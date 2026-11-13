29 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Có dấu hiệu cảnh báo nhưng tưởng là tăng cân

Ở tuổi 29, khi sự nghiệp đang rộng mở, Thảo Nguyên nhận tin suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu ngay.

Cách đây 3 năm, Thảo Nguyên (khi đó 29 tuổi, sống tại TP.HCM) liên tiếp trải qua các vấn đề sức khỏe như tiền sản giật, mắc Covid-19 và sốt xuất huyết nặng. Khi điều trị sốt xuất huyết tại khoa hồi sức tích cực (ICU), cô được chẩn đoán suy thận cấp do sốc sốt xuất huyết.

Sau điều trị, bệnh viện thông báo chức năng thận có dấu hiệu phục hồi. Nghĩ rằng cơ thể đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Nguyên không tiếp tục kiểm tra định kỳ để theo dõi tình trạng thận.

Rồi một ngày Nguyên bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mặt và chân to (phù) nhưng chỉ nghĩ mình đang tăng cân. Lượng nước tiểu giảm rõ rệt. Hơi thở của Nguyên bắt đầu có mùi và đi kèm cảm giác choáng váng, chóng mặt. Lúc này, cô gái 29 tuổi mới quyết định gọi xét nghiệm tại nhà.

Thảo Nguyên thời điểm phải chạy thận (ảnh NVCC)

Kết quả trả về khiến Nguyên gần như suy sụp: Cô đã mắc suy thận giai đoạn cuối. Không tin vào kết quả này, cô tiếp tục đến hai bệnh viện khác kiểm tra. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn không thay đổi.

"Tôi đã khóc, hoảng loạn. Nhưng với tính cách của mình, tôi không cho phép bản thân sụp đổ. Lúc đó, tôi nghĩ mình mạnh mẽ. Sau này nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi mới hiểu đó cũng là cách mình trốn tránh thực tại", Nguyên kể.

Sống phụ thuộc vào máy lọc máu

Nguyên bước vào hành trình chạy thận 3 lần một tuần. Có thời điểm tình trạng diễn biến cấp bách, cô phải phẫu thuật tạo đường vào mạch máu ở vùng cổ để phục vụ việc lọc máu.

Những buổi chạy thận nối tiếp nhau. Tiếng máy móc trong phòng lọc máu trở thành âm thanh ám ảnh, nhắc cô rằng cuộc sống đã không còn như trước.

"Trong những ngày khó khăn nhất, động lực lớn nhất của tôi là con gái. Nghĩ đến con, tôi tự nhắc mình phải cố gắng, phải giữ gìn sức khỏe và không để bản thân buông xuôi", Nguyên tâm sự.

Gia đình cô cũng tính đến phương án ghép thận. Với Nguyên, đây là cơ hội để thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy lọc máu, dù cô hiểu ghép thận không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn hành trình điều trị.

Sau 3 năm sống chung với suy thận, Thảo Nguyên được ghép thận tại Bệnh viện Quân y 175.

Thảo Nguyên được ghép thận để có cuộc sống mới (ảnh: NVCC)

Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, suy nghĩ đầu tiên của cô là kiểm tra xem mình còn sống hay không. Nhưng khoảnh khắc khiến Nguyên thực sự cảm nhận cuộc đời bước sang trang mới lại đến khi cô có thể tự đi tiểu bằng quả thận vừa được ghép.

Từ trải nghiệm của mình, Nguyên mong người trẻ quan tâm hơn đến sức khỏe, không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường và đặc biệt không bỏ qua lịch tái khám sau những đợt bệnh nặng.

Đặc biệt, người từng bị tổn thương thận cấp, tiền sản giật, mắc bệnh tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần được theo dõi chức năng thận theo chỉ định. Việc kiểm tra creatinin máu, mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) và xét nghiệm albumin trong nước tiểu có thể giúp phát hiện sớm những bất thường.

“Những kế hoạch, hoài bão đôi khi kéo chúng ta đi quá xa so với ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thứ đồng hành với mình lâu nhất, cho đến cuối đời, chính là sức khỏe, cơ thể và tâm trí của mình. Đến khi nằm trên giường bệnh, tôi mới hiểu những điều tưởng chừng giản dị nhất lại chính là những thứ quý giá mà trước đây mình từng bỏ quên”, Nguyên nhắn nhủ.