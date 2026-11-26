Từ những ca bệnh từng đứng trước ranh giới sinh tử đến hành trình trở lại cuộc sống bình thường, ghép tế bào gốc tạo máu mở ra cơ hội sống cho nhiều người mắc bệnh lý huyết học hiểm nghèo.

Năm 15 tuổi, Dương Thị Chiến từng nghĩ cuộc đời mình sẽ khép lại khi nhận chẩn đoán ung thư máu. Sau 7 năm điều trị bằng thuốc, khi bệnh không còn đáp ứng tốt, cô được ghép tế bào gốc từ người anh trai. Ca ghép thành công không chỉ giúp Chiến thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo mà còn trao cho cô cơ hội viết tiếp những ước mơ, lập gia đình và sống một cuộc đời trọn vẹn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Dương Thị Chiến trong ngày cưới, ít ai hình dung cô gái quê Hà Tĩnh từng trải qua những tháng ngày tưởng chừng không còn hy vọng sống.

Năm 2007, khi vừa bước vào lớp 10, Chiến bất ngờ phát hiện mắc ung thư máu. Những ngày mùa đông giá rét, cô gái trẻ cùng bố mẹ đi qua nhiều bệnh viện để tìm nguyên nhân bệnh tình.

Ban đầu, gia đình giấu con kết quả chẩn đoán. Nhưng một lần tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bố, Chiến chết lặng khi biết bệnh tình của mình không thể chữa khỏi, chỉ có thể điều trị duy trì sự sống.

“Nước mắt cứ rơi, tôi thực sự suy sụp. Tôi mới 15 tuổi thôi mà, bao nhiêu ước mơ, thanh xuân, mọi thứ như đều tan biến”, Chiến nhớ lại.

Chiến tìm thấy hạnh phúc lứa đôi sau khi điều trị bệnh thành công.

Từ đó, hành trình vừa học tập vừa điều trị bệnh của cô gái nhỏ bắt đầu. Những ngày mưa gió, bão bùng, rét cắt da cắt thịt, thậm chí có hôm nước ngập nửa bánh xe, bố vẫn đưa con ra đường lớn bắt xe khách đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều trị.

Chiến được sử dụng Glivec, một trong những thuốc nhắm đích tốt nhất thời điểm đó dành cho bệnh nhân ung thư máu mạn tính. Tuy nhiên, sau 7 năm điều trị, đáp ứng thuốc ngày càng kém. Cô thường xuyên phải chịu đựng những cơn nôn, đau đầu, đau xương, chuột rút và mệt mỏi.

Năm 2014, các bác sĩ tư vấn Chiến thực hiện ghép tế bào gốc. May mắn lớn đến với gia đình khi người anh trai cả có chỉ số hòa hợp HLA 100% với em gái. Đây chính là cơ hội để Chiến bước vào một phương pháp điều trị mới, với hy vọng có thể đẩy lùi căn bệnh đã đeo bám cô suốt nhiều năm.

Tháng 6/2014, Chiến bước vào ca ghép kéo dài khoảng hai tháng rưỡi. Từ cô gái nặng 40kg, Chiến chỉ còn 33,5kg, tóc rụng hết, khuôn mặt phù nề. Những ngày trong phòng ghép, cô nôn liên tục, thậm chí nôn ra máu, miệng họng loét nặng. Gần một tháng không thể ăn uống, Chiến phải truyền dinh dưỡng, kèm theo những đợt tiêu chảy và sốt.

Có lúc nhìn mình trong gương, Chiến không nhận ra chính mình. Nhưng giữa những đau đớn, cô vẫn tự động viên: “Cố lên, cố lên, tóc sẽ mọc, rồi sẽ xinh gái trở lại thôi. Không sao, chỉ cần khỏi bệnh là được”.

17 ngày sau truyền tế bào gốc, các chỉ số xét nghiệm máu cơ bản của Chiến bắt đầu tăng, mảnh ghép đã mọc. Cô được chuyển sang phòng cách ly khác. Những tưởng chặng đường gian nan nhất đã qua, nhưng một kết quả xét nghiệm sau đó lại khiến cả gia đình thấp thỏm: xét nghiệm gen ung thư máu vẫn dương tính.

Chiến lo sợ ca ghép thất bại, thậm chí từng hỏi bố: “Nếu ca ghép không thành công, cha có tiếc tiền không ạ?”. Người cha chỉ nhẹ nhàng đáp rằng, chỉ cần có cơ hội chữa bệnh cho con, dù phải bán hết nhà cửa cũng không tiếc.

Sáu tháng sau ca ghép, Chiến được làm xét nghiệm gen lần nữa. Hơn một tuần chờ đợi trong lo âu, cuối cùng, kết quả mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa: xét nghiệm gen bệnh đã âm tính.

“Cả nhà ôm nhau vừa khóc, vừa vui mừng. Âm tính, thành công rồi, khỏi bệnh rồi…”, Chiến xúc động kể.

Từ đó, cô không phải dùng thêm thuốc điều trị bệnh, sức khỏe dần ổn định. Gần 8 năm sau ca ghép, Chiến đã trở lại cuộc sống bình thường. Cô còn mở rộng kinh doanh thêm sách giáo khoa, đồ dùng học tập và vé máy bay.

Từng nghĩ mình sẽ không lập gia đình, Chiến bất ngờ tìm thấy tình yêu. Đầu năm 2021, đám cưới của cô có sự tham dự của những người bạn đặc biệt – các bệnh nhân từng trải qua hành trình ghép tế bào gốc.

20 năm mở rộng cơ hội sống cho người bệnh

Câu chuyện của Chiến là một trong nhiều minh chứng cho giá trị của ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị các bệnh lý huyết học. Với những người bệnh không còn đáp ứng tốt với phương pháp điều trị trước đó, kỹ thuật này có thể mở ra cơ hội sống mới, giúp họ thoát khỏi bệnh tật và trở lại cuộc sống.

Từ ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên được thực hiện thành công vào tháng 11/2006, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Tháng 5/2008, Viện tiếp tục triển khai thành công ghép tế bào gốc đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ anh chị em ruột, mở ra hướng điều trị mới cho người mắc bệnh máu.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng. Năm 2014, Viện trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng, giúp những bệnh nhân không tìm được người thân phù hợp HLA vẫn có thêm cơ hội được điều trị.

Các y bác sĩ đang truyền tế bào gốc cho người bệnh trong phòng cách ly.

Đến nay, Viện đã triển khai nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép nửa hòa hợp, ghép tế bào gốc máu dây rốn cùng huyết thống và không cùng huyết thống, ghép kết hợp nhiều nguồn tế bào gốc, ghép chọn lọc CD34+... Trong đó, ghép nửa hòa hợp có ý nghĩa đặc biệt khi người hiến chỉ cần phù hợp HLA 50% với người bệnh, có thể là bố mẹ, con ruột, anh chị em ruột, thậm chí anh chị em họ. Kỹ thuật này giúp tăng khả năng tìm được nguồn tế bào gốc phù hợp lên 90-100%.

Theo thống kê đến tháng 10/2026, Viện đã thực hiện trên 800 ca ghép, gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài, trở thành một trong những cơ sở thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu nhiều nhất cả nước.

Tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80-90%.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, khẳng định ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những dấu ấn chuyên môn đáng tự hào trong hành trình phát triển của Viện. Từ những khó khăn ban đầu, kỹ thuật này đã trở thành phương pháp điều trị thường quy, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu.

Đặc biệt, chất lượng ghép ngày càng được nâng cao trong khi chi phí điều trị tại Viện thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Viện cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện khác nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh trên cả nước.