Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm 113 trường hợp so với tuần trước. Thành phố hiện còn 19 ổ dịch đang hoạt động.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 13/11 đến 20/11, toàn thành phố ghi nhận 506 ca sốt xuất huyết tại 92 phường, xã, giảm 113 ca so với tuần trước đó (619 ca).

Một số địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc gồm Phúc Thọ, Từ Liêm, Hồng Vân, Dân Hòa, Đại Mỗ, Thanh Oai... Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 6 ổ dịch mới tại các phường, xã Gia Lâm, Nội Bài, Phúc Lộc, Phúc Thịnh, Thường Tín và Từ Liêm.

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7.532 ca sốt xuất huyết tại 122 phường, xã, không có ca tử vong. Thành phố đã ghi nhận 285 ổ dịch, hiện còn 19 ổ dịch đang hoạt động. Số ca mắc giảm so với mức trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 và cùng kỳ năm 2023.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần thành phố ghi nhận 66 ca tại 42 phường, xã, giảm 52 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội có 6.910 ca mắc, không có trường hợp tử vong. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới; 105 ổ dịch ghi nhận từ đầu năm đều đã kết thúc hoạt động.

Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 1 ca ho gà tại Hòa Xá và 2 ca uốn ván tại Hoàng Liệt, Tam Hưng. Tính từ đầu năm, thành phố ghi nhận 133 ca ho gà, không có ca tử vong; 18 ca uốn ván, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị giám sát tình hình dịch bệnh, điều tra và xử lý các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Trong tuần, đơn vị tổ chức giám sát tại 6 phường, xã có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, đồng thời tập huấn công tác giám sát, phòng chống bệnh cho cán bộ y tế cơ sở.

Thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các địa bàn có nguy cơ; tăng cường vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi căn cứ vào tình hình dịch và kết quả giám sát. Ngành y tế cũng đẩy mạnh phát hiện ca bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch bệnh trong trường học, nhất là các bệnh thường gặp mùa thu - đông như cúm, não mô cầu; phối hợp với ngành giáo dục vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động. Công tác truyền thông phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và giám sát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người tiếp tục được chú trọng.