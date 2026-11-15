Một bệnh viện dự kiến được đầu tư gần 1.600 tỷ đồng xây cơ sở mới, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm: Số giường bệnh tăng gấp 10 lần

Điều gì khiến một bệnh viện tại TP.HCM cần mở rộng quy mô lớn đến vậy?

Tại một bệnh viện ở phía Đông TP.HCM, nhu cầu khám chữa bệnh đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, trong khi cơ sở vật chất hiện hữu ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế. Có những thời điểm đông bệnh nhân, một số khoa phải bố trí thêm giường tại hành lang để đáp ứng nhu cầu điều trị. Không gian phục vụ người bệnh trở nên chật hẹp, trong khi nhiều hạng mục đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu mở rộng cơ sở vật chất và nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị tại một trong những cơ sở y tế công lập của khu vực.

Lượt khám chữa bệnh tăng gần 90% sau 4 năm, cơ sở vật chất dần quá tải

Cơ sở được nhắc đến là Bệnh viện Lê Văn Việt, tọa lạc tại số 387 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Theo thông tin được công bố tại buổi làm việc ngày 13/11/2026, bệnh viện hiện có 100 giường kế hoạch và 146 giường thực kê. Năm 2021, bệnh viện ghi nhận 100.931 lượt khám chữa bệnh, đến năm 2025, con số này đã tăng lên 190.992 lượt, tương đương mức tăng khoảng 89% sau bốn năm. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tại đây đã tăng mạnh so với thời điểm năm 2021.

Số lượt khám chữa bệnh tại Bệnh viện Lê Văn Việt tăng từ hơn 100.000 lượt năm 2021 lên gần 191.000 lượt năm 2025 (Ảnh Bệnh viện Lê Văn Việt)

Đáng chú ý, trụ sở chính của bệnh viện được xây dựng từ năm 2001 trên khu đất có diện tích hơn 6.000 m². Sau khoảng 25 năm hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp, trong khi diện tích khám chữa bệnh hiện tại không còn đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

Vào những thời điểm lượng bệnh nhân tăng cao, một số khoa phải kê thêm giường ngoài hành lang, ảnh hưởng đến việc tổ chức không gian điều trị. Khi cơ sở y tế trở nên chật chội, không chỉ bệnh nhân mà cả đội ngũ nhân viên y tế cũng gặp thêm khó khăn trong quá trình khám và điều trị, đặc biệt là với các bệnh nhân là người cao tuổi hoặc các trường hợp phải điều trị nội trú. Vì vậy, kế hoạch nâng cấp Bệnh viện Lê Văn Việt được kỳ vọng tạo thêm điều kiện cải thiện chất lượng phục vụ trong những năm tới.

Dự kiến đầu tư 1.574 tỷ đồng xây cơ sở mới với 9 tầng nổi, 2 tầng hầm

Để khắc phục những hạn chế hiện tại, Bệnh viện Lê Văn Việt đang hoàn thiện thủ tục đầu tư hai dự án nhằm nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất. Trong đó, dự án cải tạo Khoa Khám bệnh có kinh phí dự kiến khoảng 65 tỷ đồng, còn dự án xây dựng cơ sở 2 có quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.574 tỷ đồng.

Đây là hạng mục có quy mô vốn lớn, được kỳ vọng tạo thêm không gian phục vụ hoạt động khám chữa bệnh và phát triển năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm thông tin được công bố ngày 13/11/2026, cả hai dự án vẫn chưa được bố trí vốn thực hiện.

Bên cạnh hai dự án trên, bệnh viện còn kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở hiện hữu để bảo đảm điều kiện hoạt động. Đồng thời, cơ sở y tế này đề xuất tháo gỡ những vướng mắc pháp lý nhằm đưa cơ sở tại số 440 Lê Văn Việt vào sử dụng và xem xét bố trí khu đất số 442 Lê Văn Việt để phát triển khu khám bệnh kỹ thuật cao.

Các kiến nghị đều hướng tới mục tiêu mở rộng diện tích phục vụ, khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, việc triển khai những hạng mục này vẫn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và phương án đầu tư cụ thể.

Bệnh viện Lê Văn Việt tại TP.HCM đang được đề xuất đầu tư cơ sở 2 với quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, kinh phí dự kiến 1.574 tỷ đồng (Ảnh Bệnh viện Lê Văn Việt)

Tại buổi khảo sát ngày 13/11, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp xử lý những thủ tục về đất đai, bàn giao mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được yêu cầu tập trung giải quyết trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai các dự án từ năm 2027.

Riêng đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, thành phố cần xem xét phương án bàn giao và sử dụng những khu đất, trụ sở liên quan để tổ chức cải tạo, sửa chữa, đồng thời bố trí di dời tạm thời một số khoa, phòng trong quá trình thực hiện dự án. Việc lựa chọn hình thức đầu tư và cân đối nguồn vốn cũng phải phù hợp với quy mô từng hạng mục, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Hướng tới quy mô 1.000 giường bệnh vào năm 2030, mở rộng khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân

Bệnh viện Lê Văn Việt được định hướng phát triển với quy mô lớn hơn đáng kể trong những năm tới. Theo yêu cầu của lãnh đạo TP.HCM, bệnh viện cần hướng tới quy mô 1.000 giường và phấn đấu đạt bệnh viện hạng I vào năm 2030, trở thành một trong những bệnh viện đa khoa công lập chủ lực phục vụ người dân khu vực phía Đông thành phố. So với mức 100 giường kế hoạch hiện nay, mục tiêu này tương đương quy mô lớn gấp 10 lần.

Để hiện thực hóa định hướng trên, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cần đi cùng phát triển đội ngũ nhân lực, trang thiết bị và năng lực chuyên môn. Bệnh viện được yêu cầu chú trọng xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân.

Bệnh viện Lê Văn Việt được định hướng phát triển lên quy mô 1.000 giường vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân phía Đông TP.HCM (Ảnh Bệnh viện Lê Văn Việt)

Khu vực phía Đông TP.HCM có nhiều khu dân cư và hoạt động kinh tế phát triển, khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế công lập trở thành vấn đề cần được quan tâm. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng năng lực tiếp nhận tại Bệnh viện Lê Văn Việt được kỳ vọng góp phần củng cố mạng lưới khám chữa bệnh của khu vực.

Đối với các gia đình sinh sống tại phía Đông thành phố, việc có thêm một cơ sở y tế công lập được đầu tư đồng bộ có thể tạo ra những thuận lợi đáng kể. Người dân sẽ có thêm lựa chọn khám chữa bệnh gần nơi ở, qua đó có thể giảm nhu cầu di chuyển đến các bệnh viện nằm xa khu vực sinh sống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc những trường hợp cần tái khám và theo dõi sức khỏe định kỳ. Nếu năng lực tiếp nhận và điều trị được nâng cao, bệnh viện cũng có thể góp phần chia sẻ áp lực với các cơ sở y tế công lập khác trên địa bàn.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh