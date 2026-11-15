Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương kiểm tra quy trình bảo mật hồ sơ người nhiễm HIV, xử lý nghiêm hành vi tung tin sai sự thật, tiết lộ danh tính người bệnh.

Ngày 15/11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường bảo mật thông tin người nhiễm HIV , đồng thời chủ động xử lý tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến dịch HIV/AIDS trên mạng xã hội.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, một số tài khoản và trang mạng xã hội đăng tải thông tin về các trường hợp, chùm ca lây nhiễm HIV tại nhiều địa phương. Một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng số người nhiễm bệnh, thậm chí đăng hình ảnh, thông tin cá nhân của những người bị nghi ngờ liên quan.

Những thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ khiến dư luận hoang mang mà còn có nguy cơ làm lộ đời tư, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV, gây khó khăn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc lộ thông tin người nhiễm HIV trên mạng xã hội.

Trước tình trạng này, Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế có dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin người bệnh.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, trong đó có HIV-INFO và HMED. Việc quản lý, cung cấp thông tin phải tuân thủ Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các quy định của Bộ Y tế về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh cán bộ, nhân viên y tế không được tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ danh tính, địa chỉ, hình ảnh và các thông tin nhận diện người nhiễm HIV khi chưa được người bệnh đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật cho phép.

Ngay cả việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra, tố tụng cũng phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, không được tùy tiện khai thác hoặc chia sẻ hồ sơ người bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần phối hợp với công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các tài khoản, bài viết có nội dung sai sự thật, kích động kỳ thị hoặc làm lộ thông tin cá nhân của người nhiễm HIV. Những tổ chức, cá nhân cố tình bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người bệnh cần được kiến nghị xử lý nghiêm.

Cục cũng yêu cầu các địa phương chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, có cơ sở khoa học cho báo chí, tránh để tin đồn và những nội dung chưa được xác minh dẫn dắt dư luận.

Cùng với đó, công tác truyền thông cần tập trung giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng như PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm), PEP (dự phòng sau phơi nhiễm) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, theo nguyên tắc K=K (không phát hiện = không lây truyền qua đường tình dục).

Theo Cục Phòng bệnh, việc cung cấp thông tin chính xác giúp người dân hiểu đúng về HIV/AIDS, tránh tâm lý hoang mang, đồng thời khuyến khích người có hành vi nguy cơ chủ động xét nghiệm và tiếp cận điều trị sớm.

Các Sở Y tế, đặc biệt tại những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, được yêu cầu khẩn trương triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, kết quả phối hợp xử lý về Bộ Y tế.