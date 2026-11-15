Để có được thiên thần nhỏ đáng yêu đó là cả một hành trình dài với 5 lần mất thai hoặc sinh non ở tuổi thai 18-27 tuần. Những đứa trẻ đã thành hình, những hy vọng tưởng như đã ở rất gần, rồi lại khép lại trong mất mát...

Lê Thị Thùy Linh (sinh năm 1993, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, cô đã có 1 bé gái lớn 6 tuổi. Sau nhiều năm mong mỏi có thêm người con thứ hai, cuối cùng tin vui cũng đến. Nhưng để có được thiên thần nhỏ đáng yêu đó là cả một hành trình dài với 5 lần mất thai hoặc sinh non ở tuổi thai 18-27 tuần. Những đứa trẻ đã thành hình, những hy vọng tưởng như đã ở rất gần, rồi lại khép lại trong mất mát...

Đã khâu vòng cổ tử cung, nguy cơ sinh non vẫn trở lại ở tuần 21

Ở tuần thai thứ 12, TS.BS Nguyễn Thị Sim (Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai, Phó tổng giám đốc của Bệnh viện Đại học PhenikaaMec) thực hiện khâu vòng cổ tử cung cho bệnh nhân Linh. Thai kỳ được theo dõi, thăm khám và điều trị sát sao. Thế nhưng, ngày 17/5/2026, khi mới 21 tuần 1 ngày, bệnh nhân vẫn phải nhập viện vì nguy cơ sinh non rất cao. Cổ tử cung ngắn, màng ối có dấu hiệu phồng, đặt ê-kíp trước một tình huống đặc biệt khó khăn.

"Thai nhi khi ấy ước tính chỉ khoảng 400 gram. Nếu chào đời ở thời điểm này, cơ hội sống và nuôi dưỡng thành công vô cùng mong manh. Với gia đình, đó là viễn cảnh khiến ký ức về năm lần mất con trước đây lại hiện hữu. Với BS Sim cùng đội ngũ của mình, đó là thời điểm phải tìm cơ hội kéo dài thai kỳ từng ngày, giúp em bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ, đồng thời giữ vững giới hạn an toàn của người mẹ", BS Sim chia sẻ.

32 ngày - 32 ngày đêm của những ca trực không biết trước điều gì

Với nhiều người, 32 ngày chỉ là hơn một tháng, có thể trôi qua rất nhanh. Nhưng với đội ngũ chăm sóc bệnh nhân Linh, đó là 32 ngày đêm nối tiếp nhau của những ca trực mà không ai biết chắc biến cố sẽ xảy đến lúc nào.

Mỗi ca trực là những giờ theo dõi tình trạng người mẹ, diễn biến ra máu, cơn co tử cung, nguy cơ nhiễm trùng, dấu hiệu chuyển dạ và tình trạng thai nhi. Những dữ liệu lâm sàng liên tục được đánh giá, các chuyên khoa phối hợp hội chẩn để cân nhắc liệu còn có thể tiếp tục giữ thai hay không.

Có những ca trực kết thúc trong bình yên. Người bàn giao có thể thở phào vì mẹ vẫn an toàn, em bé vẫn còn được lớn lên trong bụng mẹ. Nhưng ngay sau đó là một ca trực khác, một ngày khác, với những bất định mới. Không ai có thể hứa ngày mai sẽ bình yên; tất cả chỉ có thể theo dõi sát, chuẩn bị và phản ứng kịp thời trước mọi diễn biến.

"Thêm một đêm chưa chuyển dạ. Thêm một buổi sáng người mẹ vẫn ổn định. Thêm một ngày thai nhi được trưởng thành trong bụng mẹ. Với ê-kíp, đó là những kết quả nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá", BS Sim nhớ lại.

8 ngày cuối: Vừa giữ thêm cơ hội cho con, vừa bảo vệ người mẹ

8 ngày cuối trước sinh, tình thế trở nên căng thẳng hơn khi bệnh nhân nhiều lần ra máu âm đạo. Ê-kíp phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chảy máu, theo dõi sát và truyền bù chế phẩm máu. Theo thông tin điều trị được cung cấp, trong giai đoạn này bệnh nhân nhận 11 đơn vị khối hồng cầu, mỗi đơn vị 350 ml, cùng 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, mỗi đơn vị 250 ml, tổng cộng 16 đơn vị chế phẩm máu, khoảng 5,1 lít thể tích chế phẩm được truyền. Đây không phải là số đo lượng máu đã mất.

Mỗi ngày giữ thai thêm đều có thể cải thiện cơ hội của em bé, nhưng nguy cơ với người mẹ cũng đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Nguyên tắc xuyên suốt của ê-kíp là không giữ thai bằng mọi giá: chỉ tiếp tục khi có cơ sở khoa học và trong giới hạn an toàn cho mẹ.

Thai 25 tuần 5 ngày: quyết định dừng giữ thai và hai cuộc cấp cứu song song

Ngày 18/6/2026, khi thai được 25 tuần 5 ngày, những cơn co tử cung trở nên mạnh, đầu thai nhi xuống thấp. Trước nguy cơ tổn thương nghiêm trọng nếu tiếp tục cố gắng kéo dài thai kỳ, ê-kíp đánh giá và quyết định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung để em bé chào đời. Bé Gấu, một bé gái nặng 750 gram, ra đời sau 32 ngày được giành giật từng ngày trong bụng mẹ.

Nhưng cuộc chiến chưa dừng ở đó. Đội ngũ Sơ sinh lập tức tiếp nhận và hồi sức một trẻ sinh cực non, trong khi người mẹ gặp băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Sản khoa, Gây mê hồi sức và các bộ phận hỗ trợ khẩn trương phối hợp xử trí, trong đó có chèn bóng buồng tử cung và truyền thêm hai đơn vị chế phẩm máu sau sinh. Người mẹ được cứu sống và bảo tồn tử cung.

Tại khoa Sơ sinh, bé Gấu bắt đầu hành trình chăm sóc chuyên sâu của một trẻ sinh cực non ở 25 tuần 5 ngày. "Mình được xuất viện từ khoa Sản ngày 24/6/2026. 12 ngày sau được trở lại, nhập khoa Sơ sinh để được ấp con, chăm con và đồng hành cùng con trong chặng đường tiếp theo. Bé Gấu có 82 ngày điều trị tại khoa Sơ sinh; đến ngày 6/9/2026, hai mẹ con cùng trở về nhà khi bé đạt cân nặng 2,6 kg", Linh nhớ lại hành trình của mình.

Còn với BS Sim: "Từ theo dõi thai nguy cơ cao đến những giờ cấp cứu và chăm sóc sau sinh, ca bệnh đòi hỏi sự phối hợp giữa Sản khoa, Y học bào thai, Siêu âm, Vi sinh, Di truyền, Dược lâm sàng, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Truyền máu, Sơ sinh và đội ngũ điều dưỡng. Những xét nghiệm chuyên sâu về huyết học, sinh hóa, vi sinh và di truyền, trong đó có xét nghiệm giải trình tự gen metagenomic nhằm nhận diện các vi khuẩn có mặt trong mẫu dịch âm đạo nhanh nhất, chính xác nhất, được phối hợp với Dược lâm sàng để tìm thuốc phù hợp nhất cho Linh".

Đằng sau một quyết định ở phòng sinh là cả hệ thống luôn sẵn sàng: người theo dõi từng thay đổi của thai kỳ, người chuẩn bị chế phẩm máu, người hồi sức mẹ, người đón em bé sinh cực non ở 25 tuần 5 ngày và người kiên trì chăm sóc trẻ sinh cực non qua từng ngày. Câu chuyện của mẹ Linh - bé Gấu vì thế không thuộc về một cá nhân, mà là thành quả của sự phối hợp chuyên môn và trách nhiệm liên tục giữa nhiều tập thể.

Từ vòng tay mẹ ở khoa Sơ sinh đến ngày trở về: hạnh phúc của cả một dòng tộc

Ngày 24/6, Linh được xuất viện từ khoa Sản, nhưng hành trình của hai mẹ con vẫn chưa khép lại. 12 ngày sau, cô trở lại nhập khoa Sơ sinh để ấp con, chăm con và được ở bên con trên hành trình lớn lên từng ngày. Ngày 6/9/2026, bé Gấu nặng 2,6 kg được mẹ bế về nhà. Người chị 6 tuổi được đón em gái; ông bà nội ngoại hai bên có thêm một cháu nhỏ để yêu thương; cụ nội 100 tuổi và cụ ngoại 85 tuổi cùng chứng kiến niềm vui mà cả gia đình đã chờ đợi qua những năm tháng đầy mất mát.

Trong lần trở lại thăm PhenikaaMec hôm nay, cũng là Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 15/11, một ngày gặp lại các bác sĩ vô cùng ý nghĩa, bé Gấu đã đạt 5,2 kg, một dấu mốc tiếp nối niềm vui sau ngày xuất viện.

"Đối với gia đình mình, đó không chỉ là một cuộc xuất viện, mà là niềm hạnh phúc của cả một dòng tộc. Không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn những người thầy thuốc, nhất là ở giai đoạn 32 ngày đêm kiên trì và luôn đưa ra những quyết định luôn đặt sự sống 2 mẹ con lên trên hết", Linh chia sẻ thêm.

Theo WHO, cứ 10 trẻ chào đời trên thế giới thì có khoảng 1 trẻ sinh non. Sinh non hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh non. Do chào đời trước 37 tuần tuổi thai, khi các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, trẻ sinh non có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về hô hấp, dinh dưỡng, nhiễm khuẩn và phát triển thể chất, thần kinh.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt với những em bé chào đời trước 26 tuần như trên, cân nặng dưới 1.000 gram, cơ hội sống phụ thuộc rất lớn vào năng lực hồi sức sơ sinh và sự phối hợp giữa các chuyên khoa.

(Ảnh: Mai Thuận)