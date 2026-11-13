Hai bệnh nhân loét hoại tử sau khi tự đắp thuốc tại nhà

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận hai trường hợp nhiễm trùng, loét hoại tử sau khi tự ý đắp thuốc tại nhà.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn

Theo thông tin từ bệnh viện, một bệnh nhân là phụ nữ có con mới 1,5 tháng tuổi, xuất hiện tình trạng vú sưng nóng, có khối bất thường nhưng không đi khám mà tự đắp thuốc tại nhà. Trường hợp khác là người bệnh 65 tuổi tự đắp thuốc vào chân. Cả hai trường hợp đều gặp biến chứng nhiễm trùng, loét hoại tử nặng, phải đến cơ sở y tế điều trị.

Theo các bác sĩ, việc tự ý đắp lá cây, bó thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc không rõ thành phần lên vùng sưng đau, vết thương có thể khiến tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn. Các chế phẩm không bảo đảm vệ sinh có nguy cơ đưa vi khuẩn vào vết thương; một số thành phần không phù hợp có thể gây kích ứng, làm tổn thương da và mô mềm.

Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, nhiễm trùng có thể tiến triển thành áp xe, loét, hoại tử mô. Trường hợp nặng có nguy cơ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng. Người bệnh có thể phải phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động và sinh hoạt.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn khuyến cáo người dân không tự ý đắp, bó thuốc lên vết thương hoặc vùng sưng đau khi chưa được nhân viên y tế thăm khám, hướng dẫn. Không tự chích, rạch, nặn mủ hoặc tiếp tục sử dụng các bài thuốc truyền miệng khi tổn thương có dấu hiệu nặng lên.

Khi xuất hiện tình trạng sưng đau tăng, vùng da đỏ lan rộng, chảy mủ, tím đen hoặc kèm sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Nếu đã sử dụng thuốc hoặc đắp, bó thuốc tại nhà, cần thông báo rõ với nhân viên y tế về loại thuốc và thời gian sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc thăm khám sớm và điều trị đúng nguyên nhân là cách hạn chế nguy cơ biến chứng. Người dân không nên vì ngại đến bệnh viện hoặc tin theo lời mách bảo mà tự điều trị, khiến tổn thương kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn.