Có dấu hiệu này suốt nửa năm nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối

Người đàn ông 35 tuổi làm nghề kỹ sư, làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày và luôn tự tin mình có sức khỏe tốt. Không ngờ trong một lần đi khám, nam kỹ sư ở Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5.

Theo China Times , bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc) từng chia sẻ về trường hợp người đàn ông 35 tuổi làm nghề kỹ sư, luôn tự tin mình có sức khỏe tốt. Anh làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày và không để ý đến những dấu hiệu như thỉnh thoảng đi tiểu có bọt hoặc mí mắt sưng phù.

Ảnh minh họa.

Anh từng nhận thấy nước tiểu có bọt và mí mắt sưng vào buổi sáng nhưng không chú ý, cho đến khi những nốt sẩn gây ngứa dữ dội xuất hiện ở cánh tay và lưng khoảng nửa năm trước. Dù đã khám tại nhiều cơ sở da liễu và sử dụng thuốc mỡ corticoid, thuốc kháng histamine cùng kem dưỡng ẩm, tình trạng ngứa vẫn không cải thiện.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, mới đây, sau khi thức dậy vào buổi sáng, người đàn ông phát hiện mắt cá chân sưng to đến mức không thể xỏ vừa giày thể thao.

Nghĩ rằng gan có vấn đề, anh đi khám và được phát hiện mức lọc cầu thận (eGFR) đã giảm xuống dưới 10 ml/phút/1,73 m². Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5, còn gọi là giai đoạn urê huyết.

Ảnh minh họa.

Những nốt sẩn gây ngứa dữ dội thực chất là biểu hiện của tình trạng ngứa do urê huyết, xảy ra khi các chất thải chuyển hóa tích tụ quá mức trong cơ thể vì thận không còn khả năng đào thải hiệu quả.

Khi biết mình mắc bệnh thận, người đàn ông không khỏi bàng hoàng: "Tôi còn trẻ như vậy, sao đã sắp phải chạy thận rồi?".

Thực tế, khi chức năng thận suy giảm, cơ thể thường xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo chứ không hoàn toàn im lặng. Các dấu hiệu cho thấy thận có thể đang bị tổn thương là:

Thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và mất tập trung

Thận khỏe mạnh tạo ra một hormon gọi là erythropoietin. Hormon này giúp cho cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mang ôxy. Khi thận bị hỏng, chúng tạo ra ít erythropoietin hơn, cơ thể có ít các tế bào hồng cầu vận chuyển ôxy hơn. Các cơ và đầu óc cũng vì thế mà mệt đi nhanh chóng.

Thiếu máu khiến não không được cung cấp đủ ôxy. Điều này có thể ảnh đến trí nhớ, gây mất tập trung, hoa mắt và chóng mặt.

Có cảm giác ớn lạnh

Nếu thấy tình trạng ớn lạnh có thể bạn đã mắc bệnh thận vì cơ thể thiếu máu có thể khiến cơ thể cảm thấy lúc nào cũng lạnh. Thậm chí đang ở trong phòng có nhiệt độ ấm.

Thường xuyên mẩn ngứa

Do tích tụ chất thải trong máu nên da có thể bị kích thích dẫn đến tình trạng ngứa, thậm chí phát ban. Nếu thử dùng các loại kem dưỡng mà không thấy da được phục hồi thì bạn cần nghĩ ngay đến vấn đề xuất phát từ bên trong. Khi đó, bạn hãy đi khám để được chẩn đoán chính xác nhất.

Hơi thở có mùi amoniac

Thận có chức năng loại bỏ các chất độc hại trong máu qua đường nước tiểu. Khi bệnh nhân bị suy thận, thận sẽ bị hư hỏng nên chúng không còn khả năng lọc các chất thải và hóa chất độc ra khỏi máu, tích tụ lâu ngày trong cơ thể, gây ảnh hưởng gần như tất cả các bộ phận của cơ thể. Hơi thở có mùi có thể xuất hiện khi bệnh suy thận làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Xuất hiện tình trạng đi tiểu thay đổi

Những thay đổi như tiểu nhiều vào đêm, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn/ít hơn bình thường và thậm chí trong nước tiểu có máu. Cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn.

Nếu bạn có các biểu hiện: Tiểu nhiều hơn 8 lần/ngày và tiểu nhiều hơn 1 lần/đêm thì nên lưu ý, vì đó là cảnh báo chức năng thận suy giảm.

Biểu hiện phù

Chứng phù xảy ra khi mao mạch trong cơ thể đang gặp tình trạng rò rỉ. Khi xuất hiện tình trạng này, ngay lập tức thận nhận nhiệm vụ giữ lại lượng nước và natri trong cơ thể để bù lại số chất dịch bị rò rỉ, bị mất đi ở trên. Do đó, lượng nước trong cơ thể gia tăng khiến các mao mạch ở trên rò rỉ nhiều tới các mô xung quanh khiến chúng bị sưng lên, gây ra hiện tượng phù.

Thường xuyên bị đau lưng hoặc đau vùng ngang thắt lưng

Thận có chức năng sàng lọc và đào thải tất cả các chất độc hại cũng như tạp chất ra ngoài cơ thể bằng đường nước tiểu. Khi chức năng thận suy giảm, sẽ làm mất cân bằng điện giải trong cơ thể, gây ra tình trạng ứ dịch dẫn đến đau vùng hố thận hay đau mỏi ngang thắt lưng.

Buồn nôn và nôn

Suy thận gây ra các triệu chứng như buồn nôn và ói mửa liên tục. Nguyên nhân đó là những chất thải tích tụ trong cơ thể cần phải được đào thải ra ngoài. Khi thận bị suy, không có khả năng làm việc, tình trạng ói mửa sẽ thường xuyên xảy ra.

Biểu hiện thở nông, khó thở

Đó là do chất lỏng dư thừa trong cơ thể tích tụ trong hai lá phổi kèm theo tình trạng thiếu máu (sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu vận chuyển ôxy) sinh ra chứng thở nông.