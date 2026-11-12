Sốt xuất huyết, cúm A cùng gia tăng: Nhiều ca nặng nhập viện cấp cứu

Các bệnh viện tại Hà Nội đang tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue và cúm A, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Đáng chú ý, sốt xuất huyết có thể chuyển nặng ngay cả khi người bệnh bắt đầu giảm sốt; trong khi cúm A đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi,

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị hai nữ bệnh nhân 23 và 53 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. Cả hai đều có tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng gần 2.000 U/L, kèm rối loạn đông máu và dấu hiệu tổn thương cơ quan.

Bệnh nhân B.H. (53 tuổi, Hải Phòng), trước đó khỏe mạnh và chưa từng mắc sốt xuất huyết, xuất hiện sốt cao liên tục khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, có lúc lên tới 39-40 độ C. Người bệnh kèm đau mỏi toàn thân, buồn nôn, nôn nhiều và đau bụng. Dù tự sử dụng paracetamol tại nhà, tình trạng không cải thiện.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng được chăm sóc tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương.

Khi đến cơ sở y tế, bệnh nhân được xác định nhiễm virus Dengue, số lượng tiểu cầu giảm nhanh từ 38 xuống 21 G/L, men gan tăng cao nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân vẫn sốt cao, đau nhiều vùng hạ sườn phải, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da tại vị trí tiêm truyền. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan, cần theo dõi sát nguy cơ xuất huyết và rối loạn tuần hoàn.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân P.L. (23 tuổi, Hà Nội), trước đó khỏe mạnh. Khoảng 7 ngày trước khi chuyển viện, người bệnh xuất hiện sốt cao từng cơn, có lúc 39 độ C, kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều và đi ngoài phân lỏng. Đặc biệt, siêu âm phát hiện dịch trong ổ bụng và hai khoang màng phổi.

Đây có thể là biểu hiện của tình trạng thoát huyết tương, một cơ chế quan trọng trong sốt xuất huyết Dengue nặng, có nguy cơ gây giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn huyết động và sốc nếu không được xử trí kịp thời.

Khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân vẫn sốt, mệt nhiều, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da và đau tức vùng gan. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp sốt xuất huyết nặng, có tổn thương gan nghiêm trọng, cần điều trị tích cực.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện đơn vị đang điều trị 16 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi Aedes. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Phúc, không thể chỉ dựa vào số lượng tiểu cầu để đánh giá mức độ nặng của bệnh. Các bác sĩ cần đánh giá tổng thể tình trạng lâm sàng, dấu hiệu xuất huyết, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu, tình trạng cô đặc máu và biểu hiện tổn thương cơ quan.

“Ở hai trường hợp này, ngoài tiểu cầu giảm sâu, người bệnh còn có men gan tăng rất cao, rối loạn đông máu và những dấu hiệu cảnh báo khác. Đây là những bất thường cho thấy bệnh đã diễn biến nghiêm trọng, cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng”, bác sĩ Phúc cho biết.

Khu vực cách ly bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, lừ đừ, vật vã, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc mệt lả. Người bệnh không tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc sử dụng thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ do nguy cơ làm tăng chảy máu.

Cúm A gia tăng, bệnh nhân cao tuổi phải thở oxy

Trong khi đó, tại Đơn nguyên Truyền nhiễm, Khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện có khoảng 60 bệnh nhân đang điều trị, trong đó khoảng 50 trường hợp mắc cúm A. Các bệnh nhân cúm nhập viện chủ yếu là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền. Bệnh cũng gặp ở người suy giảm miễn dịch, trong đó có bệnh nhân ung thư đang hóa trị, xạ trị.

Sau 6 ngày nhập viện điều trị cúm A, bà Vũ Thị Toàn (sinh năm 1951, trú tại phố Kim Hoa, Hà Nội) vẫn phải thở oxy. BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Cơ xương khớp, Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, cho biết dù xét nghiệm cúm A đã âm tính, bệnh nhân vẫn chưa đủ điều kiện ra viện do bị viêm phổi, suy hô hấp, tiên lượng chưa tốt.

Đáng chú ý, bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim và suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Hường, năm nay số ca cúm A tăng nhanh, kéo dài hơn một tháng rưỡi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời tiết giao mùa, đặc biệt vào mùa đông xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển.

Lượng bệnh nhân tăng liên tục khiến đơn nguyên phải kê thêm giường ra giữa lối đi. Có thời điểm, số giường trong phòng không đủ, bệnh viện phải bố trí thêm giường bên ngoài. Đơn vị cũng tăng cường bác sĩ, đồng thời cân nhắc cho một số bệnh nhân ra viện sớm hơn để dành chỗ tiếp nhận những trường hợp nặng, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn điều trị.

Trước tình hình cúm A gia tăng, các bác sĩ khuyến cáo người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hắt hơi, sổ mũi cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán. Đặc biệt, người mắc bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, COPD, hen phế quản, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch cần đi khám sớm để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng, bệnh viện phải phân luồng điều trị

Cùng với cúm A, số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Để giảm tải, Đơn nguyên Truyền nhiễm ưu tiên tiếp nhận khoảng 4-5 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng mỗi ngày. Những trường hợp nhẹ và trung bình được điều trị tại các chuyên khoa khác; khi có diễn biến nặng, bác sĩ sẽ hội chẩn và can thiệp kịp thời.

Anh N.V.K. (ở phường Bạch Mai) cho biết trước khi nhập viện có biểu hiện đau đầu, sốt 38-39 độ C, kèm hoa mắt, chóng mặt. Sau hai ngày ở nhà, anh bị choáng, ngất và được đưa đến bệnh viện khoảng 15 phút sau đó.

Đây là lần thứ ba anh mắc sốt xuất huyết. Những lần trước cũng phải nhập viện, nhưng lần này anh cảm thấy bệnh nặng hơn, đau đầu kéo dài hơn. “Những lần trước, khi dứt sốt thì giảm đau đầu, nhưng đợt này thì chưa”, anh K. chia sẻ.

Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, người bệnh và gia đình không nên đánh giá mức độ bệnh chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể. Việc giảm sốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Việc tái khám đúng hẹn, thực hiện xét nghiệm theo chỉ định và theo dõi sát trong những ngày từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng. Người bệnh không nên chủ quan khi thấy hết sốt hoặc các triệu chứng có vẻ thuyên giảm, bởi đây có thể chính là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm.