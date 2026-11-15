50 phụ nữ trẻ chia sẻ kinh nghiệm giảm cân: Giảm trung bình 1,4kg trong 8 tuần chỉ nhờ uống nước trước bữa ăn

Uống nước đúng thời điểm có thể là một thói quen hỗ trợ giảm cân đơn giản, nhưng không phải công thức giúp giảm mỡ thần tốc.

Không thay đổi chế độ ăn kiêng, không được yêu cầu tăng cường tập luyện, 50 phụ nữ trẻ thừa cân tham gia một nghiên cứu đã được hướng dẫn thực hiện một thói quen khá đơn giản: Uống 500ml nước lọc trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút. Sau 8 tuần, cân nặng trung bình của nhóm giảm từ 65,8kg xuống còn 64,4kg, tương đương khoảng 1,4kg.

Kết quả được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Clinical and Diagnostic Research khiến một thói quen tưởng chừng bình thường như uống nước được chú ý trở lại. Với những người đang loay hoay tìm cách kiểm soát cân nặng, đây có thể là gợi ý dễ thực hiện mà không cần tốn thêm chi phí.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên 50 phụ nữ trẻ thừa cân và không có nhóm đối chứng. Vì vậy, chưa thể khẳng định việc uống nước trước bữa ăn là nguyên nhân duy nhất giúp họ giảm cân, cũng không có nghĩa bất kỳ ai áp dụng cách này đều sẽ giảm được 1,4kg sau 8 tuần.

Uống nước trước 3 bữa ăn, vì sao có thể hỗ trợ giảm cân?

Trong nghiên cứu, những người tham gia được hướng dẫn uống thêm 500ml nước lọc trước bữa sáng, bữa trưa và bữa tối khoảng 30 phút, bên cạnh lượng nước vẫn uống hằng ngày. Tổng lượng nước uống bổ sung là 1,5 lít mỗi ngày.

Sau 8 tuần, ngoài cân nặng trung bình giảm khoảng 1,4kg, chỉ số BMI và tổng độ dày nếp gấp da đo tại vùng cơ tam đầu, bụng và đùi cũng giảm. Đây là những thay đổi đáng chú ý, dù quy mô nghiên cứu còn nhỏ và cần thêm thử nghiệm có nhóm đối chứng để xác nhận kết quả.

Một trong những cách giải thích được đưa ra là uống nước trước bữa ăn có thể giúp tạo cảm giác no tạm thời, khiến một số người ăn ít hơn trong bữa chính. Khi dạ dày đã có một lượng nước nhất định, cảm giác đói có thể giảm bớt, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Dù vậy, hiệu quả không giống nhau ở tất cả mọi người. Nếu sau khi uống nước, bạn vẫn ăn lượng thức ăn như bình thường thì lợi ích giảm cân có thể không đáng kể.

Uống nước có giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn?

Một số nghiên cứu về chuyển hóa ghi nhận cơ thể có thể tăng tiêu hao năng lượng tạm thời sau khi uống nước. Hiện tượng này được gọi là sinh nhiệt do nước, liên quan đến phản ứng sinh lý của cơ thể sau khi tiếp nhận nước.

Tuy nhiên, mức độ và ý nghĩa thực tế của hiệu ứng này vẫn còn gây tranh luận. Chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng chỉ cần uống nhiều nước là có thể tăng chuyển hóa đủ mức để giảm cân đáng kể.

Lợi ích thực tế hơn nằm ở việc dùng nước lọc thay cho đồ uống nhiều đường . Nếu thường xuyên uống trà sữa, nước ngọt hoặc cà phê pha nhiều đường, việc chuyển sang nước lọc có thể giúp giảm lượng calo nạp vào mỗi ngày mà không cần cắt giảm quá nhiều thực phẩm trong bữa chính.

Bên cạnh đó, cung cấp đủ nước giúp duy trì các chức năng bình thường của cơ thể, hỗ trợ vận động và hạn chế tình trạng mệt mỏi do mất nước. Tuy nhiên, uống nước không thể thay thế chế độ ăn cân đối hay hoạt động thể chất.

Thử thói quen uống nước trước bữa ăn thế nào cho an toàn?

Nếu muốn áp dụng, bạn có thể bắt đầu bằng một cốc nước lọc trước bữa ăn khoảng 30 phút, sau đó điều chỉnh lượng nước tùy theo nhu cầu và khả năng dung nạp. Không nhất thiết phải uống đủ 500ml mỗi lần nếu cảm thấy quá no, đầy bụng hoặc khó chịu.

Trong ngày, hãy uống nước đều đặn, chú ý bổ sung thêm khi vận động hoặc thời tiết nóng. Đồng thời, duy trì chế độ ăn cân đối, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và protein, kết hợp vận động thường xuyên để hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Điều quan trọng là không nên cố uống thật nhiều nước trong thời gian ngắn. Việc nạp quá nhiều nước có thể làm giảm nồng độ natri trong máu, gây hạ natri máu với các biểu hiện từ buồn nôn, đau đầu đến lú lẫn hoặc co giật trong trường hợp nghiêm trọng.

Người mắc bệnh thận mạn, suy tim, xơ gan hoặc có tình trạng phù cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng nước uống, bởi một số trường hợp phải kiểm soát lượng dịch nạp vào.

Uống nước đúng thời điểm có thể là một thói quen hỗ trợ giảm cân đơn giản, nhưng không phải công thức giúp giảm mỡ thần tốc. Điều tạo nên khác biệt lâu dài vẫn là tổng thể những gì bạn ăn, mức độ vận động, giấc ngủ và khả năng duy trì lối sống lành mạnh mỗi ngày.