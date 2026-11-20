Tuần 46, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.428 ca sốt xuất huyết, tăng 25,7%; số ca tay chân miệng duy trì ổn định so với trung bình 4 tuần trước.

Từ ngày 9 - 15/11/2026 (tuần 46), TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng 25,7% so với trung bình 4 tuần trước, trong khi số ca tay chân miệng duy trì ổn định.

Cụ thể, trong tuần, thành phố ghi nhận 2.428 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 46 là 49.232 trường hợp. Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần 46, Thành phố ghi nhận 1.621 trường hợp, tăng 9,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tuần 46 là 49.274 trường hợp. Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Hiệp Phước và Bình Khánh.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trong đó, cần loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, muỗi; giữ gìn vệ sinh môi trường, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và thực hiện ăn chín, uống chín. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị kịp thời.