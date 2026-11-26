Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận nữ bệnh nhân sinh năm 1982, được chuyển từ cơ sở y tế tuyến trước với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Trước đó, bệnh nhân có khoảng 4 ngày sốt, đau nhức toàn thân và tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau đó, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt nhiều, nôn ói nên được đưa đi khám và chuyển viện.

Khi nhập viện, dù còn tỉnh táo, bệnh nhân đã có dấu hiệu sốc nặng với huyết áp kẹp 100/80 mmHg, mạch quay nhẹ, đầu chi lạnh, đau vùng thượng vị và hạ sườn phải. Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức chống sốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, tình trạng sốc liên tục tái diễn do thoát huyết tương nghiêm trọng.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu. Tại đây, nhiều biến chứng nguy hiểm xuất hiện như thiếu máu cấp chưa xác định được vị trí chảy máu, suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng và suy thận cấp, khiến người bệnh rơi vào tình trạng suy đa tạng.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh viện tổ chức hội chẩn, phối hợp chuyên môn với tuyến trên. Các bác sĩ triển khai nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục.

Sau khoảng 12 giờ, huyết động bước đầu ổn định. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, tổn thương gan tiến triển nhanh dẫn đến suy gan cấp. Ekip tiếp tục thực hiện thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ kiểm soát các rối loạn và duy trì chức năng cơ quan.

Sau khoảng hai tuần, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện viêm phổi liên quan thở máy do vi khuẩn đa kháng thuốc. Các bác sĩ phải lựa chọn kháng sinh phù hợp, theo dõi sát đáp ứng điều trị. Tình trạng nhiễm khuẩn sau đó từng bước được kiểm soát.

Sau khoảng ba tuần hồi sức tích cực, chức năng gan, thận cải thiện rõ rệt, tình trạng hô hấp tiến triển tốt và bệnh nhân được rút nội khí quản.

Trong suốt quá trình điều trị, người bệnh trải qua 15 ngày lọc máu liên tục, 10 lần chạy thận nhân tạo và 10 chu kỳ thay huyết tương. Sau tổng cộng 45 ngày, chức năng gan, thận trở về bình thường, bệnh nhân hồi phục và đủ điều kiện xuất viện.

BSCKII Huỳnh Trương Anh Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết đây là trường hợp sốt xuất huyết rất nặng, diễn biến phức tạp, đòi hỏi hồi sức liên tục và phối hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Sự phối hợp giữa các khoa, sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên góp phần quan trọng giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bệnh viện khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, đau nhức cơ thể, đặc biệt trong mùa dịch sốt xuất huyết. Người nghi mắc bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, mệt lả, tay chân lạnh, chảy máu bất thường hoặc khó thở, cần đến bệnh viện ngay.