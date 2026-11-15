Tăng tuổi thọ nhờ... tâm trạng tốt

“Tâm trạng lạc quan chính là liều thuốc tốt nhất” - nhận định này ẩn chứa một sự thật đáng kinh ngạc được phát hiện bởi Đại học Harvard.

Mỗi lần trải nghiệm lòng biết ơn và yêu thương, đều là đang âm thầm gia hạn cho cuộc sống của bạn. (Ảnh: ITN).

Trong một nghiên cứu kéo dài hàng chục năm và theo dõi hàng chục nghìn người của Trường Y tế Công cộng Harvard, các nhà nghiên cứu nhận thấy: Những người lạc quan so với đồng trang lứa có nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm đáng kể và tuổi thọ trung bình được kéo dài từ 11% đến 15%.

Dữ liệu này không phải là lời khuyên sáo rỗng, mà là kết luận nghiêm ngặt từ khoa học: Tâm trạng tốt, về bản chất chính là đang gia tăng thời gian cho “tài khoản tuổi thọ”.

Tâm lý và tuổi thọ

Nhiều người nghĩ rằng tâm lý chỉ là vấn đề cảm xúc, nhưng thực ra nó trực tiếp viết nên mật mã sinh lý của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã phân tích mối liên hệ sâu giữa mức độ lạc quan và tuổi thọ. Kết quả cho thấy, những phụ nữ có mức độ lạc quan nằm trong top 25% có nguy cơ tử vong do các bệnh chính như ung thư, tim mạch thấp hơn gần 30% so với những phụ nữ ít lạc quan. Ở nam giới, xu hướng này cũng rõ rệt.

Đây là lý do tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ:

Hệ tim mạch: Những người sống trong trạng thái căng thẳng, bi quan lâu dài, mức hormone căng thẳng như cortisol trong cơ thể sẽ luôn cao, trực tiếp làm tổn thương nội mạc mạch máu, tăng phản ứng viêm, cuối cùng dẫn đến các vấn đề tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Trong khi đó, tâm lý tích cực duy trì sự ổn định của hệ tim mạch.

Hệ miễn dịch: Cảm xúc tích cực có thể tăng cường hoạt động và số lượng tế bào miễn dịch. Một nghiên cứu phát hiện, sau khi xem hài kịch, mức immunoglobulin A (một loại kháng thể) trong cơ thể tăng đáng kể, loại kháng thể này là hàng rào phòng thủ đầu tiên chống lại các bệnh đường hô hấp.

Lão hóa tế bào: Tâm lý thậm chí ảnh hưởng đến tuổi tế bào. Nghiên cứu về telomere trên nhiễm sắc thể (định đoạt số lần phân chia của tế bào - đồng hồ sinh học) cho thấy, những người sống trong áp lực mãn tính lâu dài, độ dài telomere giảm nhanh hơn, điều này có nghĩa là tế bào lão hóa nhanh hơn.

Kéo dài tuổi thọ bằng tâm lý

Nghiên cứu của Harvard không chỉ tiết lộ hiện tượng mà còn chỉ ra con đường. Nuôi dưỡng tâm lý tích cực là một khả năng có thể học được.

Biến “biết ơn” thành thói quen

Mỗi tối trước khi ngủ, ghi lại ba điều trong ngày mà bạn cảm thấy biết ơn. Khóa học hạnh phúc của Harvard nhấn mạnh rằng biết ơn cải thiện đáng kể cảm giác hạnh phúc và sự hài lòng với cuộc sống.

Nghiên cứu thần kinh cũng xác nhận, việc thực hành biết ơn liên tục có thể tăng cường chức năng vỏ não trước trán - khu vực chịu trách nhiệm về quyết định lý trí và cảm xúc tích cực.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ xã hội chất lượng cao

Một nghiên cứu về phát triển người trưởng thành kéo dài 85 năm của Đại học Harvard đã chỉ ra, mối quan hệ tốt là yếu tố dự đoán mạnh nhất cho tuổi thọ và hạnh phúc. Điều này không phải về số lượng bạn bè, mà là chất lượng của các mối quan hệ.

Thường xuyên trò chuyện sâu sắc với những người khiến bạn cảm thấy thoải mái và ủng hộ bạn, tác dụng “chữa lành” của nó không thua kém bất kỳ thực phẩm bổ sung sức khỏe nào.

Biến chỉ trích thành khích lệ

Hãy chú ý cách bạn nói chuyện với chính mình. Đổi “Mình chẳng làm được gì” thành “Lần này chưa tốt, mình học được gì?”. Ngôn ngữ hình thành suy nghĩ, suy nghĩ quyết định tư duy.

Thực tế, con người có thể tìm thấy ý nghĩa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù là công việc hay gia đình, hãy tìm điều bạn thấy có giá trị và dấn thân vào đó, đó là pháo đài mạnh nhất chống lại sự vô nghĩa và bi quan.

Tâm thái hòa bình là nền tảng của sức khỏe. Nói cách khác, tâm thái quyết định chất lượng cuộc sống. Bỏ qua việc nuôi dưỡng tâm thái giống như chỉ sửa thân tàu mà bỏ qua hướng đi của bánh lái.

Nghiên cứu của Đại học Harvard giống như một tấm gương, soi thẳng vào một sự thật mà chúng ta không muốn đối diện: Chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát độ dài của cuộc sống, nhưng có thể thông qua việc hình thành thái độ sống để ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và khả năng rộng mở của cuộc sống.

Khi bạn chọn nhìn thử thách dưới góc độ tích cực, cơ thể bạn sẽ tiết ra những chất có lợi cho sức khỏe; khi bạn kết nối sâu sắc với người thân yêu, hệ miễn dịch của bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ vô hình; khi bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và dấn thân vào đó, mỗi khoảnh khắc trong đời bạn đều được trao thêm giá trị.

Thái độ tích cực không đảm bảo bạn cả đời không bệnh không hoạn nạn, nhưng nó trao cho bạn sức khỏe nền để đối mặt với mọi thứ; nó không thể làm tăng số ngày sống tuyệt đối, nhưng có thể làm cho mỗi ngày bạn có đều đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn.

Mỗi lần điều chỉnh thái độ, mỗi lần giải tỏa áp lực hiệu quả, mỗi lần trải nghiệm lòng biết ơn và yêu thương, đều là đang âm thầm gia hạn cho cuộc sống của bạn.

Theo toutiao.com