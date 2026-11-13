Thêm một ca tử vong do bệnh dại sau khi bị chó cắn

Một người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong do bệnh dại sau khi bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, ngành Y tế cảnh báo người dân không chủ quan với mọi vết cắn, cào.

Ảnh: CDC Lâm Đồng

Theo thông tin điều tra của ngành Y tế, tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Khoảng 2 tháng trước khi phát bệnh, người này nhặt một con chó con chạy rông về nuôi và bị chó cắn sâu, chảy máu ở ngón tay. Tuy nhiên, người bệnh chỉ rửa vết thương bằng nước muối, không đến cơ sở y tế để được tư vấn và không tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại. Con chó sau đó bỏ đi, không thể theo dõi.

Khoảng 2 tháng sau, người bệnh xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi, cảm giác lạnh trong người, khó uống nước và khó thở. Kết quả xét nghiệm PCR nước bọt dương tính với virus dại. Người bệnh tử vong tại nhà ngày 7/11/2026.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu qua nước bọt của động vật nhiễm virus khi cắn, cào hoặc tiếp xúc với vết thương hở, niêm mạc. Chó và mèo là những nguồn lây truyền phổ biến. Đáng lưu ý, động vật mang virus dại không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ dấu hiệu bất thường. Vì vậy, người dân không được chủ quan khi bị chó, mèo hoặc động vật có vú khác cắn, cào, kể cả vật nuôi trong gia đình.

Bệnh dại đặc biệt nguy hiểm bởi khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh gần như luôn dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người bị phơi nhiễm được xử trí vết thương và tiêm phòng kịp thời, đúng chỉ định.

Theo thống kê của ngành Y tế, tại khu vực Bình Thuận (cũ), năm 2023 ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại; năm 2024 có 10 trường hợp và năm 2025 có 5 trường hợp. Các trường hợp tử vong đều không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị động vật cắn. Nhiều người thuộc nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế khó khăn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ phơi nhiễm. Tùy mức độ phơi nhiễm, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại khi cần thiết.

Người dân không tự ý đắp lá, dùng thuốc nam hoặc các phương pháp dân gian để xử lý vết thương; không trì hoãn tiêm phòng vì cho rằng vết cắn nhỏ hoặc con vật vẫn khỏe mạnh. Đồng thời, các gia đình cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông và quản lý vật nuôi khi đưa ra nơi công cộng.

Bệnh dại có thể phòng ngừa, nhưng cơ hội điều trị gần như không còn khi bệnh đã phát triệu chứng. Vì vậy, tiêm phòng kịp thời sau khi bị động vật cắn, cào là biện pháp quan trọng để bảo vệ tính mạng.