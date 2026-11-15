Sốt xuất huyết: Cảnh giác xuất huyết tiêu hóa dù đã hạ sốt

Nữ sinh 20 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue biến chứng xuất huyết tiêu hóa, hemoglobin giảm còn 57 g/L.

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue biến chứng xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng ở nữ bệnh nhân 20 tuổi, không có tiền sử bệnh lý mạn tính.

Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau mỏi cơ và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, điều trị ngoại trú. Sau hai ngày, triệu chứng sốt thuyên giảm. Tuy nhiên, người bệnh bất ngờ sốt trở lại, buồn nôn nhiều, sau đó nôn ra máu, vật vã, tiểu ít và ăn uống kém.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, xét nghiệm ghi nhận hemoglobin chỉ còn 57 g/L, tiểu cầu giảm còn 58 G/L, kèm tình trạng nôn ra máu và đại tiện phân đen. Đây là những biểu hiện cho thấy người bệnh bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng, có nguy cơ mất máu nặng và sốc.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới khẩn trương hồi sức, truyền dịch và các chế phẩm máu theo chỉ định, đồng thời hội chẩn chuyên khoa Huyết học. Người bệnh được nội soi tiêu hóa cấp cứu, phát hiện hai điểm chảy máu đang hoạt động. Các bác sĩ tiến hành kẹp clip, cầm máu thành công.

Sau can thiệp, tình trạng huyết động được kiểm soát. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát các chỉ số huyết học, bù dịch, điện giải và điều trị hỗ trợ. Sau 4 ngày, bệnh nhân hết sốt, huyết động ổn định, hemoglobin duy trì ổn định, tiểu cầu tăng. Đến ngày điều trị thứ 7, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn biến nặng, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Đáng lưu ý, người bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm ngay cả khi đã hạ sốt. Các biến chứng có thể bao gồm xuất huyết nghiêm trọng, thoát huyết tương, sốc và tổn thương cơ quan.

TS.BS Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, phụ trách cơ sở Ninh Bình, cảnh báo người bệnh cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn liên tục, đau bụng dữ dội, vật vã, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc tiểu ít. Đây là những biểu hiện cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Các bác sĩ nhấn mạnh, sốt xuất huyết có thể gây biến chứng nặng ngay cả ở người trẻ, khỏe mạnh, không có bệnh nền. Vì vậy, người bệnh cần theo dõi sát diễn biến, tái khám theo hướng dẫn và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, không chủ quan khi thấy triệu chứng sốt giảm.