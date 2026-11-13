Bé gái 13 tuổi phát hiện ung thư dạ dày di căn nhiều nơi, bác sĩ trách ba mẹ: "Tại sao để con ăn như thế?"

Thấy con gái 13 tuổi thường xuyên kêu đau bụng suốt 1 năm, ba mẹ chỉ nghĩ con rối loạn tiêu hóa nên bỏ qua, đến khi nhập viện thì ung thư dạ dày đã di căn xa.

Giống như cặp ba mẹ này, không ít người lớn nghĩ rằng ung thư không phải là bệnh ở trẻ em. Thế nhưng, câu chuyện đau lòng về bệnh nhi 13 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn gần cuối được Bệnh viện Nhi đồng thuộc Tập đoàn Y tế Phụ nữ và Trẻ em Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) công bố cách đây 2 ngày lại khiến các bậc phụ huynh không khỏi bàng hoàng.

Mới 13 tuổi nhưng bé gái được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày giai đoạn tiến triển. Đây là dạng ung thư dạ dày ác tính bậc nhất với tốc độ xâm lấn cực nhanh và tiên lượng điều trị vô cùng xấu. Thời điểm nhập viện cấp cứu, thể trạng cô bé đã suy kiệt trầm trọng, gương mặt xanh xao. Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng bụng có tiêm thuốc cản quang khiến cả ê kíp y bác sĩ lặng người. Khối u ác tính không còn khu trú tại dạ dày mà đã di căn ồ ạt sang gan, khoang bụng, khoang sau phúc mạc, mạc nối lớn và cả hai bên buồng trứng.

bé gái 13 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn gần cuối (Ảnh từ BV)

Cùng với đó, các chỉ số dấu ấn khối u trong máu tăng vọt và xét nghiệm hơi thở cho thấy em dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori. Vì tế bào ung thư dạ dày đã lan rộng quá nhiều cơ quan trọng yếu, bé gái hoàn toàn đánh mất cơ hội phẫu thuật triệt để.

Điều khiến bác sĩ Đường Vệ Hồng, Trưởng khoa Tiêu hóa tại Chi nhánh Triều Huy của Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu vô cùng trăn trở là bệnh nhi không có bệnh bẩm sinh hay tiền sử gia đình mắc ung thư. Tuổi đời còn quá trẻ lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội được điều trị sớm hơn.

Khai thác sâu bệnh sử cùng thói quen sinh hoạt hằng ngày, vị trưởng khoa không giấu nổi sự xót xa pha lẫn bức xúc mà thốt lên trách móc bậc phụ huynh: "Tại sao để con ăn như thế?" và "Suốt 1 năm đó tại sao không đưa con đi khám?". Hai câu hỏi này cũng phản ánh chính xác 2 sai lầm nghiêm trọng của ba mẹ, góp phần đẩy con gái rơi vào bi kịch ở tuổi 13.

Sai lầm 1: Để con ăn uống vô tư, dùng món không lành mạnh cho bữa chính

Trong quá trình điều tra bệnh án, bác sĩ Đường nhận thấy chế độ dinh dưỡng của bé gái 13 tuổi tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng kéo dài nhiều năm. Vì con gái kén ăn, hay chán cơm nhà nên cha mẹ chiều theo sở thích cá nhân của trẻ, để em tự do lựa chọn đồ ăn hằng ngày mà không hề kiểm soát. Sự dễ dãi này đã tàn phá lớp niêm mạc dạ dày non nớt của trẻ thông qua hai nhóm thực phẩm nguy hiểm:

Mì ăn liền và đồ nướng thay thế ba bữa chính

Thay vì ăn cơm gia đình đủ dưỡng chất cùng rau xanh và trái cây tươi, cô bé thường xuyên lấp đầy cơn đói bằng mì tôm và các món nướng tẩm ướp đậm đà. Những thực phẩm chế biến sẵn này chứa lượng lớn dầu mỡ bão hòa, gia vị cay nóng và chất phụ gia. Khi nạp vào cơ thể liên tục, chúng kích ứng trực tiếp lên niêm mạc tiêu hóa, tạo gánh nặng chuyển hóa và phá vỡ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Bé gái được ba mẹ cho ăn uống tùy thích mà không biết chúng là "đồng phạm" ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

Rất mê rau củ muối chua và các món nướng ướp muối

Đây là nhóm thực phẩm khoái khẩu xuất hiện dày đặc trong thực đơn của bệnh nhi. Quá trình lên men muối chua với nồng độ muối cao sản sinh ra lượng lớn hợp chất nitrit, vốn được xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư hàng đầu. Lượng muối dư thừa ăn mòn lớp hàng rào bảo vệ dạ dày mỗi ngày, đẩy tế bào vào vòng luẩn quẩn tổn thương rồi tăng sinh bất thường. Đồng thời, môi trường giàu muối còn tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn Helicobacter pylori sinh sôi mạnh mẽ, gây tổn thương kép dẫn tới ung thư dạ dày.

Việc tiêu thụ thực phẩm nghèo vi chất kéo dài khiến cô bé rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng mạn tính. Khi hàng rào miễn dịch suy yếu hoàn toàn, cơ thể trẻ mất đi khả năng tự vệ trước sự tấn công của vi khuẩn và sự hình thành tế bào đột biến ác tính.

Sai lầm 2: Suốt 1 năm trời con kêu đau bụng, đầy hơi nhưng chủ quan không đi khám

Theo bác sĩ Đường Vệ Hồng, sai lầm đáng tiếc nhất khiến bệnh tình trượt dài đến mức vô phương cứu chữa chính là thái độ chủ quan của người lớn trước những tín hiệu cầu cứu từ cơ thể con trẻ.

Trong suốt 1 năm trước ngày nhập viện, bé gái nhiều lần phàn nàn với bố mẹ về tình trạng đau âm ỉ vùng bụng, chướng bụng, đầy hơi và chán ăn kéo dài. Thế nhưng, công việc bận rộn cùng tâm lý mặc định rằng ung thư dạ dày chỉ xảy ra ở người lớn tuổi khiến cha mẹ gạt phăng mọi dấu hiệu bất thường của con.

Họ cho rằng trẻ chỉ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc ăn nhầm đồ lạ bụng nên tự ý cho qua mà không đưa đi kiểm tra chuyên khoa. Chỉ đến khi cơn đau dữ dội vượt quá sức chịu đựng khiến em suy sụp, gia đình mới vội vã đưa con đến bệnh viện thì mọi can thiệp y khoa đều đã quá muộn màng.

Bé gái đau bụng âm ỉ suốt 1 năm nhưng ba mẹ chủ quan, không cho đi thăm khám (Ảnh minh họa)

Lời khuyên từ bác sĩ để chủ động phòng ngừa ung thư dạ dày cho trẻ

Từ ca bệnh đau lòng của nữ sinh 13 tuổi, Bác sĩ Đường Vệ Hồng cảnh báo tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh lý tiêu hóa ác tính đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Để chủ động bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa ung thư dạ dày cho con từ sớm, phụ huynh cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau:

- Tầm soát vi khuẩn Helicobacter pylori và dùng đũa riêng: Cha mẹ nên cho trẻ kiểm tra vi khuẩn định kỳ, điều trị dứt điểm nếu dương tính và rèn thói quen dùng đũa gắp riêng trong bữa ăn gia đình để tránh lây nhiễm chéo.

- Tăng cường thực phẩm tươi bảo vệ dạ dày: Bổ sung đầy đủ rau xanh đậm, bông cải xanh, trái cây giàu vitamin C và sữa chua vào khẩu phần hằng ngày để củng cố lớp niêm mạc tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng.

- Duy trì nhịp ăn uống đúng giờ: Không để trẻ bỏ bữa sáng hay ăn tối quá muộn, đồng thời nhắc con ăn chậm nhai kỹ để giảm áp lực co bóp và hạn chế dịch vị bào mòn dạ dày.

- Cảnh giác với mốc thời gian 1 tuần: Nếu trẻ đau bụng tái diễn, đầy hơi, ợ chua, chán ăn hoặc sụt cân kéo dài quá 1 tuần mà không thuyên giảm, cha mẹ cần đưa con tới cơ sở chuyên khoa tiêu hóa thăm khám ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: QQ, Southern Metropolis Daily