Hơn 46.000 ca mắc sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh tính từ đầu năm

Từ ngày 2-8/11/2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.099 ca sốt xuất huyết, tăng 16,8% so với trung bình 4 tuần trước.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong tuần 45 (từ ngày 2-8/11), thành phố ghi nhận 2.099 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 16,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tuần 45 là 46.690 ca.

Các địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Trong cùng thời gian, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.697 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 7,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 45 là 47.636 ca. Các địa bàn có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước và phối hợp phun hóa chất khi có hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đối với bệnh tay chân miệng, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ tiếp xúc, bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh. Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, theo dõi phù hợp.