hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu để kịp thời chỉ định bước kiểm tra chuyên sâu.

Sự dũng cảm đối diện với biến cố của Hậu Hoàng nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng, đồng thời là lời nhắc nhở thiết thực: sức trẻ không đồng nghĩa với miễn nhiễm bệnh tật. Lắng nghe những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ chính là cách tự bảo vệ mình bền vững nhất.

Ảnh: FBNV, Pinterest