Người phụ nữ 76 tuổi đau bụng suốt 3 tuần, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ"

Khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, đôi lúc có cơn đau dữ dội, kèm theo ợ hơi, đầy chướng bụng và đại tiện phân táo.

Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, mới đây, các bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời phẫu thuật nội soi thành công lấy bã thức ăn kích thước lớn tại dạ dày và gây tắc ruột non, giúp người bệnh 76 tuổi thoát nguy cơ biến chứng nguy hiểm do tắc nghẽn tiêu hóa như thiếu máu, hoại tử ruột, thủng ruột, viêm phúc mạc…đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân Phạm T.L. (76 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, Tp.Quảng Ninh) có tiền sử tăng huyết áp.

Khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, đôi lúc có cơn đau dữ dội, kèm theo ợ hơi, đầy chướng bụng và đại tiện phân táo. Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy khi tình trạng đau bụng tăng lên.

Khám tại bệnh viện, kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng có hình ảnh tắc ruột non, các quai ruột giãn, tăng nhu động và có dịch trong ổ bụng. Kết quả nội soi dạ dày phát hiện dị vật bã thức ăn có mật độ cứng chắc tại vùng thân vị, kích thước khoảng 2,5 x 5 cm.

Dựa trên thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán tình trạng tắc ruột non do bã thức ăn, đồng thời có khối bã thức ăn kích thước lớn trong dạ dày, chỉ định phẫu thuật điều trị với mục tiêu giải phóng vị trí tắc nghẽn do bã thức ăn và hạn chế nguy cơ diễn biến phức tạp do tình trạng tắc ruột kéo dài.

Bác sĩ Chu Mạnh Tường – Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Ê-kíp của BSCKII Chu Mạnh Tường – Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy 2 khối bã thức ăn cứng chắc kích thước khoảng 3 x 5 cm tại ruột non và 3x6cm tại dạ dày. Sau phẫu thuật người bệnh phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Tường cho biết: "Tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, tích tụ, kết khối và mắc kẹt trong lòng ruột, gây cản trở lưu thông đường tiêu hóa. Bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi do chức năng nhai, nghiền thức ăn và nhu động đường tiêu hóa suy giảm.

Điều đáng lo ngại là tình trạng tắc ruột do bã thức ăn có thể tiến triển nhanh và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Khi khối bã thức ăn gây bít tắc kéo dài, áp lực trong lòng ruột tăng lên, làm cản trở tuần hoàn máu nuôi dưỡng thành ruột, dẫn đến thiếu máu cục bộ, hoại tử ruột, thậm chí thủng ruột và viêm phúc mạc. Đây là những biến chứng đặc biệt nguy hiểm có thể gây nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng người bệnh."

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, tắc ruột do bã thức ăn có thể biểu hiện bằng những triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn, bí trung đại tiện. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, triệu chứng ban đầu có thể không điển hình, đau bụng âm ỉ kéo dài, khiến người bệnh dễ chủ quan và trì hoãn việc thăm khám.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về việc không nên xem nhẹ những biểu hiện đau bụng kéo dài, đầy chướng bụng, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ hình thành bã thức ăn, người dân cần chú ý xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt, ăn uống điều độ, bổ sung rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ phù hợp với tình trạng sức khỏe, đồng thời duy trì thói quen uống đủ nước, thể dục hàng ngày. Đặc biệt, người cao tuổi, người có bệnh lý đường tiêu hóa hoặc gặp khó khăn trong việc nhai, nuốt cần được quan tâm điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp.